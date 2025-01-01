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Цитаты
Wanda
Иногда у тебя бывают греховные мысли?
Anna
Да.
Wanda
О плотской любви?
Anna
Нет.
Wanda
Жаль. Стоило бы попробовать, иначе что это за жертва в этих твоих обетах?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lis
Тогда пойдём с нами. Послушаешь, как мы играем, прогуляемся по пляжу.
Anna
А потом?
Lis
Потом купим собаку... Поженимся, заведём детей... Купим дом.
Anna
А потом?
Lis
Как всегда. Жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lis
Ты даже не представляешь, какое впечатление производишь, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wanda
Что это за жертва — твои обеты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lis
О чём ты думаешь?
Anna
Я не думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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