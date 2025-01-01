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Киноафиша Фильмы Я - начало Цитаты из фильма Я - начало

Цитаты из фильма Я - начало

Sofi Сколько органов чувств у червей?
Ian Два. Обоняние и осязание. Почему?
Sofi Значит... они живут без способности видеть или даже знать о свете, верно? Понятие света для них невообразимо.
Ian Да.
Sofi Но мы, люди... мы знаем, что свет существует. Вокруг них... прямо над ними... они его не чувствуют. Но с небольшой мутацией — чувствуют. Верно?
Ian Правильно.
Sofi Значит... Доктор Ай... возможно, некоторые люди, редкие люди... мутировали и получили ещё одно чувство. Духовное чувство. И могут воспринимать мир, который прямо над нами... повсюду. Как свет у этих червей.
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Ian Я не верю в удачу. Но я точно знаю, что мы знакомы друг с другом с самого начала времён.
Sofi Правда?
Ian Да. Знаешь как? Когда случился Большой взрыв, все атомы во Вселенной сжались в одну маленькую точку, которая потом взорвалась. Значит, мои атомы и твои атомы тогда точно были вместе, и, кто знает, возможно, они сталкивались друг с другом не раз за последние 13,7 миллиардов лет. Так что мои атомы знали твои атомы и всегда их знали. Мои атомы всегда любили твои атомы.
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Priya Varma Знаешь, однажды учёный спросил Далай-ламу: «Что бы вы сделали, если бы что-то научное опровергло ваши религиозные убеждения?» И он сказал, после долгих раздумий: «Я бы изучил все работы. Внимательно рассмотрел бы все исследования и постарался понять суть. И в конце, если бы было ясно, что научные доказательства опровергают мои духовные убеждения, я бы изменил свои взгляды.»
Ian Хороший ответ.
Priya Varma Иэн... а что бы ты сделал, если бы что-то духовное опровергло твои научные убеждения?
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Ian Тебе когда-нибудь казалось, что встретив кого-то, они заполняют пустоту внутри тебя, а когда уходят... остаётся эта боль от пустоты?
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Sofi Ты знаешь историю о фазанидах?
Ian Фа... Нет, что это?
Sofi Это птица, которая переживает все время сразу. И она поёт песню любви, гнева, страха, радости и печали одновременно. И эта птица... когда встречает любовь всей своей жизни... одновременно счастлива и грустна. Счастлива, потому что видит, что для него — это начало, и грустна, потому что знает, что для неё это уже конец.
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Sofi Почему ты так стараешься опровергнуть существование Бога?
Ian Опровергнуть? Кто вообще доказал, что Бог существует?
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Ian Я хочу рассказать вам историю глаз, которые изменили мой мир.
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Ian Это ложноположительный результат, понимаешь? Это ошибка. Это просто ошибка. Статистически невозможно. Точка данных.
Karen Если я уроню этот телефон тысячу раз, миллион раз... и один раз он не упадёт... всего один раз он зависнет в воздухе. Вот это ошибка, на которую стоит обратить внимание.
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Ian Знаешь, мы можем вечно искать и ничего не найти.
Karen Переворачивать камни и ничего не находить — это уже прогресс.
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Sofi Когда я увидела тебя той ночью, у меня... было ощущение, что я тебя знаю. На самом деле, казалось, что ты знаешь меня.
Ian Что ты имеешь в виду?
Sofi Будто мы связаны через прошлые жизни.
Ian В это я не верю.
Sofi Во что же ты веришь?
Ian Я учёный. Я верю в данные.
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Sofi Ты знаешь, что оно у тебя есть.
Ian Что именно?
Sofi Но ты боишься этого.
Ian Чего именно?
Sofi Ладно. Ты живёшь в этой комнате, да?
Ian Ага.
Sofi Реальность. У тебя есть кровать, книги, стол, стул, лампы. Логика. Но в этой комнате есть дверь... в другой мир. Видишь? Свет пробивается. Она приоткрыта совсем чуть-чуть, но открыта. Ты всё пытаешься её закрыть, потому что боишься. Но страх не будет с тобой всегда.
Ian Что за дверью? Кроме моей грязной одежды.
Sofi Чтобы узнать, нужно войти. Ты понимаешь, о чём я.
Ian Понятия не имею.
Sofi Поймёшь.
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Ian Я правда верю, что мы знаем друг друга с самого начала времён.
Sofi Правда?
Ian Да. Знаешь как? Когда случился Большой взрыв, все атомы во Вселенной были сжаты в одну маленькую точку, которая взорвалась наружу, так что мои атомы и твои атомы точно были вместе тогда и... кто знает, наверное, сталкивались несколько раз за последние 13,7 миллиардов лет, так что мои атомы знали твои атомы и всегда их знали. Мои атомы всегда любили твои атомы.
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Ian Откуда ты?
Sofi С другой планеты.
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Ian Какие цветы тебе нравятся больше всего?
Sofi Одуванчики.
Ian А почему?
Sofi Потому что они бесплатные, дикие и их нельзя купить.
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[первые слова]
Ian Каждый живой человек на этой планете имеет свою уникальную пару глаз. Каждый — своя вселенная. Меня зовут доктор Иэн Грей. Я отец, муж и учёный. В детстве я понял, что камера устроена точно так же, как человеческий глаз: свет проходит через линзу и формирует изображение. Я начал снимать как можно больше глаз. Я хочу рассказать вам историю глаз, которые изменили мой мир.
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Ian Тема: Саломина. С, как...
Karen Да ну на!
Ian А, как...
Karen Аmazing — потрясающе.
Ian Л, как...
Karen Люблю тебя.
Ian О, как...
Karen Открытый ум.
Ian М, как...
Karen Маэстро.
Ian Ай, как...
Karen Иэн Грей.
Ian Н, как...
Karen Не может быть.
Ian А, как...
Karen Загробная жизнь?
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Kenny Ты что, клеишься к официантке при своей беременной жене?
Karen Не знаю, знаешь ли ты это обо мне, Кенни, но ген ревности? Рецессивный.
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Ian Я так жду момента, когда мы вместе промоем этому ребёнку мозги.
Karen Знаешь, о чём я думала? А что если превратим гараж в лабораторию? И малыш станет нашим первым подопытным.
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Ian Ты живёшь в этой сказочной, волшебной... фантазии. Это ё#нная ложь, и ты знаешь, что это ложь.
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Ian Что случилось? Я знаю, что что-то не так, так что...
Sofi Ты каждый день оставляешь меня мучить этих маленьких червячков?
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Ian Нет никаких доказательств того, что над нами живёт какой-то волшебный дух.
Sofi Почему ты так упорно пытаешься опровергнуть Бога?
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Karen Муж, на котором я вышла замуж, я не думаю, что он позволил бы своей собственной боли, даже если она была бы невыносимой, помешать тому, что потенциально может стать величайшим научным открытием в истории мира.
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Salomina Я плохо справилась с тестом?
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Ian Я что, всю жизнь с этим ребёнком сидеть буду?
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