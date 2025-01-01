Crooked ManЖил-был кривой человек... и шёл он кривой дорогой; Кривой человек вышел... и позвонил в кривой колокол; И так его кривая душа... закрутилась в кривой ад; Он убил свою кривую семью... и рассмеялся кривым смехом.
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Lorraine WarrenТы — ВАЛАК! Осквернитель! Кощунник! Змеиный Князь! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа — изгоняю тебя обратно в ад!
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Ed Warren[когда Лоррейн не комментирует его картину]Я понимаю, я не Пикассо, но не думал, что так уж плохо.
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Билл УилкинсЭто мой дом!
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Ed WarrenДавай, Билл. Ты не психиатр, и мы здесь не для разговоров о моём отце. Как насчёт перейти к делу?
Anita GregoryВ прошлом году меня обманула валлийская семья, которая притворялась одержимой демонами. И честно говоря, я не знаю, что было хуже: демоны или те, кто наживается на нашей готовности им верить.