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Киноафиша Фильмы Прогулка по солнечному свету Цитаты из фильма Прогулка по солнечному свету

Цитаты из фильма Прогулка по солнечному свету

Maddie Всю жизнь я переходила от неправильного парня к неправильному, а теперь, наконец, нашла того, кто правильный... добрый, порядочный и... красивый и внутри, и снаружи. Потому что... ты — именно тот самый. Но это неправильно. Не для меня. Я приехала сюда, чтобы найти себя, а нашла тебя. Это то же самое, что я всегда делаю: убегаю в объятия мужчины и теряю себя. Э... для меня невероятно, что такой потрясающий человек, как ты, хочет на мне жениться. Как же я могла не увлечься этим? Большая церковная свадьба, всё это... Это всё, о чём я когда-либо мечтала. До этого момента. Я влюблена в любовь. Но влюблена ли я в тебя? Думаю, что нет. Мне очень жаль. Ты заслуживаешь любви всей душой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Taylor Я думаю, такие вещи — это личное, и не нужно о них кричать на каждом углу.
Raf А, забыл, никогда не говори, что чувствуешь, да?
Taylor Я просто не понимаю, зачем люди устраивают из своих чувств такое представление.
Raf Потому что, если кто-то кричит об этом на весь мир, значит, он действительно так чувствует. Вот для этого и нужны свадьбы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raf Я просто бежал голый по улице, пропуская собственную свадьбу, потому что какой-то идиот оставил меня задурованным скотчем на дереве с ослом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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