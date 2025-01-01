Maurice Agnelet Что ты здесь делаешь?

Maurice Agnelet Чего ты хочешь?

Agnès Le Roux Я хотела увидеть тебя с твоим сыном.

Maurice Agnelet Это не твое дело.

Agnès Le Roux Почему такая агрессия?

Maurice Agnelet Не люблю, когда за мной шпионят.

Maurice Agnelet Ты ждала, что тебя представят?

Maurice Agnelet «Познакомься с настоящей принцессой, наследницей Ле Ру».

Maurice Agnelet Я не хочу с тобой ссориться, но это вторжение...

Maurice Agnelet Не думал, что ты такая.

Maurice Agnelet Сейчас же.

Agnès Le Roux Не знаю, зачем я так сделала.

Agnès Le Roux Это была ошибка.

Agnès Le Roux Я сожалею об этом.

Maurice Agnelet Жалеть — это слишком просто.

Maurice Agnelet Гораздо сложнее извиниться.

Maurice Agnelet Я не шучу, Агнес. Извинись!

Maurice Agnelet Теперь хочу улыбку.