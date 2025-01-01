Mr. O'Daniel Ковбой, да?

Joe Buck Ну, сэр, я не настоящий ковбой, но я чертовски хорош!

[смеётся]

Mr. O'Daniel Полегче, мальчик. Мне кажется, ты отличаешься от большинства ребят, что ко мне приходят. Большинство из них — запутанные и потерянные. А ты, похоже, знаешь, чего хочешь.

Mr. O'Daniel Да. Но уверен, у тебя есть то, что объединяет тебя с остальными. Ты, наверное, одинок.