Я не верю в удачу. Но я точно знаю, что мы знакомы друг с другом с самого начала времён.

Да. Знаешь как? Когда случился Большой взрыв, все атомы во Вселенной сжались в одну маленькую точку, которая потом взорвалась. Значит, мои атомы и твои атомы тогда точно были вместе, и, кто знает, возможно, они сталкивались друг с другом не раз за последние 13,7 миллиардов лет. Так что мои атомы знали твои атомы и всегда их знали. Мои атомы всегда любили твои атомы.