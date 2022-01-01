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Пристегните ремни Пристегните ремни
Киноафиша Фильмы Пристегните ремни Пристегните ремни, 2014: актеры и роли
Allacciate le cinture Пристегните ремни 2014 / Италия
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Пристегните ремни, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек Ferzan Özpetek
В ролях
Касия Смутняк Касия Смутняк Kasia Smutniak Франческо Арка Francesco Arca Филиппо Скиккьятано Каролина Крешентини Каролина Крешентини Carolina Crescentini Паола Миначчони Паола Миначчони Paola Minaccioni Елена София Риччи Елена София Риччи Elena Sofia Ricci Франческо Шианна Francesco Scianna
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