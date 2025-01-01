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Мужчина, которого слишком сильно любили
Цитаты из фильма Мужчина, которого слишком сильно любили
Цитаты из фильма Мужчина, которого слишком сильно любили
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Цитаты
Maurice Agnelet
Моя преданность имеет свои пределы,
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Agnelet
Я пришёл к тебе,
Agnès Le Roux
Меня не устраивает то, что ты мне даёшь,
Maurice Agnelet
Я здесь, что ещё я могу тебе дать? Объясни мне,
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux
Я не должен быть с тобой так близко.
Maurice Agnelet
Почему?
Agnès Le Roux
Потому что, Морис... ты должен быть таким, каким хочешь быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux
Повторю ещё раз. Я не хочу просить у тебя ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Agnelet
Я не люблю тебя так сильно, как ты меня.
Maurice Agnelet
Это моя вина?
Maurice Agnelet
Я никогда не просил, чтобы меня любили.
Maurice Agnelet
Я не могу играть в любовь только ради тебя.
Maurice Agnelet
Тебе от этого тяжело. Признаю, но такова правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аньес Ле Ру
Если я тебе не нравлюсь, хорошо. Мне просто хочется знать.
Морис Аньеле
Ты имеешь в виду, что я тебе нравлюсь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux
Мне просто нужно ощущать тебя рядом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Agnelet
Что ты здесь делаешь?
Maurice Agnelet
Чего ты хочешь?
Agnès Le Roux
Я хотела увидеть тебя с твоим сыном.
Maurice Agnelet
Это не твое дело.
Agnès Le Roux
Извини.
Agnès Le Roux
Почему такая агрессия?
Maurice Agnelet
Не люблю, когда за мной шпионят.
Maurice Agnelet
Ты ждала, что тебя представят?
Maurice Agnelet
«Познакомься с настоящей принцессой, наследницей Ле Ру».
Maurice Agnelet
Я не хочу с тобой ссориться, но это вторжение...
Maurice Agnelet
Не думал, что ты такая.
Maurice Agnelet
Извинись.
Maurice Agnelet
Сейчас же.
Agnès Le Roux
Хватит.
Agnès Le Roux
Не знаю, зачем я так сделала.
Agnès Le Roux
Это была ошибка.
Agnès Le Roux
Я сожалею об этом.
Maurice Agnelet
Жалеть — это слишком просто.
Maurice Agnelet
Гораздо сложнее извиниться.
Maurice Agnelet
Я не шучу, Агнес. Извинись!
Agnès Le Roux
Извини.
Maurice Agnelet
Теперь хочу улыбку.
Maurice Agnelet
Посмотри на меня.
Maurice Agnelet
Настоящую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Аньес Ле Ру
Диагноз ясен. И лечение тоже. Мне нужно хотеть быть здесь, по той или иной причине. Но что если я упаду, как листья? Может, мой сезон настал.
Аньес Ле Ру
Какая у меня причина заставлять себя держаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux
Моё путешествие окончено, так что я здесь остановлюсь. Всё в порядке.
Agnès Le Roux
Я хочу, чтобы Морис обо всём позаботился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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