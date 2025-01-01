Sortilège[рассказчик]Врожденный порок в морской страховой полис — это всё, чего избежать нельзя. Яйца разбиваются, шоколад тает, стекло бьётся, а Док задумался, что это значит, когда речь заходит о бывших старушках.
JadeА, точно, Гленн! Он сюда заходит. Он ест киски!
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Sortilège[рассказчик]Ну здравствуй, Сэм, словно планета несчастий в сегодняшнем гороскопе, вот он — сам старый ненавистник хиппи и бешеный пёс: лейтенант-детектив Кристиан Ф. «Большая Лапа» Бьорнсен. Член Гильдии актёров, походка Джона Уэйна, причёска под Флинтстоуна и этот злой, маленький блеск в глазах, что говорит о нарушениях гражданских прав.
Doc Sportello[относительно Пака Бивертона]Это свастика на лице у этого мужика?
Dr. ThreeplyНет, это не свастика. Это древний индуистский символ, означающий «всё хорошо». Он приносит удачу, везение и благополучие.
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Sortilège[Рассказчик]Возможно ли, что на каждом собрании, концерте, митинге за мир, на каждом любовном или хипповском движении, здесь на севере, на востоке, где угодно, какие-то тёмные силы всё время тайно отвоёвывали музыку, сопротивление власти, желание — от эпического до повседневного? Всё, что они могли собрать для древних сил жадности и страха? Блин, подумал он... я даже не знаю.
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Sortilège[Начальные реплики]Она шла по переулку и поднималась по задним ступенькам, как всегда. Док не видел её больше года. Никто не видел. Раньше она всегда была в сандалиях, на нижней части тела — цветочный купальник, сверху — выцветшая футболка Country Joe & the Fish. Сегодня она была вся в одежде для равнины, волосы гораздо короче, чем он помнил, и выглядела ровно так, как клялась, что никогда не будет выглядеть.
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Sauncho Smilax, EsqЯ начну с анчоусового хлеба и филе дьявольского ската. Можно его во фритюре на пивном кляре?
ChlorindaЭто твой желудок. Что тебе принести, дружок?
Doc SportelloЯ возьму терияки-крокеты из медуз и угря Троваторе, пожалуйста.
ChlorindaХорошо. А на выпивку, джентльмены? Вам стоит хорошенько напиться перед этим обедом.
Sortilège[имеется в виду полицейский участок]По возможности он старался проводить как можно меньше времени вокруг стеклянного дома. Вся эта странная альтернативная история копов, коповская политика, коповские династии, герои и злодеи в погонах, святые копы и психи, копы, слишком тупые, чтобы жить, и копы, слишком умные для своего же блага, изолированные тайными преданностями и кодексами молчания от мира, которому им доверили контроль.
SortilègeЕсли это тихая ночь на пляже, и твоя бывшая вдруг ни с того ни с сего появляется с историей про её нынешнего миллиардера-застройщика, его жену, её парня и заговор по похищению миллиардера с целью посадить его в дурдом...
Sortilège[Рассказчик]Группа Коя, The Boards, снимала дом в Топанге у басиста, который переквалифицировался в руководителя звукозаписывающей компании. Наблюдатели за трендами восприняли это как очередное доказательство конца Голливуда, а то и всего мира, каким они его знали.
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Sortilège[Закадровый голос, после того как Бигфут высаживает Спортелло и уходит поспешно]Псс. У дона экстрасенсорика, доктор... у дона экстрасенсорика... ооо, нет, Бигфут, ты уё###й! Ладно, доктор, в багажнике у вас, похоже, двадцатикиловое неудобство.
Sortilège[Закадровый голос]Док прогнал в голове всё, о чём он не спросил Шасту. Например, насколько сильно она привыкла к гарантированному уровню комфорта и власти Вольфмана? И самое сложное — насколько страстно она на самом деле любила старого Микки? Док знал вероятный ответ: «Я его люблю», что ещё? С негласной оговоркой, что сейчас это слово слишком часто употребляется.
