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Киноафиша Фильмы Мы - лучшие! Цитаты из фильма Мы - лучшие!

Цитаты из фильма Мы - лучшие!

Клара Что такое аккорд?
Хедвиг Ты играешь несколько звуков одновременно, бьёшь по ним вместе — получается гармония.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobo Скажи что-нибудь хорошее про мою жизнь.
Klara Ты в самой крутой группе на свете.
Bobo Наверное, это и есть всё, что есть.
Klara У тебя есть друг, который тебя любит. Трое на самом деле. Это всё, что тебе нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedvig Вера — это выбор. Правда?
Klara Нет.
Hedvig Во что ты веришь?
Klara Ну, я не верю в Бога. Я верю в кетчуп.
Hedvig Лучшее на свете!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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