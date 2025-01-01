Curé Neuf [после того, как Туссен преднамеренно сорвал виселицу Бабина, использовав слишком длинную верёвку и тем самым спасая ему жизнь] Повесим его заново!

Toussaint Brodeur Если тот, кого приговорили к смерти, пережил казнь, его нельзя казнить снова. Это закон!