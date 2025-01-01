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Киноафиша Фильмы Один, два, три Цитаты из фильма Один, два, три

Цитаты из фильма Один, два, три

Borodenko Когда будут готовы документы?
C.R. Macnamara Я сразу поручю секретарше заняться этим.
Mishkin Ваша секретарша? Та блондинка?
C.R. Macnamara Именно она.
Peripetchikoff [после совещания с другими] Вы отправите документы в Восточный Берлин с блондинкой в трёх экземплярах.
C.R. Macnamara Вам документы в трёх экземплярах или блондинку в трёх?
Peripetchikoff Посмотрим, что можно сделать.
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Peripetchikoff Но если я перейду к ним, ты знаешь, что сделают с моей семьёй? Выстроят их у стены и расстреляют! Мою жену, мою тёщу, мою золовку и моего шурина.
[паузa]
Peripetchikoff Товарищи, давайте сделаем это!
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Otto Я заеду за тобой ровно в 6:30, потому что поезд в Москву на 7 часов отправляется точно в 8:15.
🧡
👏
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🥱
Скарлет Ты понимаешь, что «Отто» наоборот — тоже «Отто»?
Филлис МакНамара Ну и как тебе?
Скарлет Он тебе понравится. Выглядит точно как Джек Кеннеди, только моложе и с большим запасом в голове.
Филлис МакНамара Больше ума?
Скарлет Больше *волос*. И, конечно, с идеологической точки зрения он гораздо крепче.
Филлис МакНамара Видимо, мы проголосовали не за того человека.
Скарлет Такого в России не случится.
Филлис МакНамара Там не ошибаются.
Скарлет Они там *не голосуют*.
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Otto Я не хочу, чтобы мой сын вырос капиталистом.
Scarlet Когда ему стукнет восемнадцать, он сам решит — быть ему капиталистом или богатым коммунистом.
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C.R. MacNamara Знаете что? Вас обманули. Сигара — полная дрянь.
Peripetchikoff Не волнуйтесь. Мы тоже запускаем весьма дрянные ракеты.
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Otto Ludwig Piffl Всё в этом мире пропитано коррупцией?
Peripetchikoff Я не знаю всех.
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🥱
C.R. MacNamara Любой мир, в котором есть Тадж-Махал, Уильям Шекспир и зубная паста Stripe, не может быть таким уж плохим.
🧡
👏
🥺
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🥱
Scarlet Просто скажи папочке, что я еду в СССР. Это сокращение от Россия.
C.R. MacNamara Ты что, с ума сошла? Из России надо уезжать, а не в неё ехать!
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🥱
C.R. MacNamara [за кадром] Некоторые восточногерманские полицейские были грубы и подозрительны. Другие — подозрительны и грубы.
🧡
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C.R. MacNamara Они остановились в отеле «Гранд Потёмкин». Ты знаешь, где это?
Fritz Да, сэр. Раньше это был «Грейт Хотел Горинг», а до того — «Грейт Хотел Бисмарк».
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Otto [вбегает в комнату в трусах, рубашке, галстуке и фраке] Мне эта работа понравится!
C.R. MacNamara Давно пора было начать сотрудничать.
Otto Знаешь, что я сделаю в первую очередь? Я поведу рабочих на бунт!
C.R. MacNamara Надень штаны, Спартак!
🧡
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🥱
C.R. MacNamara Шлеммер, я хочу, чтобы все люди там немедленно бросили всё и приготовились к приказам! Общая тревога, полная мобилизация!
Schlemmer Ах, как в старые добрые времена, да, сэр!
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[Первая реплика, за кадром]
C.R. MacNamara В воскресенье, 13 августа 1961 года, все взгляды Америки были прикованы к столице, где Роджер Марис отбивал свои 44-й и 45-й хоум-раны против «Сенаторов». В тот же день, без всякого предупреждения, восточногерманские коммунисты перекрыли границу между Восточным и Западным Берлином. Я упоминаю это лишь для того, чтобы показать, с кем мы имеем дело — настоящие изворотливые ребята!
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C.R. MacNamara Это проклятая немецкая пунктуальность.
🧡
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Peripetchikoff Без формулы — никаких дел!
C.R. MacNamara Хорошо, никаких дел!
Borodenko Вы нам не нужны! Если нам нужна Кока-кола, мы сами её изобретём!
C.R. MacNamara Ага? В 1956 году вы отправили бутылку Кока-колы в секретную лабораторию в Свердловске. Дюжина ваших лучших химиков сходили с ума, пытаясь проанализировать ингредиенты. Верно?
Mishkin Без комментариев!
C.R. MacNamara А в 1958 году вы внедрили двух агентов в Атланту, чтобы украсть формулу. И что случилось? Они оба перешли на нашу сторону! А теперь они успешные бизнесмены во Флориде, фасуют там борщ быстрого приготовления. Верно?
Peripetchikoff Без комментариев!
C.R. MacNamara В прошлом году вы выпустили убогую подделку «Кремлёвская-кола!» Испытали её в странах-сателлитах, но даже албанцы не пили её. Они использовали её как средство для овец! Верно?
Mishkin Без комментариев!
C.R. MacNamara Так либо беритесь за дело, либо слезайте с горшка!
Peripetchikoff Мой дорогой американский друг, если мы хотим жить в мирном сосуществовании, должно быть взаимное уступчивость.
C.R. MacNamara Ах, конечно — мы даём, а вы берёте.
Peripetchikoff Что случилось — вы нам не доверяете?
C.R. MacNamara Без комментариев!
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[Но позже Шлеммер узнает репортёра Унтермайера (играет Тиль Киве)]
Schlemmer Герр Оберлейтенант!
