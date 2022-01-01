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Параджанов
Параджанов, 2013: актеры и роли
Параджанов
2013 / Украина / Франция / Грузия / Армения
Трейлер
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Параджанов, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Серж Аведикян
Serge Avedikian
Елена Фетисова
Olena Fetisova
В ролях
Серж Аведикян
Serge Avedikian
Юлия Пересильд
Карэн Бадалов
Михаил Пшеничный
Виктор Марвин
Viktor Marvin
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