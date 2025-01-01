DavidНикогда не позволяй никому вешать на себя лапшу.
DavidИначе ты будешь таскать это с собой всю жизнь.
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David[после того, как он один расправился со всеми школьными футболистами в баре, которые приставали к Люку, обращаясь к работникам]Советую вам уйти. Вызовите полицию. Расскажите им правду. К вам пришла кучка школьников. Требовали, чтобы вы их обслужили. Вы попросили показать документы. Они начали буянить.
[показывает на них, лежащих на полу]
DavidВот что произошло. В конце концов, вам же не хочется, чтобы узнали, что вы обслуживали несовершеннолетних, правда?