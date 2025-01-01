Richard Shellburn[письмо]До недавнего времени в этом городе надо было умереть только один раз... даже если ты из Божьего кармана. Было время, когда 23-летний рабочий мог умереть один раз, и о его смерти писали в местной газете, после чего он спокойно уходил на тот свет без всяких дополнительных заморочек. О смерти Леона Хаббарда на прошлой неделе эта газета сообщила неверно. Но, впрочем, Леон Хаббард не был важен.
Richard ShellburnЛеон Хаббард был как все рабочие Божьего кармана: с грязным лицом, без образования, но внутри аккуратен, как иголка. Они работают, женятся и заводят детей, которые живут в Кармане, часто в домах своих родителей. Они пьют в "Голливуде" или в "Аптаун Баре" — маленьких забегаловках в глубине города. И там спорят о том, чего не понимают... о политике, расе, религии. А в итоге умирают, как все; оставляя семьи, дома и свои легенды. И в этом есть достоинство. Мы должны извиниться перед Леоном Хаббардом и всеми, кто знал его, любил и работал с ним. Если мы перестанем слушать историю Леона Хаббарда и все такие же истории районов, рано или поздно и наши истории перестанут слушать.
Richard Shellburn[рассказчик]Рабочие люди из Божьего кармана — простые люди. Они работают. Следуют за своей командой. Женятся и заводят детей, которые почти никогда не покидают Карман. Каждый здесь что-то украл у кого-то... Или в детстве поджёг чей-то дом... Или убежал, когда надо было остаться и бороться. Они знают, кто жульничает в карты и кто бьёт своих детей. И что бы ни делал кто-то, они всё равно здесь. И какими бы они ни были, такими они и остаются. Единственное, что они не могут простить — это не быть из Божьего кармана.
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Richard Shellburn[разговаривает с боссом по телефону, Ричард рядом с симпатичной девушкой, которая спит. Он берёт галстук и засовывает его в рот]Сейчас не могу говорить. Я её ем.