Это величайшая ложь, которую они пытаются втюхать нам, что Ирландия — одна, что наш народ — единый, что мы все — один народ, объединённый общими убеждениями и интересами. Но ты думаешь, интересы ребёнка из трущоб такие же, как у ростовщика-собственника? Думаешь, интересы рабочего такие же, как у графа? Интересы шахтёра или фабричного работника — такие же, как у владельца, его банкиров, юристов, инвесторов и продажных журналистов, нанятых писать их ложь? Думаешь, им есть дело до наших стариков, больных, безработных, голодных, бездомных и тех, кого вынудили покинуть наши берега в поисках работы?