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Киноафиша Фильмы Врожденный порок Цитаты из фильма Врожденный порок

Цитаты из фильма Врожденный порок

Sortilège [рассказчик] Врожденный порок в морской страховой полис — это всё, чего избежать нельзя. Яйца разбиваются, шоколад тает, стекло бьётся, а Док задумался, что это значит, когда речь заходит о бывших старушках.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen [в японском ресторане] Чотто, Кеничиро, дандзо! Мотто панукейку... мотто панукейку! МОТТО ПАНУКЕЙКУ!
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Jade Привет, я Джейд. Добро пожаловать в массажный салон Chick Planet! Посмотрите, пожалуйста, на сегодняшнее специальное предложение "Пожирателя кисок", действует весь день до закрытия.
Doc Sportello Сколько стоит?
Jade 14.95 долларов.
Doc Sportello Эээ, не то чтобы 14.95 — это плохая цена, но я на самом деле пытаюсь найти парня, который работает на мистера Вульфмана.
Jade О, он ест киски?
Doc Sportello Парень по имени Гленн Чарлок?
Jade А, точно, Гленн! Он сюда заходит. Он ест киски!
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Sortilège [рассказчик] Ну здравствуй, Сэм, словно планета несчастий в сегодняшнем гороскопе, вот он — сам старый ненавистник хиппи и бешеный пёс: лейтенант-детектив Кристиан Ф. «Большая Лапа» Бьорнсен. Член Гильдии актёров, походка Джона Уэйна, причёска под Флинтстоуна и этот злой, маленький блеск в глазах, что говорит о нарушениях гражданских прав.
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Dr. Threeply Вопросы есть?
Doc Sportello [относительно Пака Бивертона] Это свастика на лице у этого мужика?
Dr. Threeply Нет, это не свастика. Это древний индуистский символ, означающий «всё хорошо». Он приносит удачу, везение и благополучие.
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Sortilège [Рассказчик] Возможно ли, что на каждом собрании, концерте, митинге за мир, на каждом любовном или хипповском движении, здесь на севере, на востоке, где угодно, какие-то тёмные силы всё время тайно отвоёвывали музыку, сопротивление власти, желание — от эпического до повседневного? Всё, что они могли собрать для древних сил жадности и страха? Блин, подумал он... я даже не знаю.
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Sortilège [Начальные реплики] Она шла по переулку и поднималась по задним ступенькам, как всегда. Док не видел её больше года. Никто не видел. Раньше она всегда была в сандалиях, на нижней части тела — цветочный купальник, сверху — выцветшая футболка Country Joe & the Fish. Сегодня она была вся в одежде для равнины, волосы гораздо короче, чем он помнил, и выглядела ровно так, как клялась, что никогда не будет выглядеть.
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Sauncho Smilax, Esq Я начну с анчоусового хлеба и филе дьявольского ската. Можно его во фритюре на пивном кляре?
Chlorinda Это твой желудок. Что тебе принести, дружок?
Doc Sportello Я возьму терияки-крокеты из медуз и угря Троваторе, пожалуйста.
Chlorinda Хорошо. А на выпивку, джентльмены? Вам стоит хорошенько напиться перед этим обедом.
Sauncho Smilax, Esq Это точно.
Chlorinda У меня есть пара советов. Может, Текила Зомби?
Sauncho Smilax, Esq Два, пожалуйста.
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Док Спортелло [из трейлера]
[спотыкаясь на вершине лестницы с пистолетом в руках]
Док Спортелло Я тебя задел?
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Sortilège Когда они были вместе, она могла недели обходиться без ничего сложнее, чем надутые губы. А теперь она наваливала на Доктора такую тяжёлую смесь выражений лица, что он не мог ничего понять.
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Dr. Rudy Blatnoyd, D.D.S. Сегодня мисс Фенвей кажется немного не в себе.
Denis Классно.
Dr. Rudy Blatnoyd, D.D.S. Что?
Denis Быть чокнутым — это круто, чувак, ты где?
