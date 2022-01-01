Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Однажды в лесу Однажды в лесу
Киноафиша Фильмы Однажды в лесу Однажды в лесу, 2013: актеры и роли
Once in the Forest Однажды в лесу 2013 / США / Франция
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Однажды в лесу, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Люк Жаке Luc Jacquet
В ролях
Фрэнсис Галле Мишель Папинеши Николай Дроздов Николай Дроздов
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Приложение киноафиши