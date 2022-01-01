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Спасение Спасение
Киноафиша Фильмы Спасение Спасение, 2014: актеры и роли
Salvation Спасение 2014 / Дания
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Спасение, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Левринг Кристиан Левринг Kristian Levring
В ролях
Мадс Миккельсен Мадс Миккельсен Mads Mikkelsen Ева Грин Ева Грин Eva Green Джеффри Дин Морган Джеффри Дин Морган Jeffrey Dean Morgan Майкл Рэймонд-Джеймс Майкл Рэймонд-Джеймс Michael Raymond-James Микаэл Персбрандт Mikael Persbrandt Дуглас Хеншэлл Дуглас Хеншэлл Douglas Henshall Джонатан Прайс Джонатан Прайс Jonathan Pryce
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