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Sortilège[из трейлера]
[когда в конце трейлера появляется слово "Декабрь"]
SortilègeПоявляется как раз к Рождеству.
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Hope HarlingenЯ влетела в этот туалетный кабинку, не проверив сначала, и уже засунула палец в горло, чтобы вырвать этот большой шарик дурмана, который только что добыла, а там Кой сидел, с его гринго-перевариванием, собирался срать огромным клочком. И мы оба выдали это одновременно — повсюду блевотина и гавно, и я положила голову ему на колени, а чтобы всё усложнить, у него стояк.
Док СпортеллоЗнаешь, я, эм, кажется, видел старую Японику на днях у моего доктора. Ты случайно не сталкивался с зубным врачом по имени Руди Блатнойд?
Крокер ФенвейТот ублюдок, который до недавнего времени портил жизнь моей дочери? Да, вроде припоминаю это имя. Он погиб в несчастном случае на батуте, не так ли?
Док СпортеллоПолиция Лос-Анджелеса не уверена, что это был несчастный случай.
Крокер ФенвейИ ты хочешь узнать, убил ли я его? Какая у меня была бы причина? Только потому, что этот му#ак измывался над эмоционально уязвимой девочкой, заставлял её заниматься вещами, которые могли бы шокировать даже такого извращенца, как ты — разве это повод, чтобы желать конца его жалкому педофильскому ремеслу? Каким мстительным человеком ты меня выдумываешь.
Док СпортеллоХмм, я - я подозревал, что он еб#лся со своей секретаршей, но какой зубной врач этого не делает. Это клятва у них в школе стоматологов, и вообще, это далеко от странного и извращённого секса, верно?
Крокер ФенвейА как насчёт того, что он заставлял мою маленькую дочь слушать оригинальные записи бродвейских мюзиклов, пока он над ней измывался? Или — безвкусие — обстановки — гостиничных номеров курортов, куда он её возил на съезды эндодонтистов? Обои. Лампы!
Crocker FenwayТакие, как ты, теряют всякое право на уважение с того момента, как впервые платят кому-то за квартиру.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" BjornsenПосле долгого и напряжённого дня, полного нарушений гражданских прав, я оказался в этом районе и решил заглянуть. Просто чтобы проверить, как обстоят дела на моей старой территории. Учитывая, что ваши попытки поддерживать связь были, мягко говоря, ограничены.
Shasta Fay HepworthПомнишь тот день? Доска Уиджи отправила нас в тот сильный шторм? Сегодня ночью ощущение такое же. Только мы. Вместе. Почти как под водой. Мир — всё — как будто в другом месте.
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Puck BeavertonЛСД приглашает тебя пройти через дверь. PCP открывает эту дверь, толкает тебя внутрь, захлопывает дверь за тобой — и запирает её.
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SortilègeВремени не избежать. Море времени. Море памяти и забвения. Годы обещаний ушли и не вернуть их. Земля, которой почти позволили обрести лучшую судьбу, но эта судьба была захвачена злодеями, известных слишком хорошо, и теперь держится заложником будущего, в котором мы должны жить сейчас и навсегда.
SortilègeКогда в ту ночь вошли Док и Денис, это было не просто обычное поведение голодных наркоманов. Это было что-то другое. А с тем, что Нептун наконец покинул смерть Скорпиона и поднялся в лучи Стрельца, света высшего разума, это обязательно должно было быть чем-то связанным с любовью.
SortilègeПовторю ещё раз: смени причёску — смени жизнь.
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Aunt ReetМикки стал странным. Всё чаще и чаще. Скажу прямо — он, похоже, вечно под кайфом с тех пор, как подсел на наркотики. Без обид, доктор.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" BjornsenСмотри, меня не раз называли Детективом эпохи Возрождения в L.A. Times. Понял? Это значит, что я многое из себя представляю. Но глупым меня не назовёшь — так что из благородства души я предполагаю, что и ты не дурак. Что за х###?
