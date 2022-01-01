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Параджанов Параджанов
Киноафиша Фильмы Параджанов Параджанов, 2013: актеры и роли
Параджанов 2013 / Украина / Франция / Грузия / Армения
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Параджанов, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Серж Аведикян Serge Avedikian Елена Фетисова Olena Fetisova
В ролях
Серж Аведикян Serge Avedikian Юлия Пересильд Юлия Пересильд Карэн Бадалов Карэн Бадалов Михаил Пшеничный Михаил Пшеничный Виктор Марвин Viktor Marvin
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