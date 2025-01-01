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Киноафиша Фильмы Мужчина, которого слишком сильно любили Цитаты из фильма Мужчина, которого слишком сильно любили

Цитаты из фильма Мужчина, которого слишком сильно любили

Maurice Agnelet Моя преданность имеет свои пределы,
🧡
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🥺
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Maurice Agnelet Я пришёл к тебе,
Agnès Le Roux Меня не устраивает то, что ты мне даёшь,
Maurice Agnelet Я здесь, что ещё я могу тебе дать? Объясни мне,
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux Я не должен быть с тобой так близко.
Maurice Agnelet Почему?
Agnès Le Roux Потому что, Морис... ты должен быть таким, каким хочешь быть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux Повторю ещё раз. Я не хочу просить у тебя ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Agnelet Я не люблю тебя так сильно, как ты меня.
Maurice Agnelet Это моя вина?
Maurice Agnelet Я никогда не просил, чтобы меня любили.
Maurice Agnelet Я не могу играть в любовь только ради тебя.
Maurice Agnelet Тебе от этого тяжело. Признаю, но такова правда.
🧡
👏
🥺
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🥱
Аньес Ле Ру Если я тебе не нравлюсь, хорошо. Мне просто хочется знать.
Морис Аньеле Ты имеешь в виду, что я тебе нравлюсь?
🧡
👏
🥺
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🥱
Agnès Le Roux Мне просто нужно ощущать тебя рядом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maurice Agnelet Что ты здесь делаешь?
Maurice Agnelet Чего ты хочешь?
Agnès Le Roux Я хотела увидеть тебя с твоим сыном.
Maurice Agnelet Это не твое дело.
Agnès Le Roux Извини.
Agnès Le Roux Почему такая агрессия?
Maurice Agnelet Не люблю, когда за мной шпионят.
Maurice Agnelet Ты ждала, что тебя представят?
Maurice Agnelet «Познакомься с настоящей принцессой, наследницей Ле Ру».
Maurice Agnelet Я не хочу с тобой ссориться, но это вторжение...
Maurice Agnelet Не думал, что ты такая.
Maurice Agnelet Извинись.
Maurice Agnelet Сейчас же.
Agnès Le Roux Хватит.
Agnès Le Roux Не знаю, зачем я так сделала.
Agnès Le Roux Это была ошибка.
Agnès Le Roux Я сожалею об этом.
Maurice Agnelet Жалеть — это слишком просто.
Maurice Agnelet Гораздо сложнее извиниться.
Maurice Agnelet Я не шучу, Агнес. Извинись!
Agnès Le Roux Извини.
Maurice Agnelet Теперь хочу улыбку.
Maurice Agnelet Посмотри на меня.
Maurice Agnelet Настоящую.
🧡
👏
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🥱
Аньес Ле Ру Диагноз ясен. И лечение тоже. Мне нужно хотеть быть здесь, по той или иной причине. Но что если я упаду, как листья? Может, мой сезон настал.
Аньес Ле Ру Какая у меня причина заставлять себя держаться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agnès Le Roux Моё путешествие окончено, так что я здесь остановлюсь. Всё в порядке.
Agnès Le Roux Я хочу, чтобы Морис обо всём позаботился.
🧡
👏
🥺
🤔
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