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Холод в июле
Холод в июле, 2014: актеры и роли
Cold in July
Холод в июле
2014 / США / Франция
Трейлер
8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Холод в июле, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джим Микл
Jim Mickle
В ролях
Майкл С. Холл
Michael C. Hall
Дон Джонсон
Don Johnson
Сэм Шепард
Sam Shepard
Винесса Шоу
Vinessa Shaw
Ник Дамичи
Nick Damici
Лэнни Флаэрти
Lanny Flaherty
Уайатт Рассел
Wyatt Russell
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