C.R. MacNamara Вы с ним знакомы?
Schlemmer Он был моим командиром.
C.R. MacNamara В метро?
Schlemmer Нет, после этого, когда меня призвали.
C.R. MacNamara Ага! Гестапо!
Schlemmer Нет, нет, СС.
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Phyllis MacNamara Она вышла замуж за коммуниста? Это будет самое громкое событие в Атланте со времён генерала Шермана и его маленького барбекю. Нет, я не считаю это смешным. Они собираются жить в Москве? Вот это смешно!
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Otto Капитализм — как мёртвая селёдка при лунном свете. Блестит, но воняет.
Scarlet [к МакНамаре] Он всегда так говорит.
[к Отто]
Scarlet Расскажи про колониализм Кока-Колы.
Otto Как сказал товарищ Хрущёв на сороковую годовщину революции...
C.R. MacNamara [перебивая] К чёрту революцию и к чёрту Хрущёва!
Otto [Глубоко вдыхая и расправляя грудь] К чёрту Фрэнка Синатру.
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Otto Нам дали великолепную квартиру. Всего в паре шагов от туалета.
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C.R. MacNamara На десять минут раньше! Вот это способ управлять авиалиниями! Самолёты должны опаздывать, а не прилетать раньше!
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Peripetchikoff У нас экстренное совещание с швейцарской торговой делегацией. Они прислали нам двадцать вагонов сыра. Совсем неприемлемо... весь в дырках.
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C.R. MacNamara [при первой встрече с Отто] Откуда ты его выкопал? Он же даже носков не носит!
Scarlet Он и шорт не носит! Разве это не захватывающе?
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Pierre [с французским акцентом] Мадам, я обращаюсь к вам как к женщине...
Phyllis MacNamara А ведь действительно. До свидания!
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C.R. MacNamara Между нами говоря, Шлеммер, чем ты занимался во время войны?
Schlemmer Я был в подземке: в метро.
C.R. MacNamara Партизан?
Schlemmer Нет, машинистом. В метро, понимаешь, в подземке.
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Peripetchikoff [пытается обменять на Ингеборг] Вы не хотите новый автомобиль? Москвич 1961 года, хардтоп кабриолет, двухцветный.
C.R. MacNamara Вы про эту русскую тачку, что на улице стоит?
Peripetchikoff Прекрасная машина. Точная копия Нэша 1937 года.
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C.R. MacNamara [От Отто] Единственные короли, которых мы знаем, — это граф Бейси, Дюк Снайдер и Эрл Уилсон.
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Otto Ты! Я бы взял этот «подарок на свадьбу» и разбил им тебе голову!
C.R. MacNamara Вот тебе благодарность за все хлопоты, что я из-за тебя имел, вытаскивая из тюрьмы!
Otto Ты меня в тюрьму загнал!
C.R. MacNamara Так что мы квиты!
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Scarlet Графиня? Значит, все должны делать мне реверанс, разве что, может, Грейс Келли.
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[Отто путается в подготовленных ответах]
Wendell P. Hazeltine Какая тут обстановка в Берлине?
Otto Ludwig Piffl Такое и собаке не пожелаешь! Э-э, то есть — ничья! На самом деле ситуация безнадёжная, но не серьёзная.
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Peripetchikoff Ну что, товарищи, что будем делать? У него есть — нам нужно. Будем ли мы принимать эту сделку от этого шантажиста-капиталиста?
Mishkin Давайте голосовать.
Peripetchikoff Я за.
Mishkin Я тоже за.
Peripetchikoff Два из трёх. Сделка заключена!
Borodenko Товарищи, прежде чем у вас начнутся проблемы, должен предупредить: я на самом деле не из секретариата безалкогольных напитков. Я под прикрытием, меня прислали следить за вами.
Mishkin Тогда я против. Сделка отменяется.
Borodenko Но я за!
Peripetchikoff Снова два из трёх! Сделка заключена!
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Phyllis MacNamara Ну почему бы тебе не устроиться на нормальную постоянную работу в центральном управлении в Атланте?
C.R. MacNamara Атланта? Ты что, серьёзно? Это Сибирь с мятным джулепом!
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C.R. MacNamara Конечно, ты был антинацистом и никогда не любил Адольфа.
Schlemmer Адольф кого?
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Jeweler Придурок!
C.R. MacNamara Что ты сказал?
Jeweler Шмук — это украшение.
C.R. MacNamara А, понятно.
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C.R. MacNamara О, да, я, эээ, забыл, он же не носит шорты.
[нижнее бельё]
Phyllis MacNamara Неудивительно, что они выигрывают Холодную войну.
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C.R. MacNamara [Шлеммер вернулся из Восточного Берлина в платье Ингеборг] Шлеммер!
Schlemmer Да, сэр? Простите, что сегодня с утра не побрился.
Ingeborg Посмотрите на моё платье! Оно испорчено!
C.R. MacNamara Были ли у тебя проблемы, чтобы выбраться из Восточного Берлина?
Schlemmer Нет, но в Западном Берлине у меня были небольшие неприятности. Меня остановил американский солдат на джипе. Он был очень нахален, хотел сфотографировать меня для какой-то штуки под названием «Плэйбой»?
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Peripetchikoff Вместо долларов вы согласны на трёхнедельную поездку в Большой балет?
C.R. MacNamara Пожалуйста, без культуры, только наличные.
Mishkin Безобразный американец!
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C.R. MacNamara [Смотрит на шарик, который держит Скарлетт Хэзелтайн] Янки, домой?
Scarlet Они бывают всех цветов... зелёные, жёлтые и синие.
