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Киноафиша Фильмы Заклятие 2 Цитаты из фильма Заклятие 2

Цитаты из фильма Заклятие 2

Ed Warren [из трейлера] ЛОРРРРРРРААЙН!
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Janet Hodgson [имеется в виду демон] Он сказал, что хочет причинить тебе боль.
Lorraine Warren Когда он это сказал?
Janet Hodgson Прямо сейчас.
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Crooked Man Жил-был кривой человек... и шёл он кривой дорогой; Кривой человек вышел... и позвонил в кривой колокол; И так его кривая душа... закрутилась в кривой ад; Он убил свою кривую семью... и рассмеялся кривым смехом.
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Lorraine Warren Ты — ВАЛАК! Осквернитель! Кощунник! Змеиный Князь! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа — изгоняю тебя обратно в ад!
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Ed Warren [когда Лоррейн не комментирует его картину] Я понимаю, я не Пикассо, но не думал, что так уж плохо.
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[повторяющаяся фраза]
Билл Уилкинс Это мой дом!
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Ed Warren Давай, Билл. Ты не психиатр, и мы здесь не для разговоров о моём отце. Как насчёт перейти к делу?
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Bill Wilkins Тук-тук.
Maurice Grosse [вздыхает] Кто там?
Bill Wilkins Билл... Билл... Билл... Билл...
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Crooked Man [Билли] Жил-был кривой человек. Он шёл кривой дорогой.
Billy Hodgson Мам! Мам!
Peggy Hodgson Что? Что случилось?
Billy Hodgson К... кривой человек!
Peggy Hodgson Кривой... кто? Расскажи, что произошло, дорогой.
Billy Hodgson К... кривой... человек!
Crooked Man [всем] Кривой человек вышел и позвонил в кривой колокол. И душа его кривого спустилась в кривой ад.
Janet Hodgson ...Убил свою кривую семью и рассмеялся кривым смехом!
[смеётся]
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Lorraine Warren Ты знаешь, когда голос заговорит?
Janet Hodgson Иногда.
Lorraine Warren А когда это происходит, кажется, что голос идёт изнутри тебя?
Janet Hodgson Нет, скорее как будто он исходит сзади, будто мной кто-то управляет.
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Lorraine Warren Твоё имя даёт мне власть над тобой, демон, и я знаю его!
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Lorraine Warren Слушай, я знаю, как это. Я знаю, каково терять друзей из-за того, что ты другой. Но я также знаю, что один человек может изменить всё, нужно просто открыться ему.
Janet Hodgson Откуда ты знала, что можешь доверять тем, кому открылась?
Lorraine Warren Я не знала и иногда мне было больно. Это заняло много времени, но я наконец-то нашла того, кто поверил.
Janet Hodgson Что ты потом сделала?
Lorraine Warren Я вышла за него замуж.
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Anita Gregory В прошлом году меня обманула валлийская семья, которая притворялась одержимой демонами. И честно говоря, я не знаю, что было хуже: демоны или те, кто наживается на нашей готовности им верить.
Lorraine Warren Демоны... хуже.
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Bill Wilkins Джанет спит
[голос становится глубже]
Bill Wilkins а я говорю.
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Lorraine Warren Эд, это самое близкое к аду, куда я хочу попасть.
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Bill Wilkins Я не святой.
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[первые слова]
Lorraine Warren После всего, что мы пережили, нас уже мало что может выбить из колеи. Но это... это до сих пор преследует меня.
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Ed Warren Иногда нужно сделать шаг веры — поверить, когда никто другой не верит.
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