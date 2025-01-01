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Киноафиша Фильмы Как поймать монстра Цитаты из фильма Как поймать монстра

Цитаты из фильма Как поймать монстра

[Бонс ведёт своего брата Фрэнки к Рэту]
Bones Можешь присмотреть за Фрэнки?
Rat Почему?
Bones Потому что я собираюсь снять заклятие.
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[Билли присоединяется к Дэйву за столом в его клубе Большого Злого Волка]
Billy Я не совсем понимаю, что это, но мне нравится.
Dave Это место, где можно оторваться по полной на ночь. К чёрту вежливость.
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[Дейв даёт Билли совет]
Dave Волки... если они ещё не у твоей двери... то очень скоро они будут там, чёрт возьми. Извиняюсь за выражение.
🧡
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[Крыса спрашивает Бонса, верит ли он ей насчёт заклятия]
Rat [Крыса шёпотом] Теперь ты веришь мне насчёт заклятия?
Bones [Бонс шёпотом] Нет.
Rat [Крыса шёпотом] Знаешь, единственный способ снять его — вынести кусок на поверхность.
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[таксист рассказывает Билли об Америке]
Cab Driver Знаешь, у нас, в моей стране, когда слышали про Америку, все говорили: «Там столько денег», и «У тебя будет большая машина, большой дом и бассейн», и... и «Деньги будут валяться под ногами, и тебе останется только поднять их». А на самом деле всё иначе. Но ты понимаешь это, когда приезжаешь сюда. Вот так. И все ищут где-то лучшую жизнь. Вот так. И, может, мы когда-нибудь её найдём.
🧡
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🥺
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[Дейв вручает Билли визитку с предложением работы]
Billy Что это?
Dave Это работа.
Billy А где она?
Dave Ну, это... ближе, чем где-то за радугой. Так скажем. Думаю, тебе понравится.
🧡
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🥺
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🥱
[Булли кричит в громкоговоритель, пока Бонс крадёт медь из одного из заброшенных зданий]
Bully Я повесил тут табличку: «Не вздумай показываться с этой твоей чёртовой мордой возле моей чёртовой меди! Это моя чёртова медь! Я владею этой чёртовой медью! Я владею этим городом! Это моя чёртова медь! Я повесил табличку: «Не вздумай показываться с этой твоей чёртовой мордой здесь снова! Это моя страна! Это мой город! Я владею этим чёртовым городом! Я повесил табличку: «Не вздумай показываться с этой твоей чёртовой мордой здесь снова!» Добро пожаловать в Буллиттаун!»
🧡
👏
🥺
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🥱
[Крыса поёт песню, лёжа в постели со своим питомцем Ником]
Rat [Крыса поёт] Шепчи, что хочешь меня / И я всегда буду любить / По-настоящему, ты будешь моей / Навеки / Шепчи, что любишь меня / Что не покинешь меня / Будь моей / Навсегда / Я буду твоей, навеки / По-настоящему, ты будешь моей / Ты будешь моим малышом / У-у / У-у-у / У-у-у-у, у-у-у / У-у
🧡
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🥱
[Кэт ведёт Билли к ракушкам под клубом]
Cat На выступлениях можно неплохо заработать, но здесь, внизу, деньги идут с маслом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рэт спрашивает Бонса, почему он просто не уедет]
Rat Почему ты просто не свалишь отсюда? Что тебя тут держит? У тебя же есть машина.
Bones Наверное, мама... она всё ещё привязана к дому, да и Фрэнки тоже.
Rat Это то, что тебя здесь держит? Мама и Фрэнки?
Bones Не знаю. Что ещё... что ещё у меня есть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Bones спрашивает у Rat, уйдёт ли она с ним]
Bones А ты как?
Rat А я как?
Bones Если бы что-то случилось, и нам пришлось бы уехать завтра? Ты бы пошла? Ушла бы?
Rat Я и ты?
Bones Да, я и ты.
Rat [Rat улыбается] Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Билли говорит таксисту, когда протягивает ему бумажное полотенце из своей сумки]
Billy Я мать. Я могу вытащить из этой сумки всё что угодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Franky [Фрэнки выходит из дома, бормоча себе под нос] Я сейчас супчик схрумкаю. Пойду поужинаю. Давай, я просто хочу поужинать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дейв говорит Билли, что ей нужно сделать то, что она должна сделать]
Dave Слушай, я не знаю, что ты можешь сделать, но тебе стоит серьёзно об этом подумать. Что ты можешь сделать, на что готова пойти. И ты очень красивая женщина, и мне всё равно, что ты делаешь. Я не то, что я делаю. Это не то, кто я есть. Всем приходится делать свой Шимми-Шимми-Я. У меня свой маленький замес. Но это не то, кто я на самом деле. Поверь мне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Булли говорит о том, что нужно быть как бык в Буллитауне]
Bully [Булли рассказывает] Ты даже не видишь леса за деревьями, м****к. Единственный способ жить — как бык, навстречу ветру, понимаешь? Когда ставишь быка навстречу ветру, с его глазами и рогами происходит что-то особенное, и это как Буллиттаун. Надо помнить, чувак, кровь важна для всех нас, понял? Нельзя обмануть смерть. Нельзя обмануть жизнь. Вообще ничего нельзя обмануть. Никогда не подводи людей.
