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Киноафиша Фильмы Антураж Цитаты из фильма Антураж

Цитаты из фильма Антураж

Ari Gold Я дал тебе сто миллионов долларов. Ты же согласился не выходить за рамки!
Vincent Chase Потому что ты сказал, что я не могу снимать, если мы не договоримся.
Johnny Chase Это как когда девушка спрашивает, хочешь ли ты переспать с её горячей сестрой. Конечно, ты говоришь «нет», но никто из вас по-настоящему в это не верит.
Ari Gold Что он здесь делает?
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Ronda Rousey Ты не протянешь со мной и 30 секунд, даже если от этого зависит твоя жизнь. Я могу тебя реально покалечить, Черепаха.
Turtle Если я продержусь 30 секунд, ты дашь мне пригласить тебя на нормальное свидание.
Ronda Rousey Продержишься 60 секунд — я позволю тебе п#зд#ть меня.
[звонок в колокол]
Turtle Сколько времени?
Johnny Chase 3 секунды!
[Ронда сбивает Черепаху с ног ногой]
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Ari Gold Эй, Лиам!
Liam Neeson Иди п###й, Ари.
Ari Gold Прости и забудь, дружище, да?
[Лиам показывает средний палец Ари и уезжает]
Ari Gold Эй, Шиндлер, не оставляй евреев позади!
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Eric Murphy Без бабла фильм не доделаешь.
Ari Gold Правда? А я думал, можно и хлопьями закончить.
Eric Murphy Ты смешной. Но ты сказал Винсу? Он уже едет монтировать.
Ari Gold Я тебе говорю. Потому что твоя работа — вместе с перерасходом и недостачей — рассказывать ему об этом.
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[последние слова]
Johnny Chase Победа!
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Ari Gold [по телефону с И] Не вешай трубку — ты что, повесил на меня? И! Ты, чертов ГНОМ-У##!
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George Takei [на свадьбе Ллойда] Обязательство, которое эти двое собираются взять на себя, — самое важное обязательство, которое только можно взять.
Ari Gold Если ты не гей, Ллойд, сейчас самое время сказать об этом.
George Takei А если ты гей, Ари, то сейчас твой момент.
Ari Gold Не обманывай себя, Сулу.
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Эрик Мерфи [после того, как выпил коктейль Драмы] Я чувствую себя странно.
Билли Уолш В чём странность?
Эрик Мерфи Мой х#й встает каждый раз, когда на меня смотрит девушка.
Билли Уолш Сегодня или всегда?
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Ari Gold Ты знаешь, как я старался не ехать в Техас? Ты представляешь, что там делают с евреями?
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[на парной терапии]
Ари Голд Я пообещал жене, что если она даст мне вернуться к работе, это будет только весело, и так оно и есть. Я почти весь день только улыбаюсь. А таблетки от злости не сделали меня спокойным, они просто сделали так, что я не могу кончить, а это меня бесило, и жену тоже. Сейчас я немного напряжён из-за этого огромного фильма, потому что не мог его посмотреть до вчерашнего дня — слава богу, он ОХ#ННЫЙ. Но вдруг этот мелкий засранец в стиле Форреста Гампа думает, что у него есть право решать, вырезать ли брата моего режиссёра-кинозвезды, а его грёбаный отец - такой же, как Фогхорн Леггорн, не перезванивает, чтобы сказать, что права у него нет, так что да, я немного, НЕМНОГО напряжён, что нормально, да?
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Mrs. Ari Сейчас два ночи. Ты села смотреть этот фильм в полночь.
Ari Gold Я морально готовлюсь. Начну прямо сейчас. Хочешь присоединиться?
Mrs. Ari Ты сказал, что нельзя.
Ari Gold Ну, можешь меня через него провести, если фильм окажется отстойным.
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Larsen McCredle Этот человек обращался с моим сыном как с ослом, а он и есть осёл, но дело не в этом. Ты говорил, что у тебя есть сын, Голд?
