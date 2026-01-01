Отзывы о фильме
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Фильмы демонстрируются с русскими субтитрами
Астрид /Astrid Фиона Йонужи, 2012, 15 мин., художественный
Неугомонные / Banga inte Фанни Метелиус, 2011, 15 мин., художественный
За обедом / Äta lunch Санна Ленкен, 2012, 13 мин., художественный
Я - круглый / Jag är rund Марио Адамсон, 2011, 14 мин., анимация
Шведские тефтели / The Swedish Meatballs Йохан Хагельбек, 2010, 7 мин., анимация
Грузовики и тефтели Йохан Хагельбек, 2010, 5 мин., анимация
Буу! Алисия Бйорк Яворски, 2009, 7 мин., анимация