SortilègeДок поставил бы унцию безсемянного гавайского и добавил бы пачку сигарет Zig-Zag, которыми Слоун и старина Риггз тут регулярно балуются.
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Hope HarlingenЗначит, ты ни разу не слышал ни о нём, ни о его музыке? В мире серф-сакса он был настоящим гигантом — потому что иногда импровизировал. Вместо того чтобы повторять второй и третий куплет слово в слово.
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Coy HarlingenКогда я впервые начал сдавать, я понял, как часто люди задают вопросы, на которые уже знают ответы. Им просто хочется услышать это от другого голоса. Как будто со стороны.
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Ричард Никсон[по телевизору]Проблемы, которые правительство пытается решить...
JadeЯ подъехал с Бэмби. Она услышала, что Споттед Дик здесь живёт, так что мне пришлось пойти с ней, чтобы держать её под контролем. Она одержима. У неё на стенах постеры Споттед Дика под ультрафиолетом, на кровати простыни и наволочки Споттед Дика, футболки Споттед Дика, сувенирные зажимы для косяков..
JadeЭто круглыми сутками. У неё даже пластинки Споттед Дика на стерео, чувак.
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Mrs. Chastity BjornsenЯ не понимаю твою бесхребетную реакцию на этого грязного, хипового ублюдка! Встань, чёрт возьми! Встань, Кристиан. Кристиан, встань, блин! Ну, Кристиан, пожалуйста! И перестань вести себя как побитая собака.
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Sauncho Smilax, EsqФБР. Им нужен кто-то ещё на Стрипе, кто не итальянец. Понял? Типа Говарда Хьюза, когда он купил Desert Inn.
LuzА вот на той клёвой кровати в комнате я так и не успела ничего сделать.
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SortilègeЭто были опасные времена, если судить по астрологии, для наркоманов. Особенно для старшеклассников, большинство из которых родились под аспектом в 90 градусов — самым несчастливым из возможных — между Нептуном, планетой наркоманов, и Ураном, планетой неожиданных сюрпризов.
Doc SportelloДело в том, что это зависит от того — ты точно хочешь этим заниматься?
Shasta Fay HepworthПокорные, зомбированные, возбужденные малолетки, которые делают ровно то, что ты хочешь, ещё до того, как ты сам поймёшь, чего хочешь. Тебе не нужно ни слова говорить вслух. Они всё читают, как по телепатии. Твой тип девчонок, Док?
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Shasta Fay HepworthМикки мог бы научить всех вас, пляжных бездельников, паре трюков. Он был невероятно силён. Иногда казалось, что он может сделать тебя почти невидимым. Быстрый. Жестокий. Вряд ли назовёшь его внимательным любовником. Но именно это мы в нём и обожали. Я — и Слоун, и Лус. Иногда так приятно, когда тебя делают невидимым таким образом.
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Doc SportelloВсякая мелочь из окружного совета с тараканами в голове может тебя свалить, Большая Лапа.
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Shasta Fay HepworthОн мог бы вести меня на поводке. Он держал меня в этих микромини-платьях, не позволяя надевать ничего под ними. Просто выставлял меня на показ всем, кто хотел пялиться или хватать. Иногда он устраивал встречи с какими-то своими друзьями, и мне приходилось делать всё, что они хотели.
Doc SportelloВсё на свой страх и риск. Всё в своё свободное время.
Adrian PrussiaНеправильный ответ. Сколько, по-твоему, у тебя ещё осталось собственного времени, парень?
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Shasta Fay HepworthЕсли бы моя девушка сбежала, чтобы стать купленной и проданной шлюхой какого-то мерзавца-застройщика, я бы просто взорвался от злости, даже не знаю, что бы сделал. Нет, я даже лгу. Я точно знаю, что бы сделал.