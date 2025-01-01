SofiЗначит... Доктор Ай... возможно, некоторые люди, редкие люди... мутировали и получили ещё одно чувство. Духовное чувство. И могут воспринимать мир, который прямо над нами... повсюду. Как свет у этих червей.
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IanЯ не верю в удачу. Но я точно знаю, что мы знакомы друг с другом с самого начала времён.
IanДа. Знаешь как? Когда случился Большой взрыв, все атомы во Вселенной сжались в одну маленькую точку, которая потом взорвалась. Значит, мои атомы и твои атомы тогда точно были вместе, и, кто знает, возможно, они сталкивались друг с другом не раз за последние 13,7 миллиардов лет. Так что мои атомы знали твои атомы и всегда их знали. Мои атомы всегда любили твои атомы.
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Priya VarmaЗнаешь, однажды учёный спросил Далай-ламу: «Что бы вы сделали, если бы что-то научное опровергло ваши религиозные убеждения?» И он сказал, после долгих раздумий: «Я бы изучил все работы. Внимательно рассмотрел бы все исследования и постарался понять суть. И в конце, если бы было ясно, что научные доказательства опровергают мои духовные убеждения, я бы изменил свои взгляды.»
SofiЭто птица, которая переживает все время сразу. И она поёт песню любви, гнева, страха, радости и печали одновременно. И эта птица... когда встречает любовь всей своей жизни... одновременно счастлива и грустна. Счастлива, потому что видит, что для него — это начало, и грустна, потому что знает, что для неё это уже конец.
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SofiПочему ты так стараешься опровергнуть существование Бога?
IanОпровергнуть? Кто вообще доказал, что Бог существует?
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IanЯ хочу рассказать вам историю глаз, которые изменили мой мир.
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IanЭто ложноположительный результат, понимаешь? Это ошибка. Это просто ошибка. Статистически невозможно. Точка данных.
KarenЕсли я уроню этот телефон тысячу раз, миллион раз... и один раз он не упадёт... всего один раз он зависнет в воздухе. Вот это ошибка, на которую стоит обратить внимание.
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IanЗнаешь, мы можем вечно искать и ничего не найти.
KarenПереворачивать камни и ничего не находить — это уже прогресс.
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SofiКогда я увидела тебя той ночью, у меня... было ощущение, что я тебя знаю. На самом деле, казалось, что ты знаешь меня.
SofiРеальность. У тебя есть кровать, книги, стол, стул, лампы. Логика. Но в этой комнате есть дверь... в другой мир. Видишь? Свет пробивается. Она приоткрыта совсем чуть-чуть, но открыта. Ты всё пытаешься её закрыть, потому что боишься. Но страх не будет с тобой всегда.
IanДа. Знаешь как? Когда случился Большой взрыв, все атомы во Вселенной были сжаты в одну маленькую точку, которая взорвалась наружу, так что мои атомы и твои атомы точно были вместе тогда и... кто знает, наверное, сталкивались несколько раз за последние 13,7 миллиардов лет, так что мои атомы знали твои атомы и всегда их знали. Мои атомы всегда любили твои атомы.
SofiПотому что они бесплатные, дикие и их нельзя купить.
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[первые слова]
IanКаждый живой человек на этой планете имеет свою уникальную пару глаз. Каждый — своя вселенная. Меня зовут доктор Иэн Грей. Я отец, муж и учёный. В детстве я понял, что камера устроена точно так же, как человеческий глаз: свет проходит через линзу и формирует изображение. Я начал снимать как можно больше глаз. Я хочу рассказать вам историю глаз, которые изменили мой мир.
KennyТы что, клеишься к официантке при своей беременной жене?
KarenНе знаю, знаешь ли ты это обо мне, Кенни, но ген ревности? Рецессивный.
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IanЯ так жду момента, когда мы вместе промоем этому ребёнку мозги.
KarenЗнаешь, о чём я думала? А что если превратим гараж в лабораторию? И малыш станет нашим первым подопытным.
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IanТы живёшь в этой сказочной, волшебной... фантазии. Это ё#нная ложь, и ты знаешь, что это ложь.
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IanЧто случилось? Я знаю, что что-то не так, так что...
SofiТы каждый день оставляешь меня мучить этих маленьких червячков?
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IanНет никаких доказательств того, что над нами живёт какой-то волшебный дух.
SofiПочему ты так упорно пытаешься опровергнуть Бога?
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KarenМуж, на котором я вышла замуж, я не думаю, что он позволил бы своей собственной боли, даже если она была бы невыносимой, помешать тому, что потенциально может стать величайшим научным открытием в истории мира.