C.R. MacNamara Ты помогаешь этому парню распространять антиамериканскую пропаганду?
Scarlet Это не антиамериканская пропаганда. Это анти-янки. Там, откуда я, все против янки.
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C.R. MacNamara Что с тобой стало, Филлис? После шестнадцати лет...
Phyllis MacNamara Может, после шестнадцати лет в каждом браке появляется немного застоя, как в вчерашнем бокале пива.
C.R. MacNamara Разве нельзя обсудить эту проблему, не вспоминая про конкурирующий напиток?
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Otto Мы захватим Западный Берлин. Мы захватим Западную Европу. Мы вас похороним!
C.R. MacNamara Сделай мне одолжение. Похорони, но не женись на нас.
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C.R. MacNamara Некоторые восточногерманские полицейские были грубы и подозрительны, другие — подозрительны и грубы. Восточный сектор, находящийся под коммунистическим контролем, всё ещё лежал в руинах, но люди продолжали заниматься своими ежедневными делами, устраивая парады.
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Scarlet Вы можете пересылать почту в "Американ Экспресс" в Москве. И журнал "Вог". И журнал "Скример".
Phyllis MacNamara Хорошо, если обещаешь присылать мне "Правду" каждый день. Только комиксы.
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C.R. MacNamara Единственное, чего я хочу от тебя, Скарлетт Пифл, — тишины. И как можно меньше!
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Peripetchikoff Пока они сажают Дядю Сэма в кукушку, мы посадим советского космонавта на Луну.
C.R. MacNamara Ладно, вы, может, и первые, кто отправит человека на Луну, но если он захочет Коку по дороге — придётся к нам заглянуть.
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Otto Плюю на ваши деньги. Плюю на Форт-Нокс. Плюю на Уолл-стрит.
C.R. MacNamara Невоспитанный мелкий гад, не так ли?
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C.R. MacNamara [Скарлет снимает с Отто кепку, открывая его взъерошенные, растрёпанные волосы] Ему бы стрижку... и я бы с радостью сделал её сам — молотком и серпом.
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C.R. MacNamara Нет, не пакуйте его старую одежду!
Schlemmer Что нам с ней делать?
C.R. MacNamara Сжечь! Но сначала дезинфицируйте!
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Scarlet Ты когда-нибудь занималась любовью с революционером?
Phyllis MacNamara Нет, но я как-то целовалась с демократом-стивенсоном.
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C.R. MacNamara Вы перешли на нашу сторону?
Peripetchikoff Есть старая русская пословица: «Иди на запад, молодой человек.»
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[Инге борг в ночной рубашке в кабинете МакНамары]
C.R. MacNamara Тебе бы что-нибудь надеть. У тебя мурашки по коже.
Ingeborg [смотрит вниз] Это ничего. Ты бы видел мою сестру.
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Ingeborg Вот ваша почта, вот ваш "Уолл-стрит джорнал", а вот и мое заявление об уходе.
C.R. MacNamara Заявление об уходе? О чем ты говоришь?
Ingeborg Больше меня не заставляют работать сверхурочно, не пользуются мной по выходным, ты совсем потерял интерес к... умляуту. Так что, очевидно, мои услуги здесь больше не нужны.
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C.R. MacNamara Шлеммер, ты обратно в СС, маленькая зарплата!
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Phyllis MacNamara Чувствуешь себя превосходно, не так ли, мой фюрер?
C.R. MacNamara Неплохо.
Phyllis MacNamara Ты подставила этого бедного парня.
C.R. MacNamara Ещё как подставил. Я не позволю этому коммунистическому с##ню разрушить чью-то жизнь.
Phyllis MacNamara Но она его любит.
C.R. MacNamara Не её жизнь, а мою.
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Peripetchikoff Я стукнул на Бороденко в секретную полицию и посадил их обоих.
Otto Ты предал своих товарищей?
Peripetchikoff Если я не сделаю этого с ними, они сделают это со мной.
C.R. MacNamara Есть такая старая русская поговорка.
Otto Ты хуже его.
Peripetchikoff Слушай, мой молодой друг. Не хочу бросаться именами, но как ты думаешь, что Крущёв сделал с Маленковым? Что Сталин сделал с Троцким?
Otto Все в этом мире продажны?
Peripetchikoff Я не всех знаю.
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C.R. MacNamara [По телефону с главным офисом в Атланте] А как насчёт русского контракта? Наполеон провалился, Гитлер провалился, а «Кока-Кола» с этим справится.
Wendell P. Hazeltine Забудь, МакНамара. Забудь. Мы не хотим иметь дело за Железным занавесом.
C.R. MacNamara Мы не заинтересованы в российском рынке?
Wendell P. Hazeltine Я бы не сунулся к русским и палкой десятифутовой... да и поляков тоже стороной обойду.
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Скарлет Перед тем как познакомишься с папой, должен предупредить: есть вещи, к которым он относится очень серьёзно. Одна из них — Гражданская война.
Отто Гражданская война?
К.Р. МакНамара Если заходит разговор, просто скажи, что это была ничья.
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Phyllis MacNamara Атланта!
C.R. MacNamara Да, я новый вице-президент по крышечкам от бутылок. Меня повышают.
Phyllis MacNamara Это то, чем я всегда хотел заняться.
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Berta Тот факт, что мне приходится зарабатывать на жизнь в уборной, вовсе не значит, что я готова торговать честью и достоинством нашей фамилии. Вон Шаттенбурги идут ещё со Второго крестового похода. У нас одна из самых древних родословных в Европе. И одна из самых закрученных...
🧡
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C.R. MacNamara Сигарета? Сигара?
Peripetchikoff Вот, возьмите одну.
