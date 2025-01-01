VasiliyТы можешь поймать Левиафана на рыболовный крючок или связать ему язык верёвкой? Будет ли он умолять тебя о пощаде? Заговорит ли он с тобой ласковыми словами? Нет на Земле ему равных. Он — царь над всеми гордыми.
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ArkhiereyВся власть от Бога. Пока Ему это угодно — не бойся.
Dmitriy SeleznyovТакого не бывает. Каждый виноват в своих ошибках. Виноваты все сразу. Даже если мы признаемся, закон не считает это доказательством вины. Мы невиновны, пока вина не доказана. Но кто что докажет? И кому?