DavidПотому что омары живут больше ста лет, у них голубая кровь, как у аристократов, и они всю жизнь плодовиты. К тому же я очень люблю море.
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Short Sighted Woman[рассказчик]Мы разработали код, чтобы общаться друг с другом даже на виду у других, и они не понимали, о чём мы говорим. Когда мы поворачиваем голову влево, это значит «я люблю тебя больше всего на свете», а когда вправо — «осторожно, мы в опасности». В начале нам нужно было быть крайне внимательными, чтобы не перепутать «я люблю тебя больше всего на свете» с «осторожно, мы в опасности». Когда мы поднимаем левую руку, это значит «хочу танцевать в твоих объятиях», а когда сжимаем кулак и прячем его за спиной — «давай трах##мся». Со временем код расширялся, и через пару недель мы могли говорить почти обо всём, даже не открывая рта.
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Short Sighted Woman[рассказывает]Однажды, когда он играл в гольф, ему показалось, что притворяться, будто у тебя есть чувства, когда их на самом деле нет, сложнее, чем притворяться, что их нет, когда они есть.
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Short Sighted Woman[рассказчик]Он не разрыдался и не думал, что первое, что делают большинство людей, когда понимают, что их больше не любят — это плакать.
Trainer Waiter - Shooting RangeНе случайно мишени сделаны в виде одиночек, а не пар.
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ХромойВсем привет. Моя мать осталась одна, когда отец влюбился в женщину, которая была лучше её в математике. Кажется, у неё была степень магистра, а у моей матери только диплом бакалавра. Мне тогда было девятнадцать. Мать зашла в отель, но не вышла оттуда — её превратили в волка. Я очень по ней скучал. Узнал, что её перевезли в зоопарк. Я часто ходил к ней. Кормил сырой мясом. Знал, что волки любят сырое мясо, но не мог понять, кто из них — моя мать, поэтому давал понемногу каждому. Однажды решил зайти в вольер. Очень по ней соскучился и хотел обнять. Залез через забор и прыгнул внутрь. Все волки набросились сразу и напали на меня; все, кроме двоих, которые стояли неподвижно. Думаю, один из них был моя мать. Сотрудники зоопарка быстро меня нашли и отвезли в больницу. К счастью, ногу не оторвало. Остался только хромающий шаг, который теперь моя отличительная черта. Моя жена умерла шесть дней назад. Она была очень красивая, и я её очень любил. У неё тоже была хромота.
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Loner LeaderТы можешь представить, зачем я привёл тебя сюда, в это тихое место?
Loner LeaderПотому что, по-моему, это идеальное место для твоей могилы.
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Biscuit WomanМогу я как-нибудь заглянуть к тебе в комнату поговорить? Могу сделать тебе минет. Или ты просто можешь меня трахнуть. Я всегда проглатываю после орального, и у меня совершенно нет проблем с анальным, если тебе это нравится. Мой бывший муж всегда говорил, что у меня самые красивые бедра на свете, но давай не будем о нем.
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David[пока Женщина-Печенье кричит от боли вдали]Что случилось?
Heartless WomanОна выпрыгнула из окна на 180-м этаже. Кровь и печеньки повсюду.
David[он делает паузу]Хотя нет, надеюсь, она ещё хорошенько помучается перед смертью. Главное, чтобы её жалкие вопли не доносились до моей комнаты, потому что я собирался прилечь и мне нужна тишина и покой. Я играл в гольф и прилично устал, а последнее, что мне нужно — это чтобы какая-то женщина умирала медленно и громко.
Heartless WomanЯ тебя не слышу из-за этих криков. Поговорим потом, когда станет потише.
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Hotel ManagerТо, что если вы не влюбитесь в кого-то во время пребывания здесь, вас превратят в животное, не должно вас расстраивать или огорчать. Просто подумайте: в облике животного у вас будет второй шанс найти спутника. Но даже тогда будьте осторожны — нужно выбирать спутника из похожих животных. Волк и пингвин никогда не смогут жить вместе, как и верблюд с бегемотом. Это было бы абсурдно.
DavidВерно, снова десять из десяти. Можно поцеловать?
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Short Sighted Woman[рассказчик]В ту ночь во сне я видел, как мы жили вместе в большом доме в городе с большой, светлой кухней, я была в тёмно-синих брюках и обтягивающей кремовой блузке, и он снимал с меня одежду и трахал меня в ж...у.
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Short Sighted Woman[рассказчик]Тогда он ещё не знал, как больно быть одному — как больно, когда не можешь дотянуться, чтобы намазать спину болеутоляющей мазью, и боль не отпускает.
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DavidПоследнее, что мне сейчас нужно — это поцелуй от глупой девчонки.
Nosebleed WomanИзвини, у меня кровь на твоей рубашке. Но не волнуйся, есть много способов вывести пятна крови с одежды. Один из них — промыть одежду холодной водой, затем потереть морской солью. Другой способ — протереть пятна ватой, смоченной в аммиаке. Третий — смешать муку с водой до пастообразного состояния, как зубную пасту, особенно если одежда деликатная или яркая. Но никогда не используй тёплую воду для крови, ни в коем случае.
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Hotel ManagerМы желаем вам всяческих успехов и надеемся, что вы вернётесь в город парой.
Hotel ManagerПоздравляю. За ходом ваших отношений будет внимательно следить наш персонал и лично я. Если у вас возникнут проблемы, напряжённость или ссоры, которые вы не сможете решить сами, вам назначат детей. Это обычно очень помогает.
DavidТы же это уже знал. На всех молниях так написано.
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Short Sighted Woman[рассказчик]Ты аккуратно разделываешь кролика острым ножом и отрезаешь ему голову. Затем разрезаешь живот и фаршируешь его хорошо вымытым сладким красным и зелёным перцем, не слишком острым, с небольшим количеством чеснока и мяты. Потом замачиваешь его в лимонном соке и даёшь немного промариноваться, прежде чем насадить на шампур и жарить на огне примерно час. Это моя любимая еда. Кролик.
Loner Leader14 — впечатляющий результат. Значит, он её очень сильно любит. Кого, по-твоему, нам стоит убить? Кто лучше справится в одиночестве?
Campari Man...
Loner LeaderТебя. Если эта женщина умрёт, ты сможешь быть один или найдёшь кого-то другого?
Campari ManНет. Я могу жить один, а она — нет... Мне нравится сидеть в комнате. Это расслабляет. Успокаивает. Очень нравится. Я точно смогу жить один.
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Short Sighted Woman[рассказывает]Некоторые наказания хуже других. Отрубить большой палец хуже, чем подстричь наголо. А держать под мышкой горячее яйцо хуже, чем получить пинок в ногу. Наказание, которого я боюсь, — это не Красный поцелуй, а другое, которое называют Красным сношением. Я никогда не видела, как оно происходит, но представить себе несложно, что это значит.
Hotel ManagerКак хочешь провести свою последнюю ночь? Я всегда говорил в такой ситуации, что разумно сделать что-то, чего нельзя сделать в облике животного. Например, прочесть классическую литературу или спеть любимую песню. Было бы глупо выбрать, скажем, прогулку по территории или секс с другим человеком — это то, что можно делать и будучи животным.