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Тётя Рит [по телефону] Дорогая, поторопись. Сегодня у меня горячий клиент, и я полностью испортила лицо.
Док Спортелло А, понятно. Микки Вулфман, что ты мне расскажешь?
Тётя Рит Тяжеловес в лос-анджелесской недвижимости. От пустыни до моря. По факту еврей, но мечтает быть нацистом.
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Doc Sportello Как я могу такое забыть?
Deputy D.A. Penny Kimball Трава. И кто знает, что ещё?
Doc Sportello Я курю немного, нечасто.
Deputy D.A. Penny Kimball Сколько косяков ты сегодня выкурил?
Doc Sportello Надо заглянуть в журнал.
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Sortilège [имеется в виду полицейский участок] По возможности он старался проводить как можно меньше времени вокруг стеклянного дома. Вся эта странная альтернативная история копов, коповская политика, коповские династии, герои и злодеи в погонах, святые копы и психи, копы, слишком тупые, чтобы жить, и копы, слишком умные для своего же блага, изолированные тайными преданностями и кодексами молчания от мира, которому им доверили контроль.
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Doc Sportello Ты в порядке, брат?
Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Я тебе не брат.
Doc Sportello Нет, но тебе бы не помешала няня.
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Shasta Fay Hepworth Я каталась на лодке.
Doc Sportello Трёхчасовая прогулка?
Shasta Fay Hepworth Мне сказали, что я ценный груз, который нельзя застраховать из-за врождённого порока.
Doc Sportello Что это такое?
Shasta Fay Hepworth Не знаю.
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Denis Как говорит Годзилла Мотре, пошли перекусим.
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Doc Sportello Саунч, на кого работаешь?
Sauncho Smilax, Esq Клиенты платят мне за работу, Док. Клиенты платят мне за работу, Док!
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Sortilège [из трейлера]
[рассказывает]
Sortilège Если это тихая ночь на пляже, и твоя бывшая вдруг ни с того ни с сего появляется с историей про её нынешнего миллиардера-застройщика, его жену, её парня и заговор по похищению миллиардера с целью посадить его в дурдом...
Shasta Fay Hepworth [подходит к Доктору] Мне нужна твоя помощь, Док!
Sortilège [продолжает рассказывать] Может, тебе просто стоит смотреть в другую сторону.
[пауза]
Sortilège Но если ты Док, после этого всё может стать немного странным...
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Shasta Fay Hepworth Это не то, о чём ты подумал, Док.
Doc Sportello Не волнуйся. Думать будешь потом. Что ещё?
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Michael Z. Wolfmann Я всю жизнь... всю жизнь заставлял людей платить за крышу над головой, и всё это время не понимал... не понимал, что это должно быть бесплатно. Бесплатно.
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Sortilège [из трейлера]
[за кадром]
Sortilège Док не из числа «добряков», но он сделал своё дело.
[пауза]
Sortilège Удачи, Док!
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Hope Harlingen А потом появляется маленькая Аметист. Не знаю, хватит ли у тебя сил, но вот как мы её себе представляли.
[передаёт фотографию Доктору]
Hope Harlingen Все дружно указывали, что героин на самом деле передаётся через моё грудное молоко, но...
[Док смотрит на фото, вскрикивает, потом сразу успокаивается]
Doc Sportello М-гм.
Hope Harlingen Кто ж может позволить себе смесь, понимаешь? Мы очень далеко ушли от того, что было.
Doc Sportello Да ну, кажется, у тебя всё отлично получается.
Hope Harlingen Я — консультант по наркозависимости.
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Doc Sportello Можно откровенно?
Agent Flatweed Почему бы и нет?
Agent Borderline Пожалуйста.
Doc Sportello Ты будешь Дино, ты будешь другой, и скажешь Пенни Дэвис-младшей, какой у нас был чудесный день.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Я решил, что дам пинка мистеру Спортелло.
Sauncho Smilax, Esq Ты собираешься его пнуть? Это нападение!
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Deputy D.A. Penny Kimball [из трейлера]
[когда Док входит в офис]
Deputy D.A. Penny Kimball Ого!