🧡
👏
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🥱
[Дейв поёт на сцене в своём клубе]
Dave [Дейв поёт] Весь день я шёл по пустыне, без глотка воды / Прохладной воды / Старик Дэн и я, с пересохшими глотками и душами, что плачут / О воде / Прохладной... Чистой... Воде / Идём дальше, Дэн, не слушай его, Дэн / Он — дьявол, а не человек / Он разбрасывает жгучий песок вместо воды / Дэн, видишь то большое зелёное дерево? / Там вода течёт свободно и ждёт нас с тобой / Прохладн-ную... Чист-ую... Воду / Идём дальше, Дэн, не слушай его, Дэн / Он — дьявол, а не человек / Он разбрасывает жгучий песок вместо воды / Дэн, видишь то большое зелёное дерево? / Там вода течёт свободно и ждёт нас с тобой / Прохладн-ную... Чист-ую... Воду... Воду... Прохладн-ую... Чист-ую... Воду.
Dave После этого мне точно нужно выпить.
MC [Дейв уходит со сцены] Кстати, он ещё и на детские праздники приезжает.
🧡
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🥱
[последние реплики]
Franky [Таксист усаживает Фрэнки в такси вместе с остальной семьёй] Можно мне закрыть дверь?
Cab Driver Хочешь закрыть дверь?
Franky Да.
Cab Driver Это твоё такси, понял?
Franky Мне её закрыть?
Cab Driver Да-да, я дверь закрою.
🧡
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🥱
[Бонс говорит Рэту, что нашёл дорогу, которая уходит под воду]
Bones Я нашёл дорогу, которая уходит под воду.
Rat Где?
Bones За старым зоопарком.
Rat Нужно съездить в тот город.
Bones Какой город?
Rat Знаешь, тот город... который на дне водохранилища.
Bones [Бонс фыркает] Это бред. Что это вообще значит?
Rat На самом деле не такой уж бред. Когда построили дамбу, затопило несколько городков. Вот почему эту реку называют Потерянной.
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[Билли приходит в клуб Большого Злого Волка, когда ведущий на микрофоне представляет Кэт на сцену]
MC Дамы и господа, мальчики и девочки, настал тот самый момент, которого вы все так ждали. На нашу сцену выходит дама слов, женщина не из плоти, а из духа. Восьмое, девятое и десятое чудеса света. Возможно, вы знаете её по фильмам «Садисмо», «Гори, детка, гори», «Жестокие» или по её театральной постановке «Красавица, Кровавая и Обнажённая». Пожалуйста, поприветствуйте аплодисментами очаровательную, восхитительную и прекрасную мисс Китти Кэт!
[зрители восторженно аплодируют и кричат]
🧡
👏
🥺
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🥱
[Бонс говорит со своим соседом Скипом, который уезжает]
Bones Думаешь, ты когда-нибудь вернёшься?
Skip Знаешь что? Никто не возвращается. Всё кончено. Надо валить отсюда. Тебе тоже надо убираться.
Bones Да, как только машину починю, сразу свалю.
Skip Я не хочу уезжать, но хочу жить. Посмотри на это. У меня было замечательное детство. До сих пор — хорошая жизнь. Просто... Просто жалко, что так вышло. Просто жалко, что так вышло.
🧡
👏
🥺
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🥱
[Билли впервые встречает Кэт]
Cat Тебе нравится такое? Кровь, кишки, пытки? Хм?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Билли встречается с Дэйвом и рассказывает о своих финансовых трудностях]
Billy Карл уговорил меня на этот кредит. Он сказал, что, э-э, он сможет устроить меня в доме бабушки задаром и что мне не стоит платить чужую ипотеку, но он мне ничего толком не объяснил, и я так и не поняла. А потом через пару лет ставки совсем изменились, и я... он не объяснил...
Dave [Дэйв перебивает Билли] Можно я... Можно я... Просто перебью тебя на минуту, пожалуйста? Послушай... Я весь внимание, но тебе придется говорить громче, потому что я почти не слышу. Это у меня хорошее ухо, но я услышал только: «ма, блу, бу, бла, бла, бла, блу, бла». Так что, пожалуйста, что бы ты ни сказала, скажи чуть громче. Я не совсем расслышал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дэйв рассказывает Билли о её финансовом положении]
Dave Ладно, Билли. Мы сейчас в очень жёстком финансовом узле, и он сжимается, а ты — прямо в его центре. Ты можешь заплатить за три месяца. Можешь уйти с деньгами. Можешь заплатить за три месяца, а потом ещё и ещё, и тогда сможешь сохранить дом...
Billy Так я могу?
Dave Если это действительно то, чего ты хочешь. Но что ты умеешь делать? Чем работаешь?
Dave [Билли не отвечает] Ну, звучит не слишком обнадёживающе.
🧡
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🥺
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🥱
[Билли объясняет Дэйву, почему она хочет сохранить дом]
Билли У меня есть двое мальчиков, и это наш дом, и... я выросла в этом доме, и это наш дом.