Ari Gold Да. Ему 12.
Larsen McCredle Надеюсь, когда он вырастет, он не будет таким же полным и абсолютным п#зд#м, как мой, но если вдруг окажется, что он такой, надеюсь, люди, которые уважают тебя, хотя бы будут делать вид, что уважают его.
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Bob Saget Винс, дружище, нужна тебе одна услуга — трахни подругу моей дочери, чтобы мне не пришлось.
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Ari Gold Я говорил тебе, что Jewish Journal только что назвал меня «Самым симпатичным обрезанным главой студии»?
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Ari Gold Трэвис, ты знаком с Эмили Ратаковски?
Travis McCredle Нет, но кажется, мы уже знакомы. Я видел твою фотосессию для Sports Illustrated в самолёте. Там было холодно?
Emily Ratajkowski Да, было.
Travis McCredle Ну, всё равно горячо.
[неловкое молчание]
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Johnny Chase Серьёзно, брат, п#здец этому Ари.
E Да, п#здец ему.
Turtle П#здец Ари.
Vincent Chase Спасибо, ребята.
[E получает сообщение]
E Это Ари.
Johnny Chase ...Думаешь, он нас услышал?
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Ed O'Neill Эй, Ари, скажи, что ты не собираешься парковаться здесь.
Ari Gold Это моя студия, Эд. Не заставляй меня лишать тебя права парковки!
Ed O'Neill П#д#р!
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Johnny Chase Ты бы меня в "Железного человека 3" вписал.
Jon Favreau Мы сделали три. Следующий — четвёртый.
Johnny Chase Железный человек 4! Да, Дауни крутой, не пойми неправильно, я его люблю; просто он уже немного староват. Думаю, надо взять кого-то помоложе.
Jon Favreau Если не ошибаюсь, ты на пять лет старше его.
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Piers Morgan Так ты первым приехал в Голливуд?
Johnny Chase Я был первопроходцем.
Piers Morgan А потом Винс последовал за тобой.
Johnny Chase С Черепахой — они жили у меня дома первый год бесплатно.
Piers Morgan Но, как я понимаю, теперь ты живёшь в доме Винса?
Johnny Chase Мне 40 лет, и вполне возможно, что в этом году мне номинацию на Оскар дадут. Какого х## я должен жить у своего младшего брата?.. Я там только пока крышу не починят.
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Larsen McCredle Ари, мы правда ценим, что ты приехал сюда через всю страну.
Ari Gold О, конечно.
Larsen McCredle Ты работаешь у нас почти восемь месяцев и ни разу не заходил. Начинаем чувствовать себя нелюбимыми.
Ari Gold Я и не знал, что меня звали.
Larsen McCredle Тот, кто тратит мои деньги так, как ты, всегда приглашён в мой дом, чтобы объяснить почему.
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Ari Gold [про Трэвиса] Он не любит Драму. Хочет его вычеркнуть.
Vincent Chase Джонни?
Ari Gold Да.
Mark Wahlberg Это ж п##дец, Винс. Я сейчас же запускаю своё реалити-шоу Вальбергеры на A&E — если бы они попытались убрать мою мать, я бы кого-нибудь убил, даже если она такая же отстойная, как, наверное, Драма.
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Turtle Боже, этот чувак влез в ещё одни отношения.
Eric Murphy Это не отношения. Я просто развлекаюсь.
Johnny Chase Развлечение — это когда забываешь имя девчонки, пока с ней трахаешься.
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Larsen McCredle Я понимаю, для тебя это огромный фильм. Если провалишься, сгоришь быстрее «Гинденбурга». Для меня это просто ещё один чек.
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Travis McCredle Я знаю, мы встречались раньше, но ты тут при чём, если не секрет?
Eric Murphy Я продюсер этого фильма.
Vincent Chase А он мой менеджер.
Travis McCredle Ах, да! Ты тот чувак, что на Пирсе Моргане крутил пиццу, да? Винс, ты, похоже, заботишься о людях больше, чем Красный Крест, а?