Детектив Ты в порядке?
Deputy D.A. Penny Kimball А я?
Док Спортелло А ты?
Детектив #2 Обычно мы те, кто задаёт вопросы...
Кой Харлинген А твой вопрос — на чьей я стороне?
Док Спортелло Хороший вопрос!
Мужчина за столом [ухмыляясь] Неправильный ответ...
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Doc Sportello Где ты остановился?
Coy Harlingen Дом в каньоне Топанга. Группа, в которой я играл, The Boards, никто из них не знает, что это я.
Doc Sportello Как они могут не знать, что это ты?
Coy Harlingen Даже когда я был жив, они не знали, что это я.
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Sortilège [Рассказчик] Группа Коя, The Boards, снимала дом в Топанге у басиста, который переквалифицировался в руководителя звукозаписывающей компании. Наблюдатели за трендами восприняли это как очередное доказательство конца Голливуда, а то и всего мира, каким они его знали.
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Sortilège [Закадровый голос, после того как Бигфут высаживает Спортелло и уходит поспешно] Псс. У дона экстрасенсорика, доктор... у дона экстрасенсорика... ооо, нет, Бигфут, ты уё###й! Ладно, доктор, в багажнике у вас, похоже, двадцатикиловое неудобство.
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Doc Sportello [Относится к Золотому Клыку] А корабль?
Sauncho Smilax, Esq Чувак... они вычистили из неё все следы души, что у неё когда-то была, это жуткая история.
Doc Sportello Ты эмоционально вовлечён? В этот корабль?
Sauncho Smilax, Esq Она не просто корабль, Док... она гораздо больше.
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Sortilège [Закадровый голос] Док прогнал в голове всё, о чём он не спросил Шасту. Например, насколько сильно она привыкла к гарантированному уровню комфорта и власти Вольфмана? И самое сложное — насколько страстно она на самом деле любила старого Микки? Док знал вероятный ответ: «Я его люблю», что ещё? С негласной оговоркой, что сейчас это слово слишком часто употребляется.
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Sortilège [из трейлера]
[когда в конце трейлера появляется слово "Декабрь"]
Sortilège Появляется как раз к Рождеству.
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Hope Harlingen Я влетела в этот туалетный кабинку, не проверив сначала, и уже засунула палец в горло, чтобы вырвать этот большой шарик дурмана, который только что добыла, а там Кой сидел, с его гринго-перевариванием, собирался срать огромным клочком. И мы оба выдали это одновременно — повсюду блевотина и гавно, и я положила голову ему на колени, а чтобы всё усложнить, у него стояк.
Doc Sportello Конечно.
Hope Harlingen Одно за другим, и мы довольно быстро начали колоться вместе на постоянной основе.
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Petunia Leeway Ну, работа тёмная и одинокая, но кто-то же должен её делать, правда?
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Ты пахнешь, как пук с пачули!
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Japonica Fenway Ты — Великая Зверюга?
Dr. Rudy Blatnoyd, D.D.S. Нет, это полицейский.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen [из трейлера] Майкл З. Вольфманн...
Sauncho Smilax, Esq Микки Вольфманн...
Young Woman Микки Вольфманн!
Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen -исчез!
Doc Sportello Так- так, где бы мне- э... его найти?
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Doc Sportello Ну и чем ты занимался?
Japonica Fenway В основном, убегал. И я убегаю очень хорошо.
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Sloane Wolfmann Тебе нравится освещение?
Doc Sportello Ага.
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Док Спортелло Знаешь, я, эм, кажется, видел старую Японику на днях у моего доктора. Ты случайно не сталкивался с зубным врачом по имени Руди Блатнойд?
Крокер Фенвей Тот ублюдок, который до недавнего времени портил жизнь моей дочери? Да, вроде припоминаю это имя. Он погиб в несчастном случае на батуте, не так ли?
Док Спортелло Полиция Лос-Анджелеса не уверена, что это был несчастный случай.
