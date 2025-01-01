Sortilège [из трейлера]

[рассказывает]

Sortilège Если это тихая ночь на пляже, и твоя бывшая вдруг ни с того ни с сего появляется с историей про её нынешнего миллиардера-застройщика, его жену, её парня и заговор по похищению миллиардера с целью посадить его в дурдом...

Shasta Fay Hepworth [подходит к Доктору] Мне нужна твоя помощь, Док!

Sortilège [продолжает рассказывать] Может, тебе просто стоит смотреть в другую сторону.

[пауза]