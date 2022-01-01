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А дальше - тишина А дальше - тишина
Киноафиша Фильмы А дальше - тишина А дальше - тишина, 2007: актеры и роли
Restul e tacere А дальше - тишина 2007 / Румыния
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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А дальше - тишина, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Нае Каранфил Nae Caranfil
В ролях
Марьюс Флоря Византе Marius Florea Vizante Овидиу Никулеску Ovidiu Niculescu Мирела Зета Санду Михай Груя Sandu Mihai Gruia Валентин Попеску Valentin Popescu
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