C.R. Macnamara Спасибо. Хм, «Сделано в Гаване».
Peripetchikoff У нас с Кубой торговое соглашение. Они присылают нам сигары, мы им — ракеты.
C.R. MacNamara Хорошая мысль.
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C.R. MacNamara Думаю, твоя мама совершенно права — глупо их упаковывать. Что ты будешь делать с роликами в Венеции? Там же все улицы под водой.
Tommy MacNamara И что с того? Я беру с собой акваланг и трубку для подводного плавания.
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Ingeborg Что вам в это, сливки, сахар?
C.R. MacNamara Пару таблеток бензедрина. Сегодня будет тяжёлый день.
🧡
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C.R. MacNamara Хотел бы я быть в аду с поломанной спиной...
🧡
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C.R. MacNamara Что у нас тут?
Phyllis MacNamara Что бы это ни было, оно наше на ближайшие две недели.
[с притворным южным акцентом]
Phyllis MacNamara Разве это не чудно?
[пискливый смешок]
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C.R. MacNamara Ты женился на коммунистке?
Scarlet Он не коммунист. Он республиканец. Он из ГДР.
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Scarlet Мне жаль моих родителей. Их уже не спасти. Отто говорит, что их придётся ликвидировать. Пока.
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C.R. MacNamara Далее сделка будет оформлена на основе роялти.
Peripetchikoff Роялти? В России у нас нет роялти — с тех пор как мы царя ликвидировали.
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C.R. MacNamara [На постоянное щёлканье каблуков Шлеммера, стоящего по стойке смирно] Старое гестаповское воспитание, а?
Schlemmer Пожалуйста, мистер МакНамара, вы не должны так говорить. Это неправда.
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Otto Это кукушечные часы!
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C.R. MacNamara Любой мир, который может подарить Тадж-Махал, Уильяма Шекспира и зубную пасту «Страйп», не может быть так уж плох.
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C.R. MacNamara [Отто, который ругается с Маком по поводу революции, пока ждёт, когда ему подгонят свадебные штаны] Надень штаны, Спартак!
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C.R. MacNamara [сотрудникам в офисе, когда они несколько раз быстро принимают внимание] Равняйсь!
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C.R. MacNamara Давай, постарайся.
Phyllis MacNamara Да, мой фюрер.
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Peripetchikoff Есть старая русская пословица: корову не подоишь, если руки в карманах.
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Otto И, конечно, мы увидим его на первом мая. Он будет маршировать в параде. Мы сможем ему помахать.
C.R. MacNamara Можно помахать ему и в день рождения Ленина, и в день рождения Юрия Гагарина. Этот парень будет ходить в парадах всё время.
Scarlet Ну, хоть так он с улицы уйдёт.
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Берта Итак, ваше предложение не просто абсурдно, оно оскорбительно. Сделайте 10 000 марок.
К.Р. МакНамара Я дам вам 3 000.
Берта Пожалуйста. Я же сказал, что пришёл из длинной цепочки лидеров, так что не идите на компромиссы.
К.Р. МакНамара Четыре тысячи.
Берта Знайте, я дальняя родственница бывшего короля Фарука Египетского.
К.Р. МакНамара Три с половиной тысячи.
Берта А что случилось с четырьмя тысячами?
К.Р. МакНамара Сделка.
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Otto [Достаёт карту] Я член партии. Взносы внесены до декабря. Меня там ждут. Я ракетный учёный.
Peripetchikoff Ах, вот в этом мы опережаем Америку. В Кейп-Канаверале, если ракета идёт не так, нажимают специальную кнопку, и бац! — взрывается. А у нас в России две кнопки.
Otto [Улыбается] Две кнопки?
Peripetchikoff Одна чтобы взорвать ракету, другая — чтобы взорвать учёного.
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Otto В шесть месяцев ребёнок будет записан в Народный детский сад. Естественно, мы сможем навещать его через воскресенье.
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Berta [Представляется МакНамаре] Граф фон Дросте-Шаттенбург.
C.R. MacNamara МакНамара из Омахи, штат Небраска.
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Otto Как только мы приедем в Москву, нам нужно встать в очередь в роддом и к народному акушеру.
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Schlemmer Они категорически не разрешат нам поставить автомат с Кока-Колой в Рейхстаге.
C.R. MacNamara Хммм. Иногда я задаюсь вопросом, кто же выиграл войну.
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C.R. MacNamara Шлеммер, как мы можем узнать, что с ней случилось? Можно ли получить какую-нибудь информацию из Восточного Берлина?
Schlemmer Только через официальные каналы, в трёх экземплярах.
C.R. MacNamara А если просто взять и позвонить властям там?
Schlemmer Это не так просто.
C.R. MacNamara Почему?
Schlemmer Прямой телефонной связи с Восточным Берлином нет. Нужно звонить в Стокгольм, оттуда — через Варшаву в Лейпциг, а уже потом — в Восточный Берлин. И в девяти случаях из десяти вы попадёте не туда.
C.R. MacNamara Попробуй всё равно.
Schlemmer [Щёлкает каблуками] Есть, сэр.
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Otto Послушайте, комиссар, вы должны помочь мне и моей жене попасть в советскую зону.
Peripetchikoff Возможно, возникнет небольшая проблема.
C.R. MacNamara Да, сюда идут все. Полторы тысячи человек в день. Хотите с этим всем бороться?
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Wendell P. Hazeltine [По телефону, разговаривает с МакНамарой] Она летит Пан Амом. Самолёт должен приземлиться в Берлине в 4:30. Если только эти чёртовы коммунисты его не сбросят.
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C.R. MacNamara Вот чего миру не хватало — ещё одного прыгучего маленького большевика.
