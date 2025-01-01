Jake Tilton Мы зарабатываем упаковкой болтов и стяжек. Вот чем мы занимаемся. Берём болты и стяжки и кладём их в коробку. Какой ребёнок захочет этим заниматься, когда вырастет?

Tony Cobb Ты будешь заниматься другим. Ты ещё молод.

Jake Tilton Ещё молод. Знаешь что, что у меня впереди, Кобб? У меня есть мама. Она умирает от рака. Потом брат... Он постоянно звонит, просит помочь с оплатой счетов, а я не могу себе позволить машину — хожу пешком... Хожу по городу, пытаясь добраться куда надо. У меня козёл начальник, женатый на моей бывшей. С тех пор как я ушёл от той девушки, это как первый доминошек в цепочке череды плохих решений.

Tony Cobb Всё наладится. Как я и говорил, ты ещё молод.

Jake Tilton Ты меня слушаешь?

Tony Cobb [саркастично] Да, слушаю, чувак. Почему бы тебе не послушать меня минутку? Посмотри на это. Знаешь, что это? Судебный запрет. Расскажу историю. Старик влюбился, да, в молодую девушку. Я думал, она тоже меня любит. У нас был ребёнок вместе. Я мечтал о свадьбе, белых заборах, всё такое! Но, видимо, она так не думала, потому что вот что такое любовь, брат. Это судебный запрет. Он запрещает мне подходить ближе чем на 500 ярдов к моему собственному сыну. Моему собственному сыну! Пусть она горит в аду, но я хотел бы время от времени видеть своего мальчика. Да, у тебя проблемы, да? Слушай, что скажу про суды. Они всегда встают на сторону женщины, неважно, мечта она твоя или холодная, злая су###. В общем, у всех у нас свои проблемы, Джейк.

Jake Tilton Эй, чувак, прости меня. Я не знал, что у тебя есть ребёнок.

Tony Cobb Ничего. Это не важно. Я просто говорю, нам всем раздают карты. Важно, как ты играешь, и, чувак, играй лучше, чем я играл.