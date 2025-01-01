NickyВсё дело в отвлечении. Внимание — вот что важно. Мозг работает медленно и не умеет делать несколько дел сразу. Касайся здесь, бери оттуда.
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NickyВ этом мире есть два типа людей: молотки и гвозди. Ты сам решаешь, кем хочешь быть.
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JessЗачем ты сюда пришла, если уже поняла, что мы что-то мутим?
NickyПрофессиональное любопытство, да и грудь мне нравится, так что считал это выгодной сделкой.
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NickyВидишь ли, есть наука в том, как заставить людей доверять тебе. С женщинами всё дело в эмоциях. Связи. Чтобы ты чувствовал эмоции так же сильно, как и они. Они мечтали об этом дерьме с тех пор, как были маленькими девочками.
NickyС ней это была общая история. Знакомое лицо. Сбивало с толку. Помогает снять агрессию. Начинаешь говорить о чувственных вещах. Они разоружены. Теперь они открыты. Ты знаешь, что поймал их, когда они начинают бессознательно копировать тебя. Кивок головы. Жест рукой. Это значит, что вы на одной волне. Социологи называют это реакцией Гоше.
NickyА потом ты переходишь к решающему удару. Говоришь им, как они изменили тебя. Изменили твой взгляд на мир. Потом закрываешь сделку. Талисман. Подарок, который говорит: «Ты всегда была в моих мыслях».
JessОй, да ладно, ПОЖАЛУЙСТА. Можем просто пропустить момент, где я говорю притворно соблазнительным голосом и даю тебе понять, что вот-вот случится что-то грандиозное, потому что в этом я полный профан. Я просто хочу попасть внутрь.
NickyИтак, нас около тридцати человек. Всем полагается процент. Покрываем взятки и залог за тех, кого схватят, тьфу-тьфу-тьфу. Продаём данные с банкоматов одному парню в Сингапуре. Шопоголики здесь покупают товар, который мы потом ночной пересылаем себе и продаём на сером рынке. Вчера купили 200 MacBook Air.
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NickyТам повсюду карточные игры, и пускают любого с хорошим баблом. Скорее всего, хотя бы один из тех парней, которых ты не знаешь, — механик, который обращается с колодой так же искусно, как Билл Клинтон с толпой.
NickyКаждые две минуты в аэропорт Луи Армстронга прилетает новый рейс. Те, кто не здесь ради игры, пришли на вечеринку. Все они хотят много выпить, крупно поставить и изменить своим половинкам. И всё это стоит денег. В крупных отелях стоят команды мошенников. Действуй быстро и уходи, пока никто не понял, что произошло.