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C.R. MacNamara [жене, Филлис] Хочешь поехать домой и платить налоги?
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C.R. MacNamara [по телефону] Слушайте, если вы сожгли Рейхстаг, то сможете поджечь и жалкое свидетельство о браке. И сделать это нужно сегодня ночью.
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Schlemmer [Цокает каблуками] Доброе утро, мистер МакНамара.
C.R. MacNamara Шлеммер, сколько раз я тебе говорил? Я не хочу, чтобы эти ребята стояли по стойке смирно каждый раз, когда я захожу в офис.
Schlemmer [Цокает каблуками] Я знаю. Я дал строгие указания.
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C.R. MacNamara Это напоминает. Позвони на завод во Франкфурте и закажи нам ещё сто тысяч бутылок. Люди продолжают провозить Коки в Восточный сектор и не возвращают пустые.
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C.R. MacNamara [диктует отчет в центральный офис] Производство за май — 270 000 ящиков. Потребление на душу населения сейчас на 5,2% выше прошлого года. Продаём в восемь раз больше, чем рейнское вино. Быстро догоняем разливное пиво. Далее — рекламная кампания по переориентации обедов немецких бизнесменов удалась — теперь 27 процентов берут колу к колбаскам. И вот настоящая сенсация. Мы можем стать первой американской компанией, которая прорвёт Железный занавес.
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Berta За дополнительные 500 марок я добавлю семейный герб.
C.R. MacNamara Что это, два бруска мыла и бумажное полотенце?
Berta [Протягивает МакНамаре пару фотографий] Еж с распростёртыми иглами на поле из лилий. А вот ещё фотография замка Шаттенбург. К сожалению, разрушен во время войны.
C.R. MacNamara Американские ВВС?
Berta Нет. Турецкая кавалерия, 1683 год.
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🥺
🤔
🥱
Phyllis MacNamara Помнишь, когда у меня был Томми?
C.R. MacNamara Как же не помнить. Прямо в аэропорту Цюриха.
Phyllis MacNamara Мы изрядно попотели, вывозя его из таможни.
🧡
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🥺
🤔
🥱
Otto Меня не сделают капиталистом.
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Otto Ludwig Piffl Дорогая, ни одна женщина в мире не должна иметь две норковые шубы, пока у каждой женщины нет хотя бы одной.
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C.R. MacNamara [Приветствие трёх советских бюрократов] Если это не мои старые знакомые — Харт, Шаффнер и Карл Маркс!
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C.R. MacNamara Боже мой, неужели это конец маленького Рико?
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[После того как Отто забрали из Восточного Берлина, он лежит на диване в кабинете МакНамары. Когда Скарлетт начинает его будить, он слышит знакомый звук. Он поворачивается и видит кукушку на стене. Узнав её, он поворачивается к МакНамаре, который наблюдает за происходящим. Придя в себя, Отто встаёт.]
Отто Ты! Я бы взял этот свадебный подарок и разбил им тебе голову!
С.Р. МакНамара Вот тебе благодарность за все хлопоты, что я ради тебя пережил в тюрьме.
Отто Ты меня посадил в тюрьму!
С.Р. МакНамара Значит, мы в расчёте.
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[МакНамара пытается договориться с членами русской делегации. Все трое шепчутся между собой. Через несколько секунд Перипечиков смотрит на МакНамару]
Перипечиков Ладно, в принципе мы согласны. Вы поставляете сироп.
С.Р. МакНамара Далее сделка будет заключена на основе роялти.
Перипечиков Роялти? В России у нас нет роялти, с тех пор как мы ликвидировали царя.
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[МакНамара приезжает на работу. Когда он входит, все его сотрудники встают по стойке смирно.]
К.Р. МакНамара Шлеммер!
[открывается дверь, входит Шлеммер. Он что-то кричит по-немецки, и все снова садятся.]
Шлеммер [С смущением] Извините, я оставлю их после работы на дополнительные занятия.
К.Р. МакНамара Неважно, мой шофёр сегодня не появился.
Шлеммер Фриц? Я выясню, что с ним случилось.
К.Р. МакНамара Мне плевать, что с ним случилось, выясни, что с моей машиной!
Шлеммер Яуоль!
[Шлеммер щёлкает каблуками. МакНамара, не глядя на него, выражает раздражение.]
Шлеммер [С большим смущением] Ой, извините. Пока они учатся не стоять, я потренируюсь не щёлкать каблуками.
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[МакНамара виден в своём кабинете. В какой-то момент слышится звук открывающейся двери. Через несколько секунд появляется Шлеммер и щёлкает каблуками.]
C.R. MacNamara [Некоторое раздражение] Что такое, Шлеммер?
Schlemmer Это оператор международной связи, ожидайте звонка из Атланты, Джорджия.
C.R. MacNamara Атланта? Значит, они получили мой телетайп. Должно быть, все волнуются из-за сделки с русскими.
Schlemmer Как прошло?
C.R. MacNamara [Указывает тростью на карту] Хорошо? Посмотри на это, Шлеммер. Целая нетронутая территория. 300 миллионов жаждущих товарищей. Волга-Баотмены и казаки. Украинцы и дальние монголы. Жаждут прикоснуться к прохладительным напиткам. Ты понимаешь, что это значит, если мне удастся это провернуть?
Schlemmer Акции подскочат?
C.R. MacNamara Подскачу я! До первой должности, главы всех европейских операций. Штаб в Лондоне.
Schlemmer [Щёлкает каблуками] Позвольте первыми поздравить вас!
C.R. MacNamara Эту должность должен был получить пять лет назад. Уже зонт прикупил. Но меня подставил Бенни Гудман.