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Ari Gold Винсент Чейз шикарен в этом фильме.
Travis McCredle Чушь собачья, он отстой. Его слишком красивое лицо портит вё### - отвлекает!
Ari Gold Как, чёрт возьми, ты собираешься исправить его лицо монтажом?
Travis McCredle Похоже, что никак! Вот почему я сказал отцу, что нам просто надо глотать пилюлю, вложить ещё денег и переснять с новыми актёрами и другим режиссёром.
Ari Gold Хм, пересъёмки. Ты представляешь, во сколько это встанет?
Travis McCredle Это твоё дело — считать! Но я уверен, что можно сделать это дёшево цифровыми методами. Чёрт возьми, я на Тупака Шакура в прошлом году ходил — этого парня уже двадцать лет как нет в живых!
[запихивает взбитые сливки в рот]
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Ronda Rousey Так сколько ты тут живёшь?
Turtle Пару месяцев. Вся мебель шла в комплекте, так что ощущение, что тут кто-то жил.
Ronda Rousey Ну и как, Черепаха, торгуешь сейчас коксом?
Turtle [смущённо] Нет. Откуда ты такое взяла?
Ronda Rousey Говорю, потому что в последний раз, когда я тебя видел, ты был жирным травк****м, сидящим на шее у Винса. А теперь у тебя сосед — Спилберг.
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Ari Gold На что ты потратил деньги? Я знаю, что не на Терла и кейтеринг.
Turtle Тебе нравится новая рамка из смелта?
Ari Gold Ты выглядишь как Кэрен е#аная Карпентер.
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Ari Gold [прибываем на показ] Что я сделал не так в своей жизни? Это что, обычный вторник днём?
Eric Murphy Тебе бы наши среды с вечеринками увидеть.
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Andrew Dice Clay Эй, И, это место просто бомба. Когда Винс его купил?
Eric Murphy Это не Винса. Это Черепахи.
Andrew Dice Clay Ты шутишь? Сколько этот чёртов парень заработал?
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Shauna Ты в четырёх сценах, и ты хочешь, чтобы я достал тебе обложку журнала?
Johnny Chase Скарлетт Джо даже не было в кадре в «Она», а она получила обложку.
Shauna Если бы у тебя были такие сис#, я бы тебе обложку и достал.
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Travis McCredle Чёрт возьми. Это что, Эмили Ратаковски там с Винни Чейзом разговаривает?
Eric Murphy Точно она.
Ari Gold Хочешь познакомиться?
Travis McCredle Хочу на ней жениться, но с чего-то надо начинать.
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Ari Gold Давай, Трэвис. Ты серьезно хочешь сказать, что не ждала у её дома после того, как она сказала тебе спокойной ночи, просто чтобы посмотреть, появится ли Винс?
Travis McCredle Он, б#я, проскользнул туда после меня. Я всю ночь вкалывал.
Ari Gold Вау, я не был на 100% уверен, что прав.
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Ari Gold Трэвис на самом деле не ненавидит фильм. Он ненавидит Винса.
Travis McCredle Пап, он полный п###ц.
Larsen McCredle Что я говорил? Хочешь получить пинок под зад?
Travis McCredle [застенчиво] Нет.
Ari Gold Теперь у меня есть сын, так что это тяжело.
Larsen McCredle Говори, блин.
Ari Gold Вся эта фигня из-за девушки.
Larsen McCredle Какая девушка?
Travis McCredle Пап.
Larsen McCredle Заткнись. Какая, чёрт возьми, девушка?
Ari Gold Эмили Ратаковски.
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Johnny Chase Слушай, я просто говорю, что не обязательно влюбляться в каждую девушку, с которой трахаешься.
Eric Murphy Понимаешь, я имею в виду, что в отличие от тебя, я люблю, чтобы между нами была какая-то связь, а не только вопрос сдачи.
Johnny Chase Да брось, я уже лет пять как за бабло не трахал... Ну, по крайней мере, год точно!
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