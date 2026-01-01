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Постер фильма Программа короткометражных фильмов «Неугомонные»
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Программа короткометражных фильмов «Неугомонные»

, 2014
Швеция / короткометражный / 18+
Постер фильма Программа короткометражных фильмов «Неугомонные»

О фильме

Фильмы демонстрируются с русскими субтитрами

Астрид /Astrid Фиона Йонужи, 2012, 15 мин., художественный

Неугомонные / Banga inte Фанни Метелиус, 2011, 15 мин., художественный

За обедом / Äta lunch Санна Ленкен, 2012, 13 мин., художественный

Я - круглый / Jag är rund Марио Адамсон, 2011, 14 мин., анимация

Шведские тефтели / The Swedish Meatballs Йохан Хагельбек, 2010, 7 мин., анимация

Грузовики и тефтели Йохан Хагельбек, 2010, 5 мин., анимация

Буу! Алисия Бйорк Яворски, 2009, 7 мин., анимация

 

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2014

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