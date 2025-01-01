Teddy ClelandУ меня есть пистолет. У тебя — правда. Не для того, чтобы удовлетворить твоё чёртово любопытство, Двайт. Просто знай: человек, который убил твоих родителей, не умер от твоей руки. Он курил и пил. Думаю, из-за рака он не мог еб#ться. Но он смотрел все свои любимые передачи и умер свободным человеком.
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Ketchup ManИзвините. У вас кетчуп на нём есть? У меня — нет.
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[первые реплики]
Офицер Эдди[разбудить Дуайта, постучав тихо в дверь машины]Приготовься. Мне нужно, чтобы ты прошёл в участок.
ДуайтЯ... Это по поводу дома? Потому что я мог бы...
Офицер ЭддиДуайт, милый, я всё объясню. Хорошо? Просто иди со мной.
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Carl ClelandВот почему мы едем в Питтсбург! Ты, тупой с#к сын!