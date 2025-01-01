[МакНамара только что поговорил по телефону с женой насчёт местонахождения Скарлетт. Увидев дверь офиса, он замечает, как Шлеммер разговаривает с Фрицем. Через несколько секунд оба смотрят на МакНамару]
Schlemmer
Похоже, мы куда-то движемся, мы нашли Фрица.
[Оба цокают каблуками]
Schlemmer
Именно. У него есть кое-какая информация.
[МакНамара подходит к ним]
Fritz
Не знаю точно. Но прошлой ночью я подвез её к Бранденбургским воротам.
Fritz
Потому что я всегда подвожу её туда по ночам и забираю там же утром.
Fritz
С прошлого месяца. Обычно я возвращаю её домой до того, как вы проснётесь. Но сегодня утром я ждал и ждал...
Fritz
Да, сэр, но у меня есть очень веская причина.
Fritz
Она платит мне сто марок за ночь. Пятьдесят — за перевозку, пятьдесят — за молчание.
Schlemmer
[Смотрит на МакНамару]
Можно мне его уволить?
[МакНамара снова смотрит на Фрица]
C.R. MacNamara
Теперь давай по порядку. После того как ты подвезёшь её к Бранденбургским воротам, что она делает?
Fritz
Она пересекает границу в Восточный Берлин.
Fritz
Вот почему я так волнуюсь — сегодня утром она не вернулась.