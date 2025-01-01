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Цитаты из фильма Гость

[последние слова]
Анна Что за хрень?
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David Ты поступил правильно. Я тебя не виню.
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David Я солдат, чувак. Мне нравятся оружие.
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David Эти ребята в школе, они старше тебя?
Luke Peterson Да.
David Тогда возьми нож в школу. Если отнимут и побьют — ходи по их домам ночью и жги их вместе с семьями. Что они могут сделать хуже?
Luke Peterson Да... Эм... Ладно.
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David Что случилось?
Luke Peterson Этот парень назвал меня п****м... так что я сломал ему линейку об лицо.
David Ладно. Круто.
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David Хочешь совет, Люк?
Luke Peterson Конечно.
David Никогда не позволяй никому вешать на себя лапшу.
David Иначе ты будешь таскать это с собой всю жизнь.
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David [после того, как он один расправился со всеми школьными футболистами в баре, которые приставали к Люку, обращаясь к работникам] Советую вам уйти. Вызовите полицию. Расскажите им правду. К вам пришла кучка школьников. Требовали, чтобы вы их обслужили. Вы попросили показать документы. Они начали буянить.
[показывает на них, лежащих на полу]
David Вот что произошло. В конце концов, вам же не хочется, чтобы узнали, что вы обслуживали несовершеннолетних, правда?
[Достаёт пару сотен долларов и кладёт их на стол]
David Это покроет ущерб.
[Он и Люк уходят]
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Major Carver Военная полиция! Я ищу Люка Петерсона. Как пройти через этот лабиринт?
🧡
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[первые реплики]
Spencer Peterson Ты уже позавтракал?
Luke Peterson Да.
Spencer Peterson Поехали.
🧡
👏
🥺
🤔
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