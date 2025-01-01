В чём суть дела? В чём здесь суть? Единственное, в чём я уверен, — ты понятия не имеешь, с чем столкнулся. Тебя выдернут из этой дерьмовой хибары, которую ты называешь исследовательской станцией, так быстро, что от всего этого останется лишь то, как всё было раскрыто, разрушено и забыто. Ты *совсем* не в курсе! Ни малейшего понятия! Есть хоть капля понимания, как быстро тупые, потерянные малыши вроде меня, Джоны или Номада могут разнести такое место? Остановить его, как каменное колесо, что оно и есть? Ты — бездарный закон на Диком Западе, Дэймон. Ты — реликт, охраняющий руины. Ты жалок! Правда в том, что я здесь единственный, кто хоть немного понимает, что к чему.