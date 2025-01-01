СандраМану? Ты здесь? Мы хорошо боролись. Я счастлива. Я тоже.
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SandraКаждый раз, когда я чувствую себя попрошайкой, вором, который пришёл забрать их деньги. Они смотрят на меня, готовы ударить. Я тоже чувствую, что бью их.
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TimurПривет.
SandraПривет. Твоя дочь сказала, что ты здесь. Я заходила к тебе домой. Хотела поговорить о голосовании по премии и моём увольнении. Жюльет и я видели Дюмона, он разрешит провести ещё одно голосование в понедельник, потому что Жан-Марк повлиял на людей, сказав им, что Дюмон всё равно собирается сокращать штат. Так что если уволят не меня, то их... Вот... Я хотела спросить, проголосуешь ли ты за то, чтобы я осталась в понедельник.
Timur[в слезах]Конечно проголосую. Я очень рад, что ты пришла. Я так злюсь на себя за то, что голосовал за премию. Прости.