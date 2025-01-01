[МакНамара только что поговорил по телефону с женой насчёт местонахождения Скарлетт. Увидев дверь офиса, он замечает, как Шлеммер разговаривает с Фрицем. Через несколько секунд оба смотрят на МакНамару]

Schlemmer Похоже, мы куда-то движемся, мы нашли Фрица.

[Оба цокают каблуками]

C.R. MacNamara Фриц? К чёрту Фрица! Девушка — вот кого мы ищем!

Schlemmer Именно. У него есть кое-какая информация.

[МакНамара подходит к ним]

Fritz Не знаю точно. Но прошлой ночью я подвез её к Бранденбургским воротам.

Fritz Потому что я всегда подвожу её туда по ночам и забираю там же утром.

C.R. MacNamara [С удивлением] Сколько это уже длится?

Fritz С прошлого месяца. Обычно я возвращаю её домой до того, как вы проснётесь. Но сегодня утром я ждал и ждал...

C.R. MacNamara Ты хочешь сказать, что помогал ей тайком от меня?

Fritz Да, сэр, но у меня есть очень веская причина.

Fritz Она платит мне сто марок за ночь. Пятьдесят — за перевозку, пятьдесят — за молчание.

Schlemmer [Смотрит на МакНамару] Можно мне его уволить?

[МакНамара снова смотрит на Фрица]

C.R. MacNamara Теперь давай по порядку. После того как ты подвезёшь её к Бранденбургским воротам, что она делает?

Fritz Она пересекает границу в Восточный Берлин.

C.R. MacNamara [Осознаёт, что происходит] Восточный Берлин?

Fritz Вот почему я так волнуюсь — сегодня утром она не вернулась.