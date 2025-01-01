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Киноафиша Фильмы Ночь отдыха для мам Цитаты из фильма Ночь отдыха для мам

Цитаты из фильма Ночь отдыха для мам

Kevin Хорошо, вот план: мы пускаем их внутрь, ставим штамп на руку, и они не могут выйти. Типа «Побег из Шоушенка».
Marco Обожаю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Allyson Я — неудачница. Я снова провалилась. Это всё, что я умею. У меня был план. Я собиралась помочь себе и друзьям отключиться и повеселиться, а потом появилась Бриджет, и я подумала, что смогу это исправить тоже, а вместо этого... Я не могу. Я не могу взять ситуацию под контроль. Как бы я ни старалась, сколько бы ни отдавала, я просто... меня не хватает.
Bones Для кого?
Allyson Что?
Bones Не хватает для кого?
Allyson Ну, для Шона, для детей, для моей мамы, боже, для всех. Не знаю. А для тебя?
Bones Не хватает для тебя? Меня воспитывали в церкви. Возможно, это тебя удивит, но потом я отошёл от веры.
Allyson Вот это да.
Bones Моя мама работала на трёх работах. Папу я никогда не знала. Мне приходилось рано вставать и идти в школу, но я всегда ждала, когда она вернётся из закусочной. Я ждала её каждую ночь. Потому что она приходила, укладывала меня спать и говорила одно и то же: «Он любит тебя, Чарльз. Неважно, кто ты, что делаешь и как далеко бежишь, Иисус всегда будет любить тебя с распростёртыми объятиями, только за то, что ты есть». И я улыбалась и засыпала. Знаешь, на днях я видела в Пинтересте картинку с орлом. Просто заботится о своих птенцах. Это прекрасное зрелище — видеть, как творение Бога делает то, для чего его создали. Просто быть орлом. И этого достаточно. Вы все тратите столько времени на то, чтобы себя корить.
Allyson Должно быть, это изматывает.
Bones Знаешь что, девчонка. Сомневаюсь, что Господь ошибся, подарив твоим детям именно такую маму. Так что просто будь собой. Оставь остальное Ему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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