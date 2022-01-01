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Пристегните ремни
Пристегните ремни, 2014: актеры и роли
Allacciate le cinture
Пристегните ремни
2014 / Италия
Трейлер
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Пристегните ремни, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ферзан Озпетек
Ferzan Özpetek
В ролях
Касия Смутняк
Kasia Smutniak
Франческо Арка
Francesco Arca
Филиппо Скиккьятано
Каролина Крешентини
Carolina Crescentini
Паола Миначчони
Paola Minaccioni
Елена София Риччи
Elena Sofia Ricci
Франческо Шианна
Francesco Scianna
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