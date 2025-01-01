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Киноафиша Фильмы Лобстер Цитаты из фильма Лобстер

Цитаты из фильма Лобстер

Loner Leader Мы танцуем в одиночестве. Вот почему мы ставим только электронную музыку.
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Hotel Manager Если у вас возникнут проблемы, которые вы не сможете решить сами, вам назначат детей. Обычно это помогает.
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Hotel Manager Ты уже решил, каким животным хочешь стать, если останешься один?
David Да. Омаром.
Hotel Manager Почему омаром?
David Потому что омары живут больше ста лет, у них голубая кровь, как у аристократов, и они всю жизнь плодовиты. К тому же я очень люблю море.
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Short Sighted Woman [рассказчик] Мы разработали код, чтобы общаться друг с другом даже на виду у других, и они не понимали, о чём мы говорим. Когда мы поворачиваем голову влево, это значит «я люблю тебя больше всего на свете», а когда вправо — «осторожно, мы в опасности». В начале нам нужно было быть крайне внимательными, чтобы не перепутать «я люблю тебя больше всего на свете» с «осторожно, мы в опасности». Когда мы поднимаем левую руку, это значит «хочу танцевать в твоих объятиях», а когда сжимаем кулак и прячем его за спиной — «давай трах##мся». Со временем код расширялся, и через пару недель мы могли говорить почти обо всём, даже не открывая рта.
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Short Sighted Woman [рассказывает] Однажды, когда он играл в гольф, ему показалось, что притворяться, будто у тебя есть чувства, когда их на самом деле нет, сложнее, чем притворяться, что их нет, когда они есть.
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Short Sighted Woman [рассказчик] Он не разрыдался и не думал, что первое, что делают большинство людей, когда понимают, что их больше не любят — это плакать.
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Loner Leader Где ты был? Я тебя искал.
David Я там, за теми деревьями, др*******л.
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Trainer Waiter - Shooting Range Не случайно мишени сделаны в виде одиночек, а не пар.
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Хромой Всем привет. Моя мать осталась одна, когда отец влюбился в женщину, которая была лучше её в математике. Кажется, у неё была степень магистра, а у моей матери только диплом бакалавра. Мне тогда было девятнадцать. Мать зашла в отель, но не вышла оттуда — её превратили в волка. Я очень по ней скучал. Узнал, что её перевезли в зоопарк. Я часто ходил к ней. Кормил сырой мясом. Знал, что волки любят сырое мясо, но не мог понять, кто из них — моя мать, поэтому давал понемногу каждому. Однажды решил зайти в вольер. Очень по ней соскучился и хотел обнять. Залез через забор и прыгнул внутрь. Все волки набросились сразу и напали на меня; все, кроме двоих, которые стояли неподвижно. Думаю, один из них был моя мать. Сотрудники зоопарка быстро меня нашли и отвезли в больницу. К счастью, ногу не оторвало. Остался только хромающий шаг, который теперь моя отличительная черта. Моя жена умерла шесть дней назад. Она была очень красивая, и я её очень любил. У неё тоже была хромота.
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Loner Leader Ты можешь представить, зачем я привёл тебя сюда, в это тихое место?
David Нет.
Loner Leader Потому что, по-моему, это идеальное место для твоей могилы.
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Biscuit Woman Могу я как-нибудь заглянуть к тебе в комнату поговорить? Могу сделать тебе минет. Или ты просто можешь меня трахнуть. Я всегда проглатываю после орального, и у меня совершенно нет проблем с анальным, если тебе это нравится. Мой бывший муж всегда говорил, что у меня самые красивые бедра на свете, но давай не будем о нем.
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David [пока Женщина-Печенье кричит от боли вдали] Что случилось?
Heartless Woman Она выпрыгнула из окна на 180-м этаже. Кровь и печеньки повсюду.
David Надеюсь, она умрёт сразу.
David [он делает паузу] Хотя нет, надеюсь, она ещё хорошенько помучается перед смертью. Главное, чтобы её жалкие вопли не доносились до моей комнаты, потому что я собирался прилечь и мне нужна тишина и покой. Я играл в гольф и прилично устал, а последнее, что мне нужно — это чтобы какая-то женщина умирала медленно и громко.
Heartless Woman Я тебя не слышу из-за этих криков. Поговорим потом, когда станет потише.
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Hotel Manager То, что если вы не влюбитесь в кого-то во время пребывания здесь, вас превратят в животное, не должно вас расстраивать или огорчать. Просто подумайте: в облике животного у вас будет второй шанс найти спутника. Но даже тогда будьте осторожны — нужно выбирать спутника из похожих животных. Волк и пингвин никогда не смогут жить вместе, как и верблюд с бегемотом. Это было бы абсурдно.
