[после того, как он один расправился со всеми школьными футболистами в баре, которые приставали к Люку, обращаясь к работникам]

Советую вам уйти. Вызовите полицию. Расскажите им правду. К вам пришла кучка школьников. Требовали, чтобы вы их обслужили. Вы попросили показать документы. Они начали буянить.