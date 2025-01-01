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Киноафиша Фильмы Катастрофа Цитаты из фильма Катастрофа

Цитаты из фильма Катастрофа

Dwight Знаешь, что ужасно? Просто потому что мой папа любил твою маму... в итоге мы все умрём.
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Ben Gaffney [Дуайту] Слушай, чувак, я знаю, это личное. Вот где ты и подведёшь. Никаких речей, никаких разговоров. Навёл — стреляй.
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[последние реплики]
Dwight Ключи в машине... ключи в машине... ключи в машине.
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Teddy Cleland Вот как это работает, чувак. Тот, у кого пистолет, говорит правду.
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Sam Я бы простил тебя, если бы ты был сумасшедшим, но ты нет. Ты слабак.
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Dwight [после первых любезностей] Я не привык так много разговаривать.
Sam Так люди и делают.
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Dwight У него голова...
Ben Gaffney Вот что делают пули.
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Ben Gaffney [Бен кричит Двайту издалека после выстрела в Тедди] Только один?
Dwight Да!
Ben Gaffney Извини! Мне пришлось подождать, пока он прицелится, прежде чем стрелять. По крайней мере, с моей стороны это должно быть по закону.
Dwight [Показывает на труп Тедди] Его... его голова.
Ben Gaffney Вот что делают пули.
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Ben Gaffney [Стреляя в одного из Клеландов] Так кто же он был?
Dwight Один из братьев
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Dwight Так что Карл не убивал моего отца; он никого не убивал.
Teddy Cleland Пара мёртвых ниг###в скажут обратное.
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Teddy Cleland У меня есть пистолет. У тебя — правда. Не для того, чтобы удовлетворить твоё чёртово любопытство, Двайт. Просто знай: человек, который убил твоих родителей, не умер от твоей руки. Он курил и пил. Думаю, из-за рака он не мог еб#ться. Но он смотрел все свои любимые передачи и умер свободным человеком.
🧡
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Ketchup Man Извините. У вас кетчуп на нём есть? У меня — нет.
🧡
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[первые реплики]
Офицер Эдди [разбудить Дуайта, постучав тихо в дверь машины] Приготовься. Мне нужно, чтобы ты прошёл в участок.
Дуайт Я... Это по поводу дома? Потому что я мог бы...
Офицер Эдди Дуайт, милый, я всё объясню. Хорошо? Просто иди со мной.
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Carl Cleland Вот почему мы едем в Питтсбург! Ты, тупой с#к сын!
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