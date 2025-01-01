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Киноафиша Фильмы Два дня, одна ночь Цитаты из фильма Два дня, одна ночь

Цитаты из фильма Два дня, одна ночь

Sandra Хотела бы я быть им.
Manu Кем?
Sandra Птицей, которая поёт...
🧡
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[последние реплики]
Сандра Ману? Ты здесь? Мы хорошо боролись. Я счастлива. Я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandra Каждый раз, когда я чувствую себя попрошайкой, вором, который пришёл забрать их деньги. Они смотрят на меня, готовы ударить. Я тоже чувствую, что бью их.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Timur Привет.
Sandra Привет. Твоя дочь сказала, что ты здесь. Я заходила к тебе домой. Хотела поговорить о голосовании по премии и моём увольнении. Жюльет и я видели Дюмона, он разрешит провести ещё одно голосование в понедельник, потому что Жан-Марк повлиял на людей, сказав им, что Дюмон всё равно собирается сокращать штат. Так что если уволят не меня, то их... Вот... Я хотела спросить, проголосуешь ли ты за то, чтобы я осталась в понедельник.
Timur [в слезах] Конечно проголосую. Я очень рад, что ты пришла. Я так злюсь на себя за то, что голосовал за премию. Прости.
Sandra Не извиняйся. Я понимаю. 1000 евро.
Timur Нет. Мне стыдно. Я даже забыл, что ты для меня сделала. Помнишь? Когда я сломал те клетки... а ты сказала, что это сделала ты. Помнишь.
Sandra Да, и Жан-Марк даже сказал: «Отличный пример для нового!»
Timur Я очень рад, что ты пришла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandra Меня не существует. Я — ничто. Совсем ничто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandra Я не хочу, чтобы дети видели, как я плачу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandra [Жану-Марку] Ты бездушный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sandra Я так одинока, Ману.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Sandra Алло? Я отдыхала. Секундочку. Мне нужно достать тарт. Я приготовила тарт для детей. Да, почему? Скажи, почему. Нет. Нет, Жюльетт. Нет.
[кладу трубку]
Sandra Не плачь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Yvon Можешь рассчитывать на меня в понедельник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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