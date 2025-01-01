[Бонс говорит со своим соседом Скипом, который уезжает]

Bones Думаешь, ты когда-нибудь вернёшься?

Skip Знаешь что? Никто не возвращается. Всё кончено. Надо валить отсюда. Тебе тоже надо убираться.

Bones Да, как только машину починю, сразу свалю.