Schlemmer Бенни Гудман?
C.R. MacNamara Я отвечал за весь Ближний Восток. Девять стран, пятнадцать заводов по розливу, все смотрят на Мекку. А тут Гудман с оркестром едет с туром доброй воли от Госдепа. Тридцать тысяч пришли на концерт, а Бенни не приехал — его самолёт задержала песчаная буря. Народ взбунтовался, пошёл на американское посольство. Полиция их оттеснила. Тогда сожгли завод Кока-Колы.
[Шлеммер качает головой]
C.R. MacNamara Знаешь, что было? В главном офисе поднялся скандал, и я оказался в немилости! Сослали меня в Южную Америку! Тащить сироп через Анды! На ламах! А молодые ребята с короткими стрижками лезли выше меня!
Schlemmer Но теперь вы в Берлине, это не немилость.
C.R. MacNamara Да... Раньше у меня было девять стран, теперь — полгорода, которое вот-вот взорвётся. Но...
[МакНамара вдруг смеётся и становится оптимистом]
C.R. MacNamara МакНамара снова в деле! Теперь я — белокурый мальчик! Я дойду до самого верха!
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[МакНамара только что поговорил по телефону с женой насчёт местонахождения Скарлетт. Увидев дверь офиса, он замечает, как Шлеммер разговаривает с Фрицем. Через несколько секунд оба смотрят на МакНамару]
Schlemmer Похоже, мы куда-то движемся, мы нашли Фрица.
[Оба цокают каблуками]
C.R. MacNamara Фриц? К чёрту Фрица! Девушка — вот кого мы ищем!
Schlemmer Именно. У него есть кое-какая информация.
[МакНамара подходит к ним]
C.R. MacNamara Где она?
Fritz Не знаю точно. Но прошлой ночью я подвез её к Бранденбургским воротам.
C.R. MacNamara Бранденбургские ворота? Зачем?
Fritz Потому что я всегда подвожу её туда по ночам и забираю там же утром.
C.R. MacNamara [С удивлением] Сколько это уже длится?
Fritz С прошлого месяца. Обычно я возвращаю её домой до того, как вы проснётесь. Но сегодня утром я ждал и ждал...
C.R. MacNamara Ты хочешь сказать, что помогал ей тайком от меня?
Fritz Да, сэр, но у меня есть очень веская причина.
C.R. MacNamara Какая?
Fritz Она платит мне сто марок за ночь. Пятьдесят — за перевозку, пятьдесят — за молчание.
Schlemmer [Смотрит на МакНамару] Можно мне его уволить?
C.R. MacNamara Пока нет.
[МакНамара снова смотрит на Фрица]
C.R. MacNamara Теперь давай по порядку. После того как ты подвезёшь её к Бранденбургским воротам, что она делает?
Fritz Она пересекает границу в Восточный Берлин.
C.R. MacNamara [Осознаёт, что происходит] Восточный Берлин?
Fritz Вот почему я так волнуюсь — сегодня утром она не вернулась.
C.R. MacNamara *Ты волнуешься?* А я горю в аду, а он волнуется!
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C.R. MacNamara А теперь... во сколько вы, ребята, уезжаете?
Scarlet В семь часов на «Московском экспрессе».
Otto Зачем вам это знать?
C.R. MacNamara [С сарказмом] Потому что я взорвУ этот поезд! Почему вы все так подозрительны?
Scarlet Мне лучше вернуться в дом и начать собираться. Думаешь, стоит брать оба моих норковых шуба?
Otto Дорогая, ни одна женщина не должна иметь две норковые шубы, пока у каждой женщины в мире не будет хотя бы одной.
C.R. MacNamara Почему бы тебе не разрезать другую и не сшить ему шорты? Говорят, там постоянно холодно!
Schlemmer [Шёпотом] Минус тридцать градусов.
Otto Фашистская ложь!
Scarlet Тебе тоже лучше пойти домой и собираться, дорогая.
Otto Мне это займет немного времени. Только доска для шахмат, запасная рубашка и двести книжек.
C.R. MacNamara Раз уж этот улыбака возвращается в Восточный Берлин, я за машиной схожу для тебя.
[МакНамара смотрит на Шлеммера]
C.R. MacNamara Шлеммер, сбегай вниз и скажи Фрицу, что ему придется отвезти Скарлет домой.
[Когда они начинают уходить, МакНамара кладет руку на плечо Шлеммера]
Schlemmer [Шёпотом] Ты собираешься её отпустить в Москву?
C.R. MacNamara [Шёпотом] Да не дождёшься.
[МакНамара улыбается, пока они идут]
C.R. MacNamara [Шёпотом] Слушай, его мотоцикл внизу. Помнишь ту идею с шаром?
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C.R. MacNamara Слушай меня внимательно, Скарлет Хэзелтайн, больше никаких этих глупостей. Потому что завтра твои родители придут за тобой домой.
Scarlet Правда?
[звонит телефон. МакНамара берёт трубку]
C.R. MacNamara Кто? Чет Хантли? Ладно, я с ним поговорю. Алло, мистер Хантли. Хотел сказать, что смотрю вашу программу. Так держать. Пока.
[МакНамара кладёт трубку и снова смотрит на Скарлет]
C.R. MacNamara Так вот, когда придут твои родители, тебе лучше молчать — ради тебя и ради меня. Потому что если они узнают, что тут происходит...
Scarlet Мне лучше обсудить это с Отто...
C.R. MacNamara Нет уж, никаких встреч с ним! И обратно в Восточный Берлин ты не поедешь!
Scarlet Он как раз внизу.
