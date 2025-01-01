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Киноафиша Фильмы Уиджи. Доска дьявола Цитаты из фильма Уиджи. Доска дьявола

Цитаты из фильма Уиджи. Доска дьявола

Laine Morris Лэйн Моррис, Сара Моррис, Тревор: Как друзья, мы собрались, сердца чисты, души рядом, мы зовём тебя.
Laine Morris Дебби, если ты нас слышишь, дай нам знак.
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Laine Morris Я просто хочу остановить всё это. Мои друзья умирают.
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[Сара саркастично шутит про использование доски Уиджи]
Sarah Morris Как вообще можно разговаривать с кем-то через настолку? Типа, эй, ты меня слышишь? Связь отвратительная. Тут у меня, ну, как бы, одна палка сигнала.
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Sarah Morris Сегодня был просто отр#анный день, и я хочу, чтобы он поскорее закончился.
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Sarah Morris Лейн, что нам делать? Лейн!
Laine Morris Принеси доску.
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Laine Morris Сара, если ты это затягиваешь, то это реально хреново.
Sarah Morris Я не затягиваю.
🧡
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Paulina Zander Она придёт за тобой следующей, девочка, и ты тоже услышишь голоса.
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Sarah Morris Лиз, всё нормально, это всего лишь игра.
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[последние реплики]
Sarah Morris Привет. Лучше себя чувствуешь?
Laine Morris Да. Думаю, да. Просто я всё время по ним скучаю.
Sarah Morris Да, я тоже.
Laine Morris Наверное, никогда не чувствуешь, что успел попрощаться... И, может, это нормально.
Sarah Morris Ну... Может, прощаний и нет. На самом деле. Я всё думаю о той ночи. О той бедной девочке. О всех тех тёмных духах, что были в ней. Куда ты думаешь они ушли?
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[первые реплики]
[молодая Лейн и молодая Дебби играют с доской Уиджи]
Young Laine Не знаю, хочу ли я это делать.
Young Debbie Расслабься, Лейн, это весело.
Young Debbie Сначала правила.
Young Debbie Никогда, никогда не играй в одиночку. Никогда не играй на кладбище. И всегда надо прощаться. Чтобы начать, обводишь доску по кругу столько раз, сколько игроков. Потом говорим: «Друзья собираемся, сердца честны».
Young Laine [повторяет] Друзья собираемся, сердца честны.
Young Debbie Духи рядом, мы вас зовём.
Young Laine [повторяет] Духи рядом, мы вас зовём.
Young Debbie Кто-нибудь здесь с нами?
[планшет двигается под руками девочек к слову «Да» на доске Уиджи]
Young Laine Дебби, перестань!
Young Debbie Если здесь призрак, ты можешь видеть его через планшет. Это глаз в другой мир. Если кто-то здесь с нами, покажись.
[молодая Лейн смотрит по комнате через глаз планшета и видит тень ребёнка у двери в спальню]
Young Debbie [молодая Лейн кричит, прежде чем понять, что это сестра]
Young Sarah Что вы тут делаете?
Young Laine Убирайся отсюда, Сара!
Young Debbie Спокойно, это всего лишь игра.
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[за обедом, обсуждая смерть Дебби]
Laine Morris Не знаю. Когда я в доме, просто чувствую что-то странное.
Isabelle Ты скучаешь по Дебби. Мы все скучаем.
Laine Morris Нет, это другое. Не могу объяснить.
[заикается]
Laine Morris Как будто она здесь.
Trevor Лейни, послушай. Все ещё в шоке, ладно? Но то, что ты рассказывала мне на днях про чувство вины — не надо так с собой.
Laine Morris Тебе никогда не казалось, что даже после смерти любимого человека с ним можно поговорить?
Trevor Но так нельзя. Она ушла.
Laine Morris Доска. Разве не для этого её и используют?
🧡
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[Лейн навещает Паулину Зандер, чтобы обсудить Дорис]
Paulina Zander Моя мать была медиумом. И если практика делает совершенным, то скажу тебе — она была чертовски хороша, в зависимости от того, с какой стороны посмотреть. Она проводила сеансы, пользовалась спиритическими досками. Всякими способами. Немного безрассудно, если честно. Дорис обожала мою мать. Она хотела помочь. Её всё это очень увлекало. И когда сеансы стали масштабнее, и мать действительно наладила контакт, ей понадобился сосуд. Сосуд, чтобы дать им голос.
Laine Morris Кто?
Paulina Zander Духи. Она использовала Дорис. А потом с матерью что-то пошло не так. Гнаться за мёртвыми и жить в этих тенях — что-то сломалось. Она не могла это отключить. Не могла порвать связь. Мать была ими поглощена. Она сошла с ума.
🧡
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[Лейн и её друзья впервые играют с доской Уиджи]
Laine Morris Есть что-то, что ты хочешь нам сказать?
Pete [указатель начинает двигаться по буквам] П-Р...
Pete [указатель продолжает произносить слово] Получилось "привет, друг".
Laine Morris Привет, друг.
🧡
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[Лейн смотрит видео с интернет-экспертом по доске Уиджи через свой телефон]
Интернет-эксперт Идея о сообщениях с доски — это не что иное, как проявление нашего подсознания. Это называется эффектом идеомоторики. Непроизвольные движения мышц заставляют планшетку двигаться. Мы просто сами себе говорим то, во что хотим верить.
[Лейн слышит, как в её доме открывается дверь]
🧡
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🥱
Grief Counselor [психолог по работе с горем говорит Лэйн, что ей нужно «идти дальше» после смерти друзей. Он не проявляет искренней заботы или сочувствия, но улыбается и делает вид] Мы о тебе заботимся...
[Он пододвигает к Лэйн брошюру с изображением плачущего подростка и надписью на обложке «Как пережить утрату»]
Laine Morris [С отвращением] Ты понятия не имеешь, о чём говоришь.
🧡
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🥺
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🥱
Паулина Зандер Ты должна молиться, чтобы Дорис справилась с Матерью.
🧡
👏
🥺
🤔
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[Дебби решает не идти на баскетбольный матч с Лэйн]
Laine Morris Что происходит? Ты заболела?
Debbie Galardi Нет.
Laine Morris Ты с Питом поссорилась?
Debbie Galardi Нет, ничего такого.
Laine Morris Тогда в чём дело?
Debbie Galardi Ничего.
Laine Morris Дебби, скажи мне.
Debbie Galardi Я просто не хочу сегодня никуда идти.
Laine Morris Между нами никаких секретов, помнишь?
Debbie Galardi Помнишь ту игру, в которую мы играли — вопросы о будущем?
Laine Morris Доска Уиджи.
Debbie Galardi Пару недель назад я играла. Просто так, ради забавы и...
[вздыхает]
Debbie Galardi Не знаю. Не знаю. Это же всего лишь игра.
Laine Morris Ты всегда была такой, знаешь?
Debbie Galardi Какой?
Laine Morris Полным и абсолютным психом.
[улыбается]
Debbie Galardi [смеётся] Ты права, я схожу с ума.
🧡
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