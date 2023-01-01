Пьянки, дебоши, оскорбления: бывшая жена раскрыла неприятную правду о Гордоне

В 54 года уже старушка: как выглядит Варум в обычной жизни (фото)

Ляпов больше, чем удачных сцен: что не так с самым кассовым советским фильмом

Справятся отличники и эрудиты: этот тест по русской литературе по зубам одному из сотни

Всю жизнь обманывают: эти 3 знака зодиака не умеют любить

Все из-за роковой случайности: Саша из фильма «Москва слезам не верит» пропала неспроста

Решить этот тест на 10/10 смогут только те, кто учился в советской школе: проверьте себя

Грубый ляп, который не исправить: в мультфильмах про крокодила Гену нашли вопиющую ошибку

Равикович ушел к ней от жены, а Рязанов сделал звездой: как годы изменили красавицу советского кино

Сектор «Приз» на барабане: узнайте, смогли бы вы выиграть в «Поле чудес» (тест)

В СССР была звездой, а в США — официанткой: не узнаете в этой старушке любимицу советского кино