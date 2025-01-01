[Я думал, что время, когда мы одни, — это как раз время, чтобы научиться быть с самим собой.]
[Но насколько хорошо мы вообще хотим уметь быть одни?]
[Не опасно ли так привыкнуть быть одному, что упустишь шанс быть с кем-то по-настоящему классным?]
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AliceВ том, что значит быть одиноким, — нужно это ценить. Потому что за неделю или за всю жизнь в одиночестве бывает всего один момент. Один момент, когда ты не связан отношениями ни с кем. Ни с родителем, ни с питомцем, ни с братом, ни с другом. Один момент, когда ты стоишь на своих ногах. По-настоящему одинокий. А потом... всё исчезает.
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TomБрак! Конец спонтанному сексу, путешествиям в одиночку и покупке всего, что хочешь, без разрешения. Верно?
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RobinКак будто Гэндальф смотрит прямо на меня. «Ни х##а не пройдёт!»
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RobinЕсли ты вставишь эмодзи, я тебе в титьку дам.
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AliceЯ так одержима мыслью быть влюблённой, что просто теряю себя. Забываю, чего хочу, и словно исчезаю. Я как лошадь из «Бесконечной истории».
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AliceХочешь пойти посмотреть на рождественскую елку Рокфеллера?
RobinНет, Базз-Кат и Димплс приехали из Италии, и им интересно узнать про американские рождественские традиции, например, как мы сидим у них на лицах.