[Скарлет подходит к окну, открывает его и смотрит вниз]
Scarlet Отто!
[МакНамара смотрит в окно и видит молодого человека рядом с мотоциклом]
Scarlet Отто, милый! Здесь наверху!
[Отто оглядывается, пытаясь понять, откуда голос, через несколько секунд замечает и машет ей]
Scarlet Поднимайся, Либхен!
[Отто поправляет кепку и идёт к парадной двери]
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[МакНамара одновременно говорит по двум телефонам в своем кабинете, в то время как Шлеммер наблюдает]
Шлеммер Проблемы?
К.Р. МакНамара Лучше бы я был в аду с перебитой спиной!
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[МакНамара зашёл в свой кабинет. Он подходит к столу и берёт газету]
C.R. MacNamara Шлеммер!
[открывается дверь, входит Шлеммер]
Schlemmer Доброе утро, мистер МакНамара.
[Шлеммер улыбается и щёлкает каблуками]
C.R. MacNamara Шлеммер, сколько раз я тебе говорил, что не хочу, чтобы эти ребята стояли по стойке смирно, когда я вхожу в кабинет?
Schlemmer Я знаю, я дал строгие распоряжения.
[Снова щёлкает каблуками]
C.R. MacNamara Разве они не могут вбить это в свои прусские головы? Сейчас они живут в демократии!
Schlemmer Вот в чём беда: раньше, если я приказывал сесть — они садились. А теперь, с демократией, делают что хотят. А хотят они стоять!
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[МакНамара говорит с сыном по телефону о паре роликовых коньков.]
Томми МакНамара [Держит телефон] Привет, пап... ничего... просто мама на меня все набросилась.
К.Р. МакНамара Что ты имеешь в виду?
[пауза, слушает]
К.Р. МакНамара Думаю, твоя мама совершенно права. Глупо их брать с собой. Что ты собираешься делать с роликами в Венеции? Все улицы под водой.
Томми МакНамара И что? Я беру с собой акваланг и трубку.
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C.R. MacNamara Ну, а во сколько вы, ребята, уезжаете?
Scarlet В семь часов на «Московском экспрессе».
Otto [с подозрением] Зачем тебе это знать?
C.R. MacNamara [с сарказмом] Потому что я взорву этот поезд! Почему вы такие подозрительные?
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[МакНамара пытается придумать объяснение тому, что Скарлет беременна]
C.R. MacNamara Дай подумать... Она тайно вышла замуж... за кого-то из американского посольства. Они были в медовом месяце в Альпах... его убила лавина.
[МакНамара качает головой в знак разочарования]
C.R. MacNamara Нет, это не подходит.
[МакНамара продолжает думать, пока не придумывает что-то ещё]
C.R. MacNamara Его отправили с секретным заданием за Железный занавес, о нём больше ничего не слышно. На самом деле, всё было настолько секретно, что мы даже не можем назвать его имени!
Phyllis MacNamara Ты совсем с ума сошла. Ты правда думаешь, что Скарлет это всё сойдёт с рук...
C.R. MacNamara Лучше герой, пусть и мёртвый, чем живой коммунист! С утра первым делом я получу медаль за доблесть. Её вручили посмертно.
Phyllis MacNamara А заодно и себе одну приколи. Первый класс и пятый номер с дубовыми листьями.
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[Шлеммер входит в кабинет МакНамара и стучит каблуками]
C.R. MacNamara Да, Шлеммер?
Schlemmer Я звонил в гараж, звонил его жене, Фрица нет.
C.R. MacNamara Похоже, сегодня один из тех дней. Тебе лучше вызвать полицию.
Schlemmer [стучит каблуками] Уже вызвал. Дал им полное описание машины: марка, номер, номер двигателя...
C.R. MacNamara Ты хороший человек, Шлеммер.
Schlemmer Спасибо, сэр.
C.R. MacNamara Шлеммер, сколько мы тебе платим?
Schlemmer Двести марок в неделю.
C.R. MacNamara Давай посчитаем, это примерно пятьдесят долларов.
Schlemmer Это всё.
C.R. MacNamara Хватит.
Schlemmer Да, сэр.
[Шлеммер стучит каблуками, поворачивается и выходит из кабинета]
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Otto Вы и ваш сброд обречены. Мы захватим Западный Берлин, мы захватим Западную Европу, мы вас похороним!
C.R. MacNamara Сделай мне одолжение, хорошо? Похорони нас, но не женись на нас.
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[Филлис МакНамара слышит необычные звуки и открывает дверь. Она видит, что дети катаются на роликах, подходит и обнимает их]
Phyllis MacNamara Хватит, дети. Скарлет больна.
Tommy MacNamara Если она умрёт, можно мне обратно комнату?
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[Вернув Отто, МакНамара, Фриц и Ингеборг едут на машине по Восточному Берлину. Пока они едут, сзади появляется машина. Услышав несколько выстрелов, МакНамара оборачивается и видит машину позади них]
C.R. MacNamara Фриц, что это за машина позади?
Fritz [смотрит в зеркало заднего вида] Похоже на Нэш 1937 года.
C.R. MacNamara Ну, давай дави на газ!
[Фриц давит на газ. Машина ускоряется, начинается погоня]
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[МакНамара виден в своем офисе, он продолжает готовиться к приезду родителей Скарлетт. Осматриваясь, он поворачивается к двери, услышав плач. Через несколько секунд Скарлетт входит в офис. Она выглядит расстроенной]
Scarlet О, я больше никогда не хочу его видеть! Никогда не хочу с ним говорить!
[Скарлетт сдвигает коробки с одного из стульев и садится]
Scarlet Я хочу развода!
