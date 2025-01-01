Rat[Крыса шёпотом]Знаешь, единственный способ снять его — вынести кусок на поверхность.
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[таксист рассказывает Билли об Америке]
Cab DriverЗнаешь, у нас, в моей стране, когда слышали про Америку, все говорили: «Там столько денег», и «У тебя будет большая машина, большой дом и бассейн», и... и «Деньги будут валяться под ногами, и тебе останется только поднять их». А на самом деле всё иначе. Но ты понимаешь это, когда приезжаешь сюда. Вот так. И все ищут где-то лучшую жизнь. Вот так. И, может, мы когда-нибудь её найдём.
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[Дейв вручает Билли визитку с предложением работы]
DaveНу, это... ближе, чем где-то за радугой. Так скажем. Думаю, тебе понравится.
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[Булли кричит в громкоговоритель, пока Бонс крадёт медь из одного из заброшенных зданий]
BullyЯ повесил тут табличку: «Не вздумай показываться с этой твоей чёртовой мордой возле моей чёртовой меди! Это моя чёртова медь! Я владею этой чёртовой медью! Я владею этим городом! Это моя чёртова медь! Я повесил табличку: «Не вздумай показываться с этой твоей чёртовой мордой здесь снова! Это моя страна! Это мой город! Я владею этим чёртовым городом! Я повесил табличку: «Не вздумай показываться с этой твоей чёртовой мордой здесь снова!» Добро пожаловать в Буллиттаун!»
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[Крыса поёт песню, лёжа в постели со своим питомцем Ником]
Rat[Крыса поёт]Шепчи, что хочешь меня / И я всегда буду любить / По-настоящему, ты будешь моей / Навеки / Шепчи, что любишь меня / Что не покинешь меня / Будь моей / Навсегда / Я буду твоей, навеки / По-настоящему, ты будешь моей / Ты будешь моим малышом / У-у / У-у-у / У-у-у-у, у-у-у / У-у
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[Кэт ведёт Билли к ракушкам под клубом]
CatНа выступлениях можно неплохо заработать, но здесь, внизу, деньги идут с маслом.
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[Рэт спрашивает Бонса, почему он просто не уедет]
RatПочему ты просто не свалишь отсюда? Что тебя тут держит? У тебя же есть машина.
BonesНаверное, мама... она всё ещё привязана к дому, да и Фрэнки тоже.
[Билли говорит таксисту, когда протягивает ему бумажное полотенце из своей сумки]
BillyЯ мать. Я могу вытащить из этой сумки всё что угодно.
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[первые реплики]
Franky[Фрэнки выходит из дома, бормоча себе под нос]Я сейчас супчик схрумкаю. Пойду поужинаю. Давай, я просто хочу поужинать.
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[Дейв говорит Билли, что ей нужно сделать то, что она должна сделать]
DaveСлушай, я не знаю, что ты можешь сделать, но тебе стоит серьёзно об этом подумать. Что ты можешь сделать, на что готова пойти. И ты очень красивая женщина, и мне всё равно, что ты делаешь. Я не то, что я делаю. Это не то, кто я есть. Всем приходится делать свой Шимми-Шимми-Я. У меня свой маленький замес. Но это не то, кто я на самом деле. Поверь мне.
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[Булли говорит о том, что нужно быть как бык в Буллитауне]
Bully[Булли рассказывает]Ты даже не видишь леса за деревьями, м****к. Единственный способ жить — как бык, навстречу ветру, понимаешь? Когда ставишь быка навстречу ветру, с его глазами и рогами происходит что-то особенное, и это как Буллиттаун. Надо помнить, чувак, кровь важна для всех нас, понял? Нельзя обмануть смерть. Нельзя обмануть жизнь. Вообще ничего нельзя обмануть. Никогда не подводи людей.
