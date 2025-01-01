Nicky [Прогулка по пустому офису] Почему мне нравится это место?

Horst Много места. Откроется только через месяц или два. Мы можем подключиться к нескольким линиям, распределить нагрузку. Снизим стресс. Плюс, военный оптоволоконный интернет.

Nicky Сколько туалетов? Толстый Фархад прилетает.

Horst Два. Смешанные. У него всё ещё раздражённый кишечник?

Horst Чёрт, ему надо очистку устроить.

Nicky Хорст, он перс весом под 400 фунтов. Он не станет устраивать очистку.

Horst Где ты останавливался? Снова в Хаятте?

Nicky Да, мне нравится там завтрак. Заходи как-нибудь.