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Цитаты
Клара
Что такое аккорд?
Хедвиг
Ты играешь несколько звуков одновременно, бьёшь по ним вместе — получается гармония.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bobo
Скажи что-нибудь хорошее про мою жизнь.
Klara
Ты в самой крутой группе на свете.
Bobo
Наверное, это и есть всё, что есть.
Klara
У тебя есть друг, который тебя любит. Трое на самом деле. Это всё, что тебе нужно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hedvig
Вера — это выбор. Правда?
Klara
Нет.
Hedvig
Во что ты веришь?
Klara
Ну, я не верю в Бога. Я верю в кетчуп.
Hedvig
Лучшее на свете!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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