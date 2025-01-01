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Киноафиша Фильмы Фокус Цитаты из фильма Фокус

Цитаты из фильма Фокус

Nicky Всё дело в отвлечении. Внимание — вот что важно. Мозг работает медленно и не умеет делать несколько дел сразу. Касайся здесь, бери оттуда.
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Nicky В этом мире есть два типа людей: молотки и гвозди. Ты сам решаешь, кем хочешь быть.
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Jess Зачем ты сюда пришла, если уже поняла, что мы что-то мутим?
Nicky Профессиональное любопытство, да и грудь мне нравится, так что считал это выгодной сделкой.
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Nicky Видишь ли, есть наука в том, как заставить людей доверять тебе. С женщинами всё дело в эмоциях. Связи. Чтобы ты чувствовал эмоции так же сильно, как и они. Они мечтали об этом дерьме с тех пор, как были маленькими девочками.
Nicky С ней это была общая история. Знакомое лицо. Сбивало с толку. Помогает снять агрессию. Начинаешь говорить о чувственных вещах. Они разоружены. Теперь они открыты. Ты знаешь, что поймал их, когда они начинают бессознательно копировать тебя. Кивок головы. Жест рукой. Это значит, что вы на одной волне. Социологи называют это реакцией Гоше.
Nicky А потом ты переходишь к решающему удару. Говоришь им, как они изменили тебя. Изменили твой взгляд на мир. Потом закрываешь сделку. Талисман. Подарок, который говорит: «Ты всегда была в моих мыслях».
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Nicky [кричит] Где черные?
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Jess [внезапно садится за его стол] Ты будешь моим парнем? Только на минуту. Ты не серийный убийца, случайно?
Nicky Зависит. Сколько раз надо, чтобы стать «серийным»?
Jess Пять.
Nicky Нет, всё в порядке.
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Nicky Желаю тебе удачи.
Garriga С такими друзьями, как ты, удача не нужна.
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Owens В вашем поколении какая-то ленивость по воскресеньям. Это меня раздражает. Я люблю быть в движении. Лягу только если заболею раком. Или если еб#нусь. И то — на спине, если тебе интересно.
Nicky На самом деле, мне было не интересно. Но спасибо, что рассказал.
Owens Сарказм — ещё одна черта вашего поколения. Хочешь послать кого-то к чёрту — пошли к чёрту. Не говори "Ого, какая классная куртка". Это слабость.
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Nicky Тебе надо одеться.
Jess Извините?
Nicky Здесь же австралийцы.
Jess Что это значит?
Nicky Я просто говорю, Джесс, этих людей туда отправили не просто так.
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Owens Он *ни за что* не умрёт! Ты меня слышишь? Он *ни за что* не умрёт!
Owens Возможно.
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Farhad Кто эта девушка?
Nicky Её зовут Джесс, Фархад. Она наш внутренний человек.
Farhad А, ты с ней катаешься?
Jess [из заднего сиденья машины] Я здесь.
Nicky Нет, Фархад, я с ней не катаюсь.
Farhad Тебе стоит к ней прицепиться.
Jess Да. Привет. Я всё ещё здесь.
[машет рукой перед его лицом]
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Nicky Я могу убедить кого угодно в чем угодно. Однажды я убедил человека, что пустой склад — это федеральный резерв, так что я мастер.
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Pretty Woman Может, тебе стоит немного сбавить скорость.
Nicky Нет, нет, нет. Я просто хочу поговорить с мужчиной. Это свободная страна. Буэнос-Айрес — свободная страна, да?
Pretty Woman Нет, Буэнос-Айрес — это город.
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Owens Я вытащил тебя с улицы. Научил своему ремеслу. Передал тебе свою страсть. Три поколения мастерства. И несмотря на все мои старания, несмотря на весь мой труд, ты стал хорошим человеком.
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Nicky Я весь в деле, дорогая.
Jess Ой, да ладно, ПОЖАЛУЙСТА. Можем просто пропустить момент, где я говорю притворно соблазнительным голосом и даю тебе понять, что вот-вот случится что-то грандиозное, потому что в этом я полный профан. Я просто хочу попасть внутрь.
Nicky Так значит никакого грандиозного плана?
Jess Да.
Nicky Я даже не соблазнительно говорю?
Jess Нет.
Nicky Без детского голоса, без долгого взгляда?
Jess Я безнадёжна.
Nicky Это всё моё любимое дерьмо.
Jess Прости.
Nicky Могу посоветовать тебе научиться. Профессионально.
Jess [соблазнительно] Я могу показать тебе. У себя в комнате.
Nicky [пауза] Это так ПЛОХО.
Jess Ага?
