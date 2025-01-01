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Киноафиша Фильмы Обезьянья лапа Цитаты из фильма Обезьянья лапа

Цитаты из фильма Обезьянья лапа

Tony Cobb Ты всё ещё пиво пьёшь?
Jake Tilton Эй, мужик, лягушка чешет жопу перед тем, как перд#ть?
Tony Cobb За жизнь, а?
Jake Tilton Да. Продолжаем.
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Tony Cobb Она меня любит.
Jake Tilton Да ну, ты правда думаешь, что ей нравятся старики?
Tony Cobb Нет. Не старики, а солидные. Кстати, ты видел ту GT во дворе?
Jake Tilton О, да, конечно.
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Jake Tilton Мы зарабатываем упаковкой болтов и стяжек. Вот чем мы занимаемся. Берём болты и стяжки и кладём их в коробку. Какой ребёнок захочет этим заниматься, когда вырастет?
Tony Cobb Ты будешь заниматься другим. Ты ещё молод.
Jake Tilton Ещё молод. Знаешь что, что у меня впереди, Кобб? У меня есть мама. Она умирает от рака. Потом брат... Он постоянно звонит, просит помочь с оплатой счетов, а я не могу себе позволить машину — хожу пешком... Хожу по городу, пытаясь добраться куда надо. У меня козёл начальник, женатый на моей бывшей. С тех пор как я ушёл от той девушки, это как первый доминошек в цепочке череды плохих решений.
Tony Cobb Всё наладится. Как я и говорил, ты ещё молод.
Jake Tilton Ты меня слушаешь?
Tony Cobb [саркастично] Да, слушаю, чувак. Почему бы тебе не послушать меня минутку? Посмотри на это. Знаешь, что это? Судебный запрет. Расскажу историю. Старик влюбился, да, в молодую девушку. Я думал, она тоже меня любит. У нас был ребёнок вместе. Я мечтал о свадьбе, белых заборах, всё такое! Но, видимо, она так не думала, потому что вот что такое любовь, брат. Это судебный запрет. Он запрещает мне подходить ближе чем на 500 ярдов к моему собственному сыну. Моему собственному сыну! Пусть она горит в аду, но я хотел бы время от времени видеть своего мальчика. Да, у тебя проблемы, да? Слушай, что скажу про суды. Они всегда встают на сторону женщины, неважно, мечта она твоя или холодная, злая су###. В общем, у всех у нас свои проблемы, Джейк.
Jake Tilton Эй, чувак, прости меня. Я не знал, что у тебя есть ребёнок.
Tony Cobb Ничего. Это не важно. Я просто говорю, нам всем раздают карты. Важно, как ты играешь, и, чувак, играй лучше, чем я играл.
Jake Tilton Спасибо, чувак.
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Tony Cobb Что это?
Gillespie Это просто уродливая старая вещица, которую мне в детстве папаша подарил. Давно уже надо было избавиться от неё. Это обезьяья лапа.
Tony Cobb Что?
Gillespie Обезьяья лапа. Папа говорил, что она творит чудеса, если ты того хочешь.
Tony Cobb Эй, обезьянья магия? Какой-то вуду?
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Detective Margolis Мистер Тилтон? Детектив Марголис. Итак, этот человек, который, как вы говорите, угрожает вам. Когда вы в последний раз его видели?
Jake Tilton Сегодня утром. Он напал на меня.
Detective Margolis Вижу, у тебя синяки.
Jake Tilton Он ещё и мою мать убил.
Detective Margolis Да, насчёт этого... Я поговорил с врачом из благотворительной клиники, они говорят — сердечная недостаточность. Когда вы в последний раз видели Кевина Уиса?
Jake Tilton Причём тут это?
Detective Margolis Ты в курсе, что он мёртв? Кто-то раздавил его на одном из твоих промышленных прессов на складе, где работают ты, он и этот мистер Кобб.
Jake Tilton Тони Кобб. Он это сделал, чувак. Ты должен мне поверить.
Detective Margolis Сколько ты уже встречаешься с покойной женой мистера Уиса?
Jake Tilton Откуда у вас такая информация?
Detective Margolis Анонимный звонок.
Jake Tilton Тони Кобб.
Detective Margolis Ты ещё не стал это отрицать.
Jake Tilton Всё это — дело рук Тони Кобба.
Detective Margolis Помню тебя. Ты был здесь на днях. Казалось, тебе нужно с кем-то поговорить. Что у тебя на душе?
Jake Tilton Я арестован?
Detective Margolis Нет. Пока нет. Но если ты уедешь из города — это может стать большой проблемой.
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The Guard Мне не нужны проблемы! Эй! Эй! Ты с ума сошёл? Меня уволят! Ты, должно быть, совсем охренел! Пьяный водитель, ты чуть не... о.
Tony Cobb Чуть не?
The Guard Я просто... Я просто уйду, хорошо?
🧡
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Detective Margolis Плохие вещи случаются постоянно, особенно здесь.
🧡
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[последние слова]
Tony Cobb Я так устал... так ужасно устал
Tony Cobb [после воскрешения] Я всё ещё мёртв?
Tony Cobb [Кевину в тисках] Нажать кнопку — вот и всё, что я должен делать, а я даже это не могу сделать нормально
🧡
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[последние слова]
Отец Гиллеспи Не загадывай на это, сынок
🧡
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[последние реплики]
Charlie [удар Чарли безрезультатно] Держи, сук### сын
🧡
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Gillespie [Когда даёт лапу Джейку] Мне досталась доля неудач... Думаю, тебе тоже стоит получить свою
🧡
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Jake Tilton [О воскрешении Кобба] Он вернулся другим... психом
Gillespie [Исправляя его] Бездушный
🧡
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