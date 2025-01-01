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Киноафиша Фильмы Мое лето пинг-понга Цитаты из фильма Мое лето пинг-понга

Цитаты из фильма Мое лето пинг-понга

Lyle Ace [Раду Мираклу] Ты серьёзно надел эти штаны всерьёз, не как шутку?
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Teddy Fryy Видишь этот стаканчик Айси, который она всё время в руках держит? Так вот, это не Айси, что она пьёт. Это фанковый микс.
Radical Miracle Что такое фанковый микс?
Teddy Fryy Фанковый микс — это когда смешиваешь Айси с Поп Рокс и Пикси Стикс, а иногда даже с КОКАИНОМ, и пьёшь это очень быстро. Она фанковая наркоманка.
🧡
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🥺
🤔
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