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Short Sighted Woman Киви.
David Верно, снова десять из десяти. Можно поцеловать?
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Short Sighted Woman [рассказчик] В ту ночь во сне я видел, как мы жили вместе в большом доме в городе с большой, светлой кухней, я была в тёмно-синих брюках и обтягивающей кремовой блузке, и он снимал с меня одежду и трахал меня в ж...у.
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Short Sighted Woman [рассказчик] Тогда он ещё не знал, как больно быть одному — как больно, когда не можешь дотянуться, чтобы намазать спину болеутоляющей мазью, и боль не отпускает.
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David Последнее, что мне сейчас нужно — это поцелуй от глупой девчонки.
[Он пинает Елизавете левую голень]
Nosebleed Woman Давай, отойди.
David Не плачь, Елизавета, ты должна мне благодарить. Теперь у тебя будет хромота, и ты станешь больше похожа на отца.
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[последние слова]
Short Sighted Woman Большое спасибо.
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[Бессердечная женщина притворяется, что подавилась оливкой, но Дэвид не помогает]
Heartless Woman Думаю, мы подходим друг другу.
David Да, я тоже так думаю.
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Nosebleed Woman Извини, у меня кровь на твоей рубашке. Но не волнуйся, есть много способов вывести пятна крови с одежды. Один из них — промыть одежду холодной водой, затем потереть морской солью. Другой способ — протереть пятна ватой, смоченной в аммиаке. Третий — смешать муку с водой до пастообразного состояния, как зубную пасту, особенно если одежда деликатная или яркая. Но никогда не используй тёплую воду для крови, ни в коем случае.
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Hotel Manager Мы желаем вам всяческих успехов и надеемся, что вы вернётесь в город парой.
The Limping Man Я очень счастлив.
Nosebleed Woman Я тоже.
Hotel Manager Поздравляю. За ходом ваших отношений будет внимательно следить наш персонал и лично я. Если у вас возникнут проблемы, напряжённость или ссоры, которые вы не сможете решить сами, вам назначат детей. Это обычно очень помогает.
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David Ты близорукий?
Loner Swimmer Нет.
David Ты врёшь.
Loner Swimmer Это правда.
David [показывает ему цепочку на сумке] Что здесь написано?
Loner Swimmer YKK.
David Ты же это уже знал. На всех молниях так написано.
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Short Sighted Woman [рассказчик] Ты аккуратно разделываешь кролика острым ножом и отрезаешь ему голову. Затем разрезаешь живот и фаршируешь его хорошо вымытым сладким красным и зелёным перцем, не слишком острым, с небольшим количеством чеснока и мяты. Потом замачиваешь его в лимонном соке и даёшь немного промариноваться, прежде чем насадить на шампур и жарить на огне примерно час. Это моя любимая еда. Кролик.
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David Я сделаю это ножом.
Short Sighted Woman Хочешь, я с тобой пойду?
David Лучше не надо.
Short Sighted Woman Не волнуйся. Сначала странно, но потом привыкаешь. Другие чувства обостряются — осязание, например, и слух.
David Я знаю... Это быстро.
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Loner Leader Ты её любишь?
Campari Man Всю душу.
Loner Leader Насколько сильно? По шкале от 1 до 15.
Campari Man 14.
Loner Leader 14 — впечатляющий результат. Значит, он её очень сильно любит. Кого, по-твоему, нам стоит убить? Кто лучше справится в одиночестве?
Campari Man ...
Loner Leader Тебя. Если эта женщина умрёт, ты сможешь быть один или найдёшь кого-то другого?
Campari Man Нет. Я могу жить один, а она — нет... Мне нравится сидеть в комнате. Это расслабляет. Успокаивает. Очень нравится. Я точно смогу жить один.
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Short Sighted Woman [рассказывает] Некоторые наказания хуже других. Отрубить большой палец хуже, чем подстричь наголо. А держать под мышкой горячее яйцо хуже, чем получить пинок в ногу. Наказание, которого я боюсь, — это не Красный поцелуй, а другое, которое называют Красным сношением. Я никогда не видела, как оно происходит, но представить себе несложно, что это значит.
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David Какая у тебя группа крови?
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Hotel Manager Как хочешь провести свою последнюю ночь? Я всегда говорил в такой ситуации, что разумно сделать что-то, чего нельзя сделать в облике животного. Например, прочесть классическую литературу или спеть любимую песню. Было бы глупо выбрать, скажем, прогулку по территории или секс с другим человеком — это то, что можно делать и будучи животным.
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David Это ужасно. Просто ужасно.
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David Это совсем логично.
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