Крокер Фенвей И ты хочешь узнать, убил ли я его? Какая у меня была бы причина? Только потому, что этот му#ак измывался над эмоционально уязвимой девочкой, заставлял её заниматься вещами, которые могли бы шокировать даже такого извращенца, как ты — разве это повод, чтобы желать конца его жалкому педофильскому ремеслу? Каким мстительным человеком ты меня выдумываешь.
Док Спортелло Хмм, я - я подозревал, что он еб#лся со своей секретаршей, но какой зубной врач этого не делает. Это клятва у них в школе стоматологов, и вообще, это далеко от странного и извращённого секса, верно?
Крокер Фенвей А как насчёт того, что он заставлял мою маленькую дочь слушать оригинальные записи бродвейских мюзиклов, пока он над ней измывался? Или — безвкусие — обстановки — гостиничных номеров курортов, куда он её возил на съезды эндодонтистов? Обои. Лампы!
Док Спортелло Эм... Японика сейчас совершеннолетняя, да?
Крокер Фенвей В глазах отца они всегда слишком молоды.
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Adrian Prussia Круто, чувак. Точно. Психоделик. Готово.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Хочешь банан, Эдриан? Наклонись, я тебе его вставлю.
Adrian Prussia Пшёл н#х и с твоим бананом тоже.
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Crocker Fenway Такие, как ты, теряют всякое право на уважение с того момента, как впервые платят кому-то за квартиру.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen После долгого и напряжённого дня, полного нарушений гражданских прав, я оказался в этом районе и решил заглянуть. Просто чтобы проверить, как обстоят дела на моей старой территории. Учитывая, что ваши попытки поддерживать связь были, мягко говоря, ограничены.
Doc Sportello Ну, я был занят.
Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Пытаешься понять, какая сторона бумаги Zig-Zag липкая?
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Shasta Fay Hepworth Помнишь тот день? Доска Уиджи отправила нас в тот сильный шторм? Сегодня ночью ощущение такое же. Только мы. Вместе. Почти как под водой. Мир — всё — как будто в другом месте.
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Puck Beaverton ЛСД приглашает тебя пройти через дверь. PCP открывает эту дверь, толкает тебя внутрь, захлопывает дверь за тобой — и запирает её.
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Sortilège Времени не избежать. Море времени. Море памяти и забвения. Годы обещаний ушли и не вернуть их. Земля, которой почти позволили обрести лучшую судьбу, но эта судьба была захвачена злодеями, известных слишком хорошо, и теперь держится заложником будущего, в котором мы должны жить сейчас и навсегда.
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Doc Sportello Это не значит, что мы снова вместе.
Shasta Fay Hepworth Конечно, нет.
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Shasta Fay Hepworth Это не значит, что мы снова вместе.
Doc Sportello Конечно нет.
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Clancy Charlock Печально. Но, поверь мне, я уже съезжал с этого съезда: по бульварам сожалений долго не покатаешься. Рано или поздно надо выруливать обратно на шоссе. Удачи.
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Sortilège Это когда-нибудь закончится? Конечно, закончится.
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Jade Тот коп?
Doc Sportello Большая нога?
Jade Он — искривлённый кусок пластика.
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Sortilège Вот и Слоун. Скорее не англичанка-розочка, а английский нарцисс.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Бог нам всем судья. Стоматологи на трамплинах.
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Док Спортелло Куда мы...?
Бэмби Не ты, Болван.
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Sortilège Когда в ту ночь вошли Док и Денис, это было не просто обычное поведение голодных наркоманов. Это было что-то другое. А с тем, что Нептун наконец покинул смерть Скорпиона и поднялся в лучи Стрельца, света высшего разума, это обязательно должно было быть чем-то связанным с любовью.
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Док Спортелло Ты состоял в банде?
Тарик Халил Семейство Чёрных Партизан.
Док Спортелло И ты говоришь, что имел дело с кем? С Арийским Братством?
Тарик Халил Слушай, мы выяснили, что у нас схожие взгляды на правительство США. Вот и всё.
Док Спортелло Понял.