Дэйв Слушай, я могу для тебя записать, ладно? Могу целый чёртов роман написать. Но в конце концов, тебе всё равно придётся что-то придумать сам.
[Дэйв делает жест, изображая деньги кончиками пальцев]
🧡
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🥺
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🥱
[Ларри говорит Бонсу, что Булли теперь всем заправляет]
Larry Всё не так, как раньше, брат. Теперь Булли рулит всем. Ты мёртвый чёрт. Знаешь, он поймал того мальчишку на Святой Мэри, того маленького китайца? Отрезал ему чёртовы губы ножницами. Думаешь, в начале тот ублюдок выглядел смешно? Посмотри на него теперь, Бонс. Больше нет копов. Больше нет тебя, Бонс.
🧡
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[Рэт рассказывает Бонсу о заклинании над Затерянной рекой]
Rat Моя бабушка жила там. Она с тех пор изменилась. Никто не остался прежним. Как только последний город ушёл под воду... на Затерянную реку наложили злое заклятие.
Bones Мне кажется, ты это выдумываешь.
Rat Нет, не выдумываю. Вот почему это место кажется таким, будто оно под водой. Это правда. Всё, что здесь происходит, должно иметь причину.
🧡
👏
🥺
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[Билли говорит Кэт, что у неё нет номера]
Cat У тебя нет номера? Жонглируешь?
Billy Нет.
Cat Тап-данс?
Billy Нет.
Cat Вынимала когда-нибудь кролика из шляпы?
Billy Нет.
Cat [Кэт вздыхает, крутит губами] Как у тебя с криком?
Billy С криком?
Cat Да.
Billy Эм...
Cat Так, кровавый вопль. Ну, крик, понимаешь?
[Кэт издаёт самый драматичный крик]
🧡
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🥱
[Кэт объясняет Билли, что если двери к Шеллзам заперты, то всё в порядке]
Billy Это опасно?
Cat М-м, если дверь заперта, всё нормально. Да. Дверь заперта — всё в порядке.
Billy Сколько платят?
Cat Хватает на квартиру.
🧡
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🥱
[Bones говорит маме, что выходит]
Bones Я выхожу.
Billy Ты должен присмотреть за Фрэнки.
Bones Ты сможешь за ним присмотреть?
Billy Мне надо на работу!
Bones Пожалуйста?
🧡
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🥱
[Крыс говорит Бонсу, что Булли — проблема]
Rat Зачем ты крал у Булли? Зачем ты сделал такую глупость?
Bones Потому что это было моё.
Rat Нельзя воровать у такого типа.
Bones Чёрт, он украл у меня. Я имею в виду...
Rat Независимо от того, ты у него украл или он у тебя, он всё равно отрубит тебе голову. Он — проблема. Он тебя покалечит.
🧡
👏
🥺
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🥱
[Билли видит, как Кэт присматривает за Фрэнки за кулисами шоу, играя с ним в искусственной крови]
Cat [Кэт с британским акцентом] «Мамочка...»
Franky Мамочка.
Cat У нас просто чертовски классно получается.
Franky У нас просто ох#ненно получается.
Cat Да, именно так. Чертовски классно. Чертовски классно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Хулиган пытается потанцевать с Мэрилу возле заправки]
Bully Что, ты мне ничего не скажешь?
Marylou a.k.a. Mama Aris Я тебя люблю, милый.
Bully Я просто попросил тебя потанцевать со мной. Ты даже не ответишь, когда я прошу потанцевать?
Marylou a.k.a. Mama Aris Я тебя люблю. Люблю оторвать тебе голову.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Зануда пытается заговорить с Крысой возле автозаправки]
Bully Как тебя зовут?
Rat Крыса.
Bully Крыса?
Rat Ага.
Bully Почему?
Rat Почему меня зовут Крыса?
Bully Ага.
Rat Потому что у меня есть питомец — крыса.
Bully Да? Как его зовут?
Rat Ник.
Bully Ник, крыса?
🧡
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🥺
🤔
🥱
[Задира просит подвезти Крысу домой]
Bully Подбросить до дома?
Rat Нет, спасибо. Я тут рядом живу...
Bully Ладно. Мне всё равно надо в туалет.
🧡
👏
🥺
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🥱
[Задира просит потрогать крысятину Ника, пока она его держит]
Bully Можно я потрогаю?
Bully [Задира гладит Ника одним пальцем] Мягкий. Тебя кто-нибудь когда-нибудь трогал? Нет? Впервые? Ага.
[Задира достаёт нож, чтобы начать резать крысу]
🧡
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🥺
🤔
🥱
[Билли рассказывает Дейву о своей проблеме с Раковинами, а он — о своей проблеме с сексом]
Dave Ты видел Раковины, да?
Billy Да. Но я немного клаустрофоб, так что у меня может быть проблема. Не уверен.
Dave Да, ну у меня тоже проблема, понимаешь? Я люблю трахать. Вот моя проблема. И когда встречаю плохую сучку, это сводит меня с ума. Так что, серьёзно, подумай хорошенько.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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