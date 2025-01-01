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Я верю в единорогов
Цитаты из фильма Я верю в единорогов
Цитаты из фильма Я верю в единорогов
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Цитаты
[последние слова]
Davina
Столько всего хочется сказать. Но я не знаю, с чего начать.
[пауза]
Davina
Может, когда я научусь дышать, мы наконец сможем поговорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Davina
Так скажи мне, Стерлинг, что ты подумал о Давине, когда впервые её встретил?
Sterling
Давина кто? Ай! А, вот эта Давина?
[пауза]
Sterling
Ну, я подумал, что она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел.
[пауза]
Sterling
Я сказал себе: «Эта девушка словно из сказки».
Davina
И это была любовь с первого взгляда?
[пауза]
Sterling
Да. Абсолютно.
[пауза]
Davina
Говорят, что единорога может укротить только девственница.
Sterling
Похоже, что тут всё наоборот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Davina
Я так много хочу сказать. Но не знаю, с чего начать.
[пауза]
Davina
Сегодня мой день рождения. Сегодня я научусь дышать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Davina
Доброе утро.
[пауза]
Davina
О чём ты вчера мечтала?
Sterling
Я не мечтаю.
Davina
Что значит — не мечтаешь?
Sterling
Я живу своими мечтами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Davina
Добро пожаловать в будущее. Оно такое же, как настоящее, только ещё х#вовее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Davina
Думаешь, мы станем счастливее, когда доберёмся туда?
Sterling
Куда?
Davina
Куда угодно, только не здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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