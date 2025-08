Janice Pendarvis В том, что мы делаем, есть своя сила. До сих пор никто этого публично не признавал. Но людям нравится смотреть на бэк-вокалисток. Вот, например, Лу Рид — «Walk on the Wild Side» — эта культовая песня с фразой, которая многих смущает, потому что там говорится: colored girls. Но что он имеет в виду, когда поёт: «and the colored girls sing: do do-do do-do do-do do»? В том, что эти женщины обладают силой, могут стоять на сцене и петь вместе с этими парнями.