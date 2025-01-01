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Киноафиша Фильмы Божий карман Цитаты из фильма Божий карман

Цитаты из фильма Божий карман

Richard Shellburn [письмо] До недавнего времени в этом городе надо было умереть только один раз... даже если ты из Божьего кармана. Было время, когда 23-летний рабочий мог умереть один раз, и о его смерти писали в местной газете, после чего он спокойно уходил на тот свет без всяких дополнительных заморочек. О смерти Леона Хаббарда на прошлой неделе эта газета сообщила неверно. Но, впрочем, Леон Хаббард не был важен.
Richard Shellburn Леон Хаббард был как все рабочие Божьего кармана: с грязным лицом, без образования, но внутри аккуратен, как иголка. Они работают, женятся и заводят детей, которые живут в Кармане, часто в домах своих родителей. Они пьют в "Голливуде" или в "Аптаун Баре" — маленьких забегаловках в глубине города. И там спорят о том, чего не понимают... о политике, расе, религии. А в итоге умирают, как все; оставляя семьи, дома и свои легенды. И в этом есть достоинство. Мы должны извиниться перед Леоном Хаббардом и всеми, кто знал его, любил и работал с ним. Если мы перестанем слушать историю Леона Хаббарда и все такие же истории районов, рано или поздно и наши истории перестанут слушать.
🧡
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[повторяющаяся фраза]
Mickey Scarpato Что за хр###?
🧡
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🥺
🤔
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Arthur 'Bird' Capezio [отключили свет] Что за х##ня?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mickey Scarpato Я не сумасшедший, я просто бегу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Richard Shellburn [рассказчик] Рабочие люди из Божьего кармана — простые люди. Они работают. Следуют за своей командой. Женятся и заводят детей, которые почти никогда не покидают Карман. Каждый здесь что-то украл у кого-то... Или в детстве поджёг чей-то дом... Или убежал, когда надо было остаться и бороться. Они знают, кто жульничает в карты и кто бьёт своих детей. И что бы ни делал кто-то, они всё равно здесь. И какими бы они ни были, такими они и остаются. Единственное, что они не могут простить — это не быть из Божьего кармана.
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Richard Shellburn [разговаривает с боссом по телефону, Ричард рядом с симпатичной девушкой, которая спит. Он берёт галстук и засовывает его в рот] Сейчас не могу говорить. Я её ем.
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Richard Shellburn Я пишу историю этого города уже 20 лет.
🧡
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Jeanie Scarpato [Джини и Микки занимаются сексом] Ой, твои яйца. О, Боже!
Mickey Scarpato Хорошо, да?
Jeanie Scarpato Ой, так хорошо! Твой х## такой классный.
🧡
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