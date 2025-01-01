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Киноафиша Фильмы Левиафан Цитаты из фильма Левиафан

Цитаты из фильма Левиафан

Vasiliy Ты можешь поймать Левиафана на рыболовный крючок или связать ему язык верёвкой? Будет ли он умолять тебя о пощаде? Заговорит ли он с тобой ласковыми словами? Нет на Земле ему равных. Он — царь над всеми гордыми.
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Arkhierey Вся власть от Бога. Пока Ему это угодно — не бойся.
The Mayor Значит, Ему это угодно?
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Store clerk Что тебе надо, Коля?
Kolya Водку, что ещё?
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The Mayor Коля, ты должен знать, как выглядит твоя власть.
Kolya И чего тебе надо, «власть»?
The Mayor Просто всё это.
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Lilya Это всё моя вина.
Dmitriy Seleznyov Такого не бывает. Каждый виноват в своих ошибках. Виноваты все сразу. Даже если мы признаемся, закон не считает это доказательством вины. Мы невиновны, пока вина не доказана. Но кто что докажет? И кому?
Lilya Ты веришь в Бога?
Dmitriy Seleznyov Почему вы все спрашиваете меня про Бога? Я верю в факты. Я — юрист, Лиля.
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[последние слова]
The Mayor Это наш Господь, сынок. Он всё видит.
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Arkhierey Вся власть от Бога. Где власть, там и сила.
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The Mayor Ты крещёный?
Dmitriy Seleznyov Что? Почему спрашиваешь?
The Mayor Просто интересно.
Dmitriy Seleznyov Я юрист, я верю в факты.
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Dmitriy Seleznyov Никто не вне досягаемости.
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Kolya Я остаюсь здесь.
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