Всю жизнь я переходила от неправильного парня к неправильному, а теперь, наконец, нашла того, кто правильный... добрый, порядочный и... красивый и внутри, и снаружи. Потому что... ты — именно тот самый. Но это неправильно. Не для меня. Я приехала сюда, чтобы найти себя, а нашла тебя. Это то же самое, что я всегда делаю: убегаю в объятия мужчины и теряю себя. Э... для меня невероятно, что такой потрясающий человек, как ты, хочет на мне жениться. Как же я могла не увлечься этим? Большая церковная свадьба, всё это... Это всё, о чём я когда-либо мечтала. До этого момента. Я влюблена в любовь. Но влюблена ли я в тебя? Думаю, что нет. Мне очень жаль. Ты заслуживаешь любви всей душой.