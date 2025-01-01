Lorraine Warren Слушай, я знаю, как это. Я знаю, каково терять друзей из-за того, что ты другой. Но я также знаю, что один человек может изменить всё, нужно просто открыться ему.

Janet Hodgson Откуда ты знала, что можешь доверять тем, кому открылась?

Lorraine Warren Я не знала и иногда мне было больно. Это заняло много времени, но я наконец-то нашла того, кто поверил.

Janet Hodgson Что ты потом сделала?