Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Козимо и Николь
Киноафиша Фильмы Козимо и Николь Козимо и Николь, 2012: актеры и роли
Cosimo e Nicole Козимо и Николь 2012 / Италия
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Козимо и Николь, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Амато Francesco Amato
В ролях
Риккардо Скамарчио Риккардо Скамарчио Riccardo Scamarcio Клара Понсо Clara Ponsot Паоло Сассанелли Paolo Sassanelli Сулейман Соу Souleymane Sow Джорджия Салари Андреа Бруски Андреа Бруски Andrea Bruschi
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Дело не в деньгах: вот почему принц Гарри готов выставить свою жизнь напоказ
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Приложение киноафиши