C.R. MacNamara [удивлённо] Что теперь случилось?
Scarlet Он не хочет ребёнка! Говорит, что никому не стоит рожать детей в таком мире!
C.R. MacNamara [смущённо] Этот жалкий тип! Почему он не подумал об этом раньше? После всего, что я пережила? *Где он?*
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[МакНамара говорит по телефону, он выглядит в панике]
C.R. MacNamara Инге, расчисти коммутатор. Мне нужен бригадный генерал Хартель, командующий американским сектором. Потом мэр Вилли Брандт. Потом начальник полиции Западного Берлина. Потом хочу поговорить с послом США в Бонне. Поняла? Хорошо.
[МакНамара кладёт трубку]
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[МакНамара виден в своём кабинете. В какой-то момент звонит телефон. Он берёт трубку, чтобы ответить.]
С.Р. МакНамара Да? Генерал Хартель на военных учениях? А мэр Вилли Брандт? О, он наблюдает за учениями. А начальник полиции? Понятно, он смотрит на Вилли Брандта. Так кто же тогда за всем следит? А звонок в Бонн? Наш посол вернулся в Вашингтон для консультаций?
[Когда МакНамара продолжает говорить, дверь его кабинета открывается, и кто-то входит. Он видит, что дверь открылась, но не видит, кто вошёл.]
С.Р. МакНамара Проходите, проходите, я скоро подойду.
[МакНамара возвращает внимание к телефону.]
С.Р. МакНамара Соедините меня с Вашингтоном, Госдепартаментом, кто бы ни ответил. Дин Раск, Дин Эйчсон, Дин кто угодно. А если не получится, соедините с сенатором Талмаджем из Джорджии. Если и его нет — попробуйте Хантли и Бринкли с NBC...
[МакНамара замолкает, поворачиваясь, чтобы увидеть вошедшую. Это Скарлет Хэзелтин.]
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Phyllis MacNamara Я всегда вижу, когда у тебя новый учитель. Ты перестаёшь ходить на работу на платформах.
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C.R. MacNamara Сигарета, сигара?
Peripetchikoff Вот, возьмите одну из этих.
C.R. MacNamara Спасибо. Хммм. Сделано в Гаване.
C.R. MacNamara У нас торговое соглашение с Кубой. Они присылают нам сигары, мы им — ракеты.
C.R. MacNamara Хорошее мышление. Теперь, по словам товарища Мишкина, вы очень хотите завезти Кока-Колу в Россию.
Mishkin Это совершенно не так. Я не говорил, что мы очень хотим. Я сказал, что мы слегка заинтересованы.
C.R. MacNamara Тем не менее...
[кашляет]
C.R. MacNamara Знаете что? Вас обманули. Это довольно паршивая сигара.
Peripetchikoff Не волнуйтесь. Мы им посылаем такие же паршивые ракеты.
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Phyllis MacNamara Думай быстро, мистер Мото, потому что будут задаваться вопросы, например, кто отец!
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Otto Ты знаешь, что для тебя я готов на всё. Но я не собираюсь поступаться своими принципами.
Scarlet Я бы тоже на всё пошла ради тебя, даже если бы нам пришлось голодать вместе. Но мы не можем заставлять нашего малыша голодать. Не в его возрасте.
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Berta Я позову врача. Но норковую шубу обратно не отдам.
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C.R. MacNamara На этом всё, фрау Ингеборг.
Ingeborg Яуоль!
C.R. MacNamara И забери жвачку с собой.
Ingeborg [Берёт жвачку из-под подлокотника стола и кладёт в рот] Яуоль!
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C.R. MacNamara Забудь, Пифль. Ты никуда в Москву не поедешь. Ты даже в Восточный Берлин не вернёшься.
Otto Ludwig Piffl Почему?
C.R. MacNamara Потому что ты американский шпион.
Otto Ludwig Piffl Кто это сказал?
C.R. MacNamara Ты сам. Не помнишь прошлой ночи в полиции? Ты подписал признание. Американский шп#н.
Otto Ludwig Piffl Нет. Найн найн найн найн найн.
C.R. MacNamara Дa. Дa дa дa дa дa.
Scarlet Разве это не захватывает, дорогая? Почему ты мне не сказал?
Otto Ludwig Piffl Найн! Я не шпион. Это неправда.
C.R. MacNamara Заставляет задуматься, не так ли? О всех этих других признаниях?
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C.R. MacNamara Либхен? Я не хочу этого урода в своём кабинете! Почему ты не отправила его домой убирать клетку?
Scarlet Думаю, ему лучше здесь быть — нам есть что тебе сказать.
C.R. MacNamara Что сказать? Ты опять не помолвлена, надеюсь?
Scarlet Нет, не в этот раз.
C.R. MacNamara [С облегчением] Слава богу.
Scarlet Мы женаты.
C.R. MacNamara Чуть было не упал в обморок...
C.R. MacNamara [останавливается, вдруг осознав услышанное] Вы женаты?
Scarlet Ага, в понедельник будет ровно шесть недель.
C.R. MacNamara Ты женился на коммунисте?
Scarlet Он не коммунист, он республиканец. Из Республики Восточная Германия.
C.R. MacNamara Ты, глупая, тупая, маленькая с#к##а! Ты понимаешь, что ты натворила? Ты меня погубила, вот что! Что скажут твои родители? Они мне доверяли, и я доверял тебе! А ты устроила такую идиотскую выходку!
Scarlet Почему ты не присматривала за мной получше?
C.R. MacNamara Пятнадцать лет службы коту под хвост... Меня в чёрный список занесут! Дети мои будут голодать! Жена будет карандаши продавать! И всё из-за твоих горячих мозгов!
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