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Sortilège Повторю ещё раз: смени причёску — смени жизнь.
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Aunt Reet Микки стал странным. Всё чаще и чаще. Скажу прямо — он, похоже, вечно под кайфом с тех пор, как подсел на наркотики. Без обид, доктор.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Смотри, меня не раз называли Детективом эпохи Возрождения в L.A. Times. Понял? Это значит, что я многое из себя представляю. Но глупым меня не назовёшь — так что из благородства души я предполагаю, что и ты не дурак. Что за х###?
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Ты думаешь, что Глен и Шаста - е-б-а-л-и-сь?
Doc Sportello Е-б-а-л-и-сь?
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Поздравляю, хиппи-отброс.
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Sauncho Smilax, Esq Что нового, доктор?
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Denis Привет, доктор, как дела?
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Michael Z. Wolfmann Что случилось, доктор?
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Doc Sportello Пак Бивертон. Интересный парень, говорят.
Clancy Charlock Он — мажорный му#ак.
Doc Sportello Похоже, вы встречались.
Clancy Charlock Он и его сосед по комнате.
Doc Sportello Двух сразу?
Clancy Charlock Это моё предпочтение.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Надеюсь, это не будет ещё один из тех длинных параноидальных хиппи-монологов, которые я вынужден слушать.
Doc Sportello А если кто-то умирает, но потом воскресает?
Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen На первый взгляд, это не дело отдела убийств.
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Sortilège Док поставил бы унцию безсемянного гавайского и добавил бы пачку сигарет Zig-Zag, которыми Слоун и старина Риггз тут регулярно балуются.
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Hope Harlingen Значит, ты ни разу не слышал ни о нём, ни о его музыке? В мире серф-сакса он был настоящим гигантом — потому что иногда импровизировал. Вместо того чтобы повторять второй и третий куплет слово в слово.
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Coy Harlingen Когда я впервые начал сдавать, я понял, как часто люди задают вопросы, на которые уже знают ответы. Им просто хочется услышать это от другого голоса. Как будто со стороны.
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Ричард Никсон [по телевизору] Проблемы, которые правительство пытается решить...
Док Спортелло Свобода. Серьёзно для "тупых".
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Deputy D.A. Penny Kimball [по телефону] Ты грязная, вонючая хиппи. Что такая чистенькая девочка, как я, может делать с таким, как ты?
Doc Sportello Ну, можешь принести мыло и помыть мне ноги.
Deputy D.A. Penny Kimball Фу, нет, спасибо. Но могу и пиццу привезти. Слышу, как у тебя штаны натягиваются.
Doc Sportello И что?
Deputy D.A. Penny Kimball Буду через час. И сначала ноги помой.
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Jade Я подъехал с Бэмби. Она услышала, что Споттед Дик здесь живёт, так что мне пришлось пойти с ней, чтобы держать её под контролем. Она одержима. У неё на стенах постеры Споттед Дика под ультрафиолетом, на кровати простыни и наволочки Споттед Дика, футболки Споттед Дика, сувенирные зажимы для косяков..
Doc Sportello Ладно, ей этот Дик по душе.
Jade Это круглыми сутками. У неё даже пластинки Споттед Дика на стерео, чувак.
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Mrs. Chastity Bjornsen Я не понимаю твою бесхребетную реакцию на этого грязного, хипового ублюдка! Встань, чёрт возьми! Встань, Кристиан. Кристиан, встань, блин! Ну, Кристиан, пожалуйста! И перестань вести себя как побитая собака.
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Sauncho Smilax, Esq ФБР. Им нужен кто-то ещё на Стрипе, кто не итальянец. Понял? Типа Говарда Хьюза, когда он купил Desert Inn.
Doc Sportello Говард Хьюз был итальянец?
Sauncho Smilax, Esq Нет. Им нужны белые. Белые, англосаксонские владельцы на Стрипе.
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Jade Последнее, что я помню — как лизала Бэмби.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Никакого Сиело Драйв для Бигфута. Никаких прав на телеэкранизацию или книжных сделок для Бигфута.
