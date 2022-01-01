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А дальше - тишина
А дальше - тишина, 2007: актеры и роли
Restul e tacere
А дальше - тишина
2007 / Румыния
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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А дальше - тишина, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нае Каранфил
Nae Caranfil
В ролях
Марьюс Флоря Византе
Marius Florea Vizante
Овидиу Никулеску
Ovidiu Niculescu
Мирела Зета
Санду Михай Груя
Sandu Mihai Gruia
Валентин Попеску
Valentin Popescu
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