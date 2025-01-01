Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы В активном поиске Цитаты из фильма В активном поиске

Цитаты из фильма В активном поиске

[Я думал, что время, когда мы одни, — это как раз время, чтобы научиться быть с самим собой.]
[Но насколько хорошо мы вообще хотим уметь быть одни?]
[Не опасно ли так привыкнуть быть одному, что упустишь шанс быть с кем-то по-настоящему классным?]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice В том, что значит быть одиноким, — нужно это ценить. Потому что за неделю или за всю жизнь в одиночестве бывает всего один момент. Один момент, когда ты не связан отношениями ни с кем. Ни с родителем, ни с питомцем, ни с братом, ни с другом. Один момент, когда ты стоишь на своих ногах. По-настоящему одинокий. А потом... всё исчезает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Брак! Конец спонтанному сексу, путешествиям в одиночку и покупке всего, что хочешь, без разрешения. Верно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robin Как будто Гэндальф смотрит прямо на меня. «Ни х##а не пройдёт!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Robin Если ты вставишь эмодзи, я тебе в титьку дам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice Я так одержима мыслью быть влюблённой, что просто теряю себя. Забываю, чего хочу, и словно исчезаю. Я как лошадь из «Бесконечной истории».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alice Хочешь пойти посмотреть на рождественскую елку Рокфеллера?
Robin Нет, Базз-Кат и Димплс приехали из Италии, и им интересно узнать про американские рождественские традиции, например, как мы сидим у них на лицах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Алиса садится в такси]
Cabbie Куда ехать?
Alice Домой. Я еду домой.
[пауза]
Cabbie Женщина! Я х###й знает, где вы живёте!
Alice Ой! Простите! Можно до Саут 2-й и Берри?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Josh Мне не нужен был эксперимент, чтобы понять, что я тебя люблю. И я не дурак.
Josh Ты, наверное, закончила со всем тем, чем занималась, и с кем занималась, и теперь хочешь вернуться ко мне? Нет, спасибо. Я пас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Рэмбо совершает самоубийство, герой «Эффекта бабочки» тоже: 6 финалов в фильмах, которые мы не увидели — и слава богу
6 августа — вторая часть, а дальше что? Все, что известно о 3 сезоне «Уэнсдэй» прямо сейчас
Люди должны были стать не батарейками: вот как в «Матрицу» собирались вплести нейросети
Тоже воротите нос от нового Снейпа? 3 года назад Паапа Эссьеду уже сыграл похожую роль — и сериал получил 100% от критиков
«Это большая редкость»: французский мультфильм с рейтингом 8,1, который растрогает до слез (совсем не детский)
Сергей Гилев потрясающе играет злодеев, но в самом ожидаемом сериале года от НТВ стал героем — который, впрочем, тоже часто берется за нож
«Сошла с ума, когда увидела топ-2»: Variety выбрал худшие и лучшие проекты в истории Marvel — и «Черная пантера» тут круче «Войны бесконечности»
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
На Землю (возможно!) летят инопланетяне: вспоминаем 5 фильмов, в которых добром это не кончилось — от экранизации Кинга до Йовович на Аляске
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше