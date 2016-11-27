Наша рецензия

Кто-то коллекционирует места преступлений. В буквальном смысле. В помещениях, где произошли зверские расправы над беззащитными жертвами, вот уже несколько десятилетий пропадают комнаты. Это обнаруживает журналистка Джулия (Джессика Лаундес), когда исчезает детская, в которой погибли ее родные: сестра с мужем и их сын. По своей профессиональной природе, героиня начинает вести расследование, заводя необходимую в таких случаях стену с газетными вырезками, фотографиями, красными линиями и…