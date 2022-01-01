Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Абатуар. Лабиринт страха
Абатуар. Лабиринт страха, 2016: актеры и роли
Abattoir
Абатуар. Лабиринт страха
2016 / США
Трейлер
4.9
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Абатуар. Лабиринт страха, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Darren Lynn Bousman
В ролях
Джессика Лаундес
Jessica Lowndes
Джо Андерсон
Joe Anderson
Лин Шэй
Lin Shaye
Майкл Паре
Michael Paré
Брайан Бэтт
Bryan Batt
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова