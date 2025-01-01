Ari GoldТы знаешь, как я старался не ехать в Техас? Ты представляешь, что там делают с евреями?
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[на парной терапии]
Ари ГолдЯ пообещал жене, что если она даст мне вернуться к работе, это будет только весело, и так оно и есть. Я почти весь день только улыбаюсь. А таблетки от злости не сделали меня спокойным, они просто сделали так, что я не могу кончить, а это меня бесило, и жену тоже. Сейчас я немного напряжён из-за этого огромного фильма, потому что не мог его посмотреть до вчерашнего дня — слава богу, он ОХ#ННЫЙ. Но вдруг этот мелкий засранец в стиле Форреста Гампа думает, что у него есть право решать, вырезать ли брата моего режиссёра-кинозвезды, а его грёбаный отец - такой же, как Фогхорн Леггорн, не перезванивает, чтобы сказать, что права у него нет, так что да, я немного, НЕМНОГО напряжён, что нормально, да?
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Mrs. AriСейчас два ночи. Ты села смотреть этот фильм в полночь.
Ari GoldЯ морально готовлюсь. Начну прямо сейчас. Хочешь присоединиться?
Mrs. AriТы сказал, что нельзя.
Ari GoldНу, можешь меня через него провести, если фильм окажется отстойным.
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Larsen McCredleЭтот человек обращался с моим сыном как с ослом, а он и есть осёл, но дело не в этом. Ты говорил, что у тебя есть сын, Голд?
Larsen McCredleНадеюсь, когда он вырастет, он не будет таким же полным и абсолютным п#зд#м, как мой, но если вдруг окажется, что он такой, надеюсь, люди, которые уважают тебя, хотя бы будут делать вид, что уважают его.
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Bob SagetВинс, дружище, нужна тебе одна услуга — трахни подругу моей дочери, чтобы мне не пришлось.
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Ari GoldЯ говорил тебе, что Jewish Journal только что назвал меня «Самым симпатичным обрезанным главой студии»?
Mark WahlbergЭто ж п##дец, Винс. Я сейчас же запускаю своё реалити-шоу Вальбергеры на A&E — если бы они попытались убрать мою мать, я бы кого-нибудь убил, даже если она такая же отстойная, как, наверное, Драма.
Travis McCredleЧушь собачья, он отстой. Его слишком красивое лицо портит вё### - отвлекает!
Ari GoldКак, чёрт возьми, ты собираешься исправить его лицо монтажом?
Travis McCredleПохоже, что никак! Вот почему я сказал отцу, что нам просто надо глотать пилюлю, вложить ещё денег и переснять с новыми актёрами и другим режиссёром.
Ari GoldХм, пересъёмки. Ты представляешь, во сколько это встанет?
Travis McCredleЭто твоё дело — считать! Но я уверен, что можно сделать это дёшево цифровыми методами. Чёрт возьми, я на Тупака Шакура в прошлом году ходил — этого парня уже двадцать лет как нет в живых!