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Luz Мило, да? Мои сиськи на самом деле не такие большие, но важен сам жест.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Она у нас совсем с катушек съехала.
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Luz Знаешь, Микки раньше таскал меня в душ, чтобы трах###сь?
Doc Sportello Да ну?
Luz А вот на той клёвой кровати в комнате я так и не успела ничего сделать.
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Sortilège Это были опасные времена, если судить по астрологии, для наркоманов. Особенно для старшеклассников, большинство из которых родились под аспектом в 90 градусов — самым несчастливым из возможных — между Нептуном, планетой наркоманов, и Ураном, планетой неожиданных сюрпризов.
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Sauncho Smilax, Esq Док, я думал, ты уже завязал с этой грустной хернёй.
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Shasta Fay Hepworth [голая] Какую девчонку ты ищешь, Док?
[начинает ласкать сосок]
Shasta Fay Hepworth Может, что-то в духе тех девиц из банды Мэнсона?
Doc Sportello Дело в том, что это зависит от того — ты точно хочешь этим заниматься?
Shasta Fay Hepworth Покорные, зомбированные, возбужденные малолетки, которые делают ровно то, что ты хочешь, ещё до того, как ты сам поймёшь, чего хочешь. Тебе не нужно ни слова говорить вслух. Они всё читают, как по телепатии. Твой тип девчонок, Док?
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Shasta Fay Hepworth Микки мог бы научить всех вас, пляжных бездельников, паре трюков. Он был невероятно силён. Иногда казалось, что он может сделать тебя почти невидимым. Быстрый. Жестокий. Вряд ли назовёшь его внимательным любовником. Но именно это мы в нём и обожали. Я — и Слоун, и Лус. Иногда так приятно, когда тебя делают невидимым таким образом.
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Doc Sportello Всякая мелочь из окружного совета с тараканами в голове может тебя свалить, Большая Лапа.
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Shasta Fay Hepworth Он мог бы вести меня на поводке. Он держал меня в этих микромини-платьях, не позволяя надевать ничего под ними. Просто выставлял меня на показ всем, кто хотел пялиться или хватать. Иногда он устраивал встречи с какими-то своими друзьями, и мне приходилось делать всё, что они хотели.
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Lt. Det. Christian F. "Bigfoot" Bjornsen Жёсткий мелкий итальянец, как всегда говорит мой приятель Фэтсо Джадсон.
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Deputy D.A. Penny Kimball Ты не против дать показания под присягой?
Doc Sportello Да, не вопрос.
Deputy D.A. Penny Kimball Правда?
Doc Sportello Что такое?
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Adrian Prussia На кого сегодня работаешь?
Doc Sportello Всё на свой страх и риск. Всё в своё свободное время.
Adrian Prussia Неправильный ответ. Сколько, по-твоему, у тебя ещё осталось собственного времени, парень?
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Shasta Fay Hepworth Если бы моя девушка сбежала, чтобы стать купленной и проданной шлюхой какого-то мерзавца-застройщика, я бы просто взорвался от злости, даже не знаю, что бы сделал. Нет, я даже лгу. Я точно знаю, что бы сделал.
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Дженни Берлин
Дженни Берлин
Jeannie Berlin
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Katherine Waterston
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Eric Roberts
Джена Мэлоун
Джена Мэлоун
Jena Malone
Сэм Джагер
Сэм Джагер
Sam Jaeger
Тимоти С. Саймонс
Тимоти С. Саймонс
Timothy Simons
Оуэн Уилсон
Оуэн Уилсон
Owen Wilson
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Maya Rudolph
Саша Питерс
Саша Питерс
Sasha Pieterse
Серена Скотт Томас
Мартин Донован
Мартин Донован
Martin Donovan
Питер МакРобби
Peter McRobbie
Кит Джардин
Кит Джардин
Keith Jardine
Белладонна
Belladonna
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Michael Kenneth Williams
Ричард Никсон
Richard Nixon
Ивет Йэтс
Ивет Йэтс
Yvette Yates
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
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