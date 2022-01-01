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Холод в июле Холод в июле
Киноафиша Фильмы Холод в июле Холод в июле, 2014: актеры и роли
Cold in July Холод в июле 2014 / США / Франция
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Холод в июле, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Микл Джим Микл Jim Mickle
В ролях
Майкл С. Холл Майкл С. Холл Michael C. Hall Дон Джонсон Дон Джонсон Don Johnson Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Винесса Шоу Винесса Шоу Vinessa Shaw Ник Дамичи Nick Damici Лэнни Флаэрти Lanny Flaherty Уайатт Рассел Уайатт Рассел Wyatt Russell
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