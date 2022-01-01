Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Животное
Животное, 2014: актеры и роли
Animal
Животное
2014 / США
4.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Животное, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бретт Симмонс
Brett Simmons
В ролях
Джереми Самптер
Jeremy Sumpter
Джои Лорен Эдамс
Кеке Палмер
Keke Palmer
Паркер Янг
Parker Young
Элизабет Гиллис
Elizabeth Gillies
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено