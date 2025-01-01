Timur Привет.

Sandra Привет. Твоя дочь сказала, что ты здесь. Я заходила к тебе домой. Хотела поговорить о голосовании по премии и моём увольнении. Жюльет и я видели Дюмона, он разрешит провести ещё одно голосование в понедельник, потому что Жан-Марк повлиял на людей, сказав им, что Дюмон всё равно собирается сокращать штат. Так что если уволят не меня, то их... Вот... Я хотела спросить, проголосуешь ли ты за то, чтобы я осталась в понедельник.

Timur [в слезах] Конечно проголосую. Я очень рад, что ты пришла. Я так злюсь на себя за то, что голосовал за премию. Прости.

Sandra Не извиняйся. Я понимаю. 1000 евро.

Timur Нет. Мне стыдно. Я даже забыл, что ты для меня сделала. Помнишь? Когда я сломал те клетки... а ты сказала, что это сделала ты. Помнишь.

Sandra Да, и Жан-Марк даже сказал: «Отличный пример для нового!»