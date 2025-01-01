Всем привет. Моя мать осталась одна, когда отец влюбился в женщину, которая была лучше её в математике. Кажется, у неё была степень магистра, а у моей матери только диплом бакалавра. Мне тогда было девятнадцать. Мать зашла в отель, но не вышла оттуда — её превратили в волка. Я очень по ней скучал. Узнал, что её перевезли в зоопарк. Я часто ходил к ней. Кормил сырой мясом. Знал, что волки любят сырое мясо, но не мог понять, кто из них — моя мать, поэтому давал понемногу каждому. Однажды решил зайти в вольер. Очень по ней соскучился и хотел обнять. Залез через забор и прыгнул внутрь. Все волки набросились сразу и напали на меня; все, кроме двоих, которые стояли неподвижно. Думаю, один из них был моя мать. Сотрудники зоопарка быстро меня нашли и отвезли в больницу. К счастью, ногу не оторвало. Остался только хромающий шаг, который теперь моя отличительная черта. Моя жена умерла шесть дней назад. Она была очень красивая, и я её очень любил. У неё тоже была хромота.