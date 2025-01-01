Allyson Я — неудачница. Я снова провалилась. Это всё, что я умею. У меня был план. Я собиралась помочь себе и друзьям отключиться и повеселиться, а потом появилась Бриджет, и я подумала, что смогу это исправить тоже, а вместо этого... Я не могу. Я не могу взять ситуацию под контроль. Как бы я ни старалась, сколько бы ни отдавала, я просто... меня не хватает.

Bones Для кого?

Bones Не хватает для кого?

Allyson Ну, для Шона, для детей, для моей мамы, боже, для всех. Не знаю. А для тебя?

Bones Не хватает для тебя? Меня воспитывали в церкви. Возможно, это тебя удивит, но потом я отошёл от веры.

Allyson Вот это да.

Bones Моя мама работала на трёх работах. Папу я никогда не знала. Мне приходилось рано вставать и идти в школу, но я всегда ждала, когда она вернётся из закусочной. Я ждала её каждую ночь. Потому что она приходила, укладывала меня спать и говорила одно и то же: «Он любит тебя, Чарльз. Неважно, кто ты, что делаешь и как далеко бежишь, Иисус всегда будет любить тебя с распростёртыми объятиями, только за то, что ты есть». И я улыбалась и засыпала. Знаешь, на днях я видела в Пинтересте картинку с орлом. Просто заботится о своих птенцах. Это прекрасное зрелище — видеть, как творение Бога делает то, для чего его создали. Просто быть орлом. И этого достаточно. Вы все тратите столько времени на то, чтобы себя корить.

Allyson Должно быть, это изматывает.