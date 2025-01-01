Vasiliy Ты можешь поймать Левиафана на рыболовный крючок или связать ему язык верёвкой? Будет ли он умолять тебя о пощаде? Заговорит ли он с тобой ласковыми словами? Нет на Земле ему равных. Он — царь над всеми гордыми.