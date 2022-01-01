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Спасение
Спасение, 2014: актеры и роли
Salvation
Спасение
2014 / Дания
Трейлер
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Спасение, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Левринг
Kristian Levring
В ролях
Мадс Миккельсен
Mads Mikkelsen
Ева Грин
Eva Green
Джеффри Дин Морган
Jeffrey Dean Morgan
Майкл Рэймонд-Джеймс
Michael Raymond-James
Микаэл Персбрандт
Mikael Persbrandt
Дуглас Хеншэлл
Douglas Henshall
Джонатан Прайс
Jonathan Pryce
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