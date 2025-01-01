[на парной терапии]

Я пообещал жене, что если она даст мне вернуться к работе, это будет только весело, и так оно и есть. Я почти весь день только улыбаюсь. А таблетки от злости не сделали меня спокойным, они просто сделали так, что я не могу кончить, а это меня бесило, и жену тоже. Сейчас я немного напряжён из-за этого огромного фильма, потому что не мог его посмотреть до вчерашнего дня — слава богу, он ОХ#ННЫЙ. Но вдруг этот мелкий засранец в стиле Форреста Гампа думает, что у него есть право решать, вырезать ли брата моего режиссёра-кинозвезды, а его грёбаный отец - такой же, как Фогхорн Леггорн, не перезванивает, чтобы сказать, что права у него нет, так что да, я немного, НЕМНОГО напряжён, что нормально, да?