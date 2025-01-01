Davina Так скажи мне, Стерлинг, что ты подумал о Давине, когда впервые её встретил?

Sterling Давина кто? Ай! А, вот эта Давина?

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Sterling Ну, я подумал, что она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел.

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Sterling Я сказал себе: «Эта девушка словно из сказки».

Davina И это была любовь с первого взгляда?

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Davina Говорят, что единорога может укротить только девственница.