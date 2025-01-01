[первые реплики]
[молодая Лейн и молодая Дебби играют с доской Уиджи]
Young Laine
Не знаю, хочу ли я это делать.
Young Debbie
Расслабься, Лейн, это весело.
Young Debbie
Сначала правила.
Young Debbie
Никогда, никогда не играй в одиночку. Никогда не играй на кладбище. И всегда надо прощаться. Чтобы начать, обводишь доску по кругу столько раз, сколько игроков. Потом говорим: «Друзья собираемся, сердца честны».
Young Laine
[повторяет]
Друзья собираемся, сердца честны.
Young Debbie
Духи рядом, мы вас зовём.
Young Laine
[повторяет]
Духи рядом, мы вас зовём.
Young Debbie
Кто-нибудь здесь с нами?
[планшет двигается под руками девочек к слову «Да» на доске Уиджи]
Young Laine
Дебби, перестань!
Young Debbie
Если здесь призрак, ты можешь видеть его через планшет. Это глаз в другой мир. Если кто-то здесь с нами, покажись.
[молодая Лейн смотрит по комнате через глаз планшета и видит тень ребёнка у двери в спальню]
Young Debbie
[молодая Лейн кричит, прежде чем понять, что это сестра]
Young Sarah
Что вы тут делаете?
Young Laine
Убирайся отсюда, Сара!
Young Debbie
Спокойно, это всего лишь игра.