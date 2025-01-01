MaddieВсю жизнь я переходила от неправильного парня к неправильному, а теперь, наконец, нашла того, кто правильный... добрый, порядочный и... красивый и внутри, и снаружи. Потому что... ты — именно тот самый. Но это неправильно. Не для меня. Я приехала сюда, чтобы найти себя, а нашла тебя. Это то же самое, что я всегда делаю: убегаю в объятия мужчины и теряю себя. Э... для меня невероятно, что такой потрясающий человек, как ты, хочет на мне жениться. Как же я могла не увлечься этим? Большая церковная свадьба, всё это... Это всё, о чём я когда-либо мечтала. До этого момента. Я влюблена в любовь. Но влюблена ли я в тебя? Думаю, что нет. Мне очень жаль. Ты заслуживаешь любви всей душой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
TaylorЯ думаю, такие вещи — это личное, и не нужно о них кричать на каждом углу.
RafА, забыл, никогда не говори, что чувствуешь, да?
TaylorЯ просто не понимаю, зачем люди устраивают из своих чувств такое представление.
RafПотому что, если кто-то кричит об этом на весь мир, значит, он действительно так чувствует. Вот для этого и нужны свадьбы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RafЯ просто бежал голый по улице, пропуская собственную свадьбу, потому что какой-то идиот оставил меня задурованным скотчем на дереве с ослом.