Nicky Тебе самому приятно на лице?
Jess Чуть-чуть.
Nicky Правда? Тогда пошли.
Jess Погоди... Где... Погоди... Я в деле?
Nicky Нет. Это Хорст.
Horst Привет, Джесс.
Jess Привет.
Horst Ники сказал, что ты придёшь.
Jess [бьёт Ники] Ты такой х#й.
Horst Ему это часто говорят. Пойдём. Ты четвёртый размер?
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[последние слова]
Jess [подходя к приемному покою с хромотой] Мы справимся.
Nicky Как?
Jess Доверься мне. Я прикрою тебя.
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Nicky Вот в чём проблема с ложью. Вот в чём загвоздка: она ограничивает все твои варианты. Загоняет тебя в угол.
Owens Ты что, с ума сошёл? О чём вообще говоришь?
Nicky А потом приходится делать по-настоящему глупые вещи.
Owens Хочешь помереть?
Nicky Если умру, то умру, говоря правду. А если лгать — буду врать, как все нормальные люди.
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Nicky Ты не собираешься шлёпнуть меня по лицу, да?
Jess Почему?
Nicky Ты бы шлёпнула, если бы знала, где у меня рука.
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Nicky Это игра в фокус.
[Показывает Джесс кольцо, которое только что украл]
Jess [Забирает кольцо обратно] Очень умно.
Nicky Внимание — как прожектор, а наша задача — танцевать в темноте.
[Показывает ей часы, которые только что украл]
Jess Я даже не почувствовала, как ты это взял.
Nicky Человеческий мозг медленный и не умеет выполнять несколько задач одновременно.
[Показывает кольцо, которое снова украл]
Jess Ё-моё.
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Owens Любовь может стоить тебе жизни в этом деле. Здесь для такой х##ни нет места. Счастья с этим не сыскать. Знаешь, говорят, среди воров есть честь? Так ты не вор, Меллоу. Ты сделал свой выбор.
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Nicky Если у тебя есть этот фокус, ты можешь взять всё, что захочешь.
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Ники [после того, как Джесс прошла тест Хорста] Ты в деле!
Джесс [взволнованно и с хихиканьем] Правда?
Хорст [серьёзно и без шуток] Поздравляю, ты — преступница.
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Owens Ты умрёшь со своей ложью, Меллоу. И вполне возможно, что скоро.
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Nicky [Прогулка по пустому офису] Почему мне нравится это место?
Horst Много места. Откроется только через месяц или два. Мы можем подключиться к нескольким линиям, распределить нагрузку. Снизим стресс. Плюс, военный оптоволоконный интернет.
Nicky Сколько туалетов? Толстый Фархад прилетает.
Horst Два. Смешанные. У него всё ещё раздражённый кишечник?
Nicky Да.
Horst Чёрт, ему надо очистку устроить.
Nicky Хорст, он перс весом под 400 фунтов. Он не станет устраивать очистку.
Horst Где ты останавливался? Снова в Хаятте?
Nicky Да, мне нравится там завтрак. Заходи как-нибудь.
Horst Я не завтракаю. У меня курс очистки.
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Jess Так что насчёт большого дела? Я думала, вы все тут большие игроки.
Nicky О, ты про то, где мы столько бабок сорвём, что все уйдём на пенсию с яхтами и силиконовыми сиськами? Вот это фантазия. Мы занимаемся объёмом. Так надёжнее.
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Owens У меня там, где спина с попой встречается, красные волоски, которые щекочут, когда что-то не чисто. А в последнее время? Я чешу свои места, как чёртов макак.
Nicky Ладно.
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Nicky Итак, нас около тридцати человек. Всем полагается процент. Покрываем взятки и залог за тех, кого схватят, тьфу-тьфу-тьфу. Продаём данные с банкоматов одному парню в Сингапуре. Шопоголики здесь покупают товар, который мы потом ночной пересылаем себе и продаём на сером рынке. Вчера купили 200 MacBook Air.
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Nicky Там повсюду карточные игры, и пускают любого с хорошим баблом. Скорее всего, хотя бы один из тех парней, которых ты не знаешь, — механик, который обращается с колодой так же искусно, как Билл Клинтон с толпой.
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Nicky В конце концов... это игра на концентрацию.
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Jess Я больше не поведусь на твою хр###.
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Nicky Каждые две минуты в аэропорт Луи Армстронга прилетает новый рейс. Те, кто не здесь ради игры, пришли на вечеринку. Все они хотят много выпить, крупно поставить и изменить своим половинкам. И всё это стоит денег. В крупных отелях стоят команды мошенников. Действуй быстро и уходи, пока никто не понял, что произошло.
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