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[Дейв поёт на сцене в своём клубе]
Dave[Дейв поёт]Весь день я шёл по пустыне, без глотка воды / Прохладной воды / Старик Дэн и я, с пересохшими глотками и душами, что плачут / О воде / Прохладной... Чистой... Воде / Идём дальше, Дэн, не слушай его, Дэн / Он — дьявол, а не человек / Он разбрасывает жгучий песок вместо воды / Дэн, видишь то большое зелёное дерево? / Там вода течёт свободно и ждёт нас с тобой / Прохладн-ную... Чист-ую... Воду / Идём дальше, Дэн, не слушай его, Дэн / Он — дьявол, а не человек / Он разбрасывает жгучий песок вместо воды / Дэн, видишь то большое зелёное дерево? / Там вода течёт свободно и ждёт нас с тобой / Прохладн-ную... Чист-ую... Воду... Воду... Прохладн-ую... Чист-ую... Воду.
RatЗнаешь, тот город... который на дне водохранилища.
Bones[Бонс фыркает]Это бред. Что это вообще значит?
RatНа самом деле не такой уж бред. Когда построили дамбу, затопило несколько городков. Вот почему эту реку называют Потерянной.
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[Билли приходит в клуб Большого Злого Волка, когда ведущий на микрофоне представляет Кэт на сцену]
MCДамы и господа, мальчики и девочки, настал тот самый момент, которого вы все так ждали. На нашу сцену выходит дама слов, женщина не из плоти, а из духа. Восьмое, девятое и десятое чудеса света. Возможно, вы знаете её по фильмам «Садисмо», «Гори, детка, гори», «Жестокие» или по её театральной постановке «Красавица, Кровавая и Обнажённая». Пожалуйста, поприветствуйте аплодисментами очаровательную, восхитительную и прекрасную мисс Китти Кэт!
[зрители восторженно аплодируют и кричат]
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[Бонс говорит со своим соседом Скипом, который уезжает]
[Билли встречается с Дэйвом и рассказывает о своих финансовых трудностях]
BillyКарл уговорил меня на этот кредит. Он сказал, что, э-э, он сможет устроить меня в доме бабушки задаром и что мне не стоит платить чужую ипотеку, но он мне ничего толком не объяснил, и я так и не поняла. А потом через пару лет ставки совсем изменились, и я... он не объяснил...
Dave[Дэйв перебивает Билли]Можно я... Можно я... Просто перебью тебя на минуту, пожалуйста? Послушай... Я весь внимание, но тебе придется говорить громче, потому что я почти не слышу. Это у меня хорошее ухо, но я услышал только: «ма, блу, бу, бла, бла, бла, блу, бла». Так что, пожалуйста, что бы ты ни сказала, скажи чуть громче. Я не совсем расслышал.
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[Дэйв рассказывает Билли о её финансовом положении]
DaveЛадно, Билли. Мы сейчас в очень жёстком финансовом узле, и он сжимается, а ты — прямо в его центре. Ты можешь заплатить за три месяца. Можешь уйти с деньгами. Можешь заплатить за три месяца, а потом ещё и ещё, и тогда сможешь сохранить дом...
DaveЕсли это действительно то, чего ты хочешь. Но что ты умеешь делать? Чем работаешь?
Dave[Билли не отвечает]Ну, звучит не слишком обнадёживающе.
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[Билли объясняет Дэйву, почему она хочет сохранить дом]
БиллиУ меня есть двое мальчиков, и это наш дом, и... я выросла в этом доме, и это наш дом.
ДэйвСлушай, я могу для тебя записать, ладно? Могу целый чёртов роман написать. Но в конце концов, тебе всё равно придётся что-то придумать сам.
[Дэйв делает жест, изображая деньги кончиками пальцев]
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[Ларри говорит Бонсу, что Булли теперь всем заправляет]
LarryВсё не так, как раньше, брат. Теперь Булли рулит всем. Ты мёртвый чёрт. Знаешь, он поймал того мальчишку на Святой Мэри, того маленького китайца? Отрезал ему чёртовы губы ножницами. Думаешь, в начале тот ублюдок выглядел смешно? Посмотри на него теперь, Бонс. Больше нет копов. Больше нет тебя, Бонс.
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[Рэт рассказывает Бонсу о заклинании над Затерянной рекой]
RatМоя бабушка жила там. Она с тех пор изменилась. Никто не остался прежним. Как только последний город ушёл под воду... на Затерянную реку наложили злое заклятие.