[первые реплики]

[молодая Лейн и молодая Дебби играют с доской Уиджи]

Young Laine Не знаю, хочу ли я это делать.

Young Debbie Расслабься, Лейн, это весело.

Young Debbie Сначала правила.

Young Debbie Никогда, никогда не играй в одиночку. Никогда не играй на кладбище. И всегда надо прощаться. Чтобы начать, обводишь доску по кругу столько раз, сколько игроков. Потом говорим: «Друзья собираемся, сердца честны».

Young Laine [повторяет] Друзья собираемся, сердца честны.

Young Debbie Духи рядом, мы вас зовём.

Young Laine [повторяет] Духи рядом, мы вас зовём.

Young Debbie Кто-нибудь здесь с нами?

[планшет двигается под руками девочек к слову «Да» на доске Уиджи]

Young Laine Дебби, перестань!

Young Debbie Если здесь призрак, ты можешь видеть его через планшет. Это глаз в другой мир. Если кто-то здесь с нами, покажись.

[молодая Лейн смотрит по комнате через глаз планшета и видит тень ребёнка у двери в спальню]

Young Debbie [молодая Лейн кричит, прежде чем понять, что это сестра]

Young Sarah Что вы тут делаете?

Young Laine Убирайся отсюда, Сара!