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Киноафиша Фильмы Зал Джимми Цитаты из фильма Зал Джимми

Цитаты из фильма Зал Джимми

James Gralton Нам нужно снова взять нашу жизнь под контроль. Работать для нужды, а не из жадности. И не просто выживать, как собаки, а жить. И праздновать. И танцевать, и петь, как свободные люди.
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Father Sheridan Нашему обществу предстоит выбор: кто он — Христос или Гралтон?
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James Gralton Это величайшая ложь, которую они пытаются втюхать нам, что Ирландия — одна, что наш народ — единый, что мы все — один народ, объединённый общими убеждениями и интересами. Но ты думаешь, интересы ребёнка из трущоб такие же, как у ростовщика-собственника? Думаешь, интересы рабочего такие же, как у графа? Интересы шахтёра или фабричного работника — такие же, как у владельца, его банкиров, юристов, инвесторов и продажных журналистов, нанятых писать их ложь? Думаешь, им есть дело до наших стариков, больных, безработных, голодных, бездомных и тех, кого вынудили покинуть наши берега в поисках работы?
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O'Keefe Вот такие они, эти красные.
Father Seamus Нет, это нищета!
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O'Keefe «Это Крайст или Грэлтон?» Кажется, так говорили несколько приходских священников...
Father Seamus Если бы Крайст был здесь сегодня, я подозреваю, что несколько прихожан снова распяли бы Его. Вот что я думаю!
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Father Sheridan К нам в приход приедут редемптористы с миссией. А что если я приведу к вам доктора богословия, чтобы он объяснил, куда Грэлтон вас сбивает с пути?
Mossie А что если я приведу к вам доктора экономики, отец, и объясню, куда вы сами сбиваетесь с пути?
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Oonagh Ирландская республиканская армия тоже не хочет ввязываться. Они не хотят злить церковь.
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