Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Полуночный ковбой Цитаты из фильма Полуночный ковбой

Цитаты из фильма Полуночный ковбой

Ratso Rizzo Я тут иду! Я тут иду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gretel McAlbertson Почему ты воруешь еду?
Ratso Rizzo Я просто, эм, заметил, что у тебя кончилась салями. Думаю, стоит послать кого-нибудь в гастроном и принести ещё.
Gretel McAlbertson Да ну, она же бесплатная. Не надо её воровать.
Ratso Rizzo Если она бесплатная, значит я не ворую.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. O'Daniel Ковбой, да?
Joe Buck Ну, сэр, я не настоящий ковбой, но я чертовски хорош!
[смеётся]
Mr. O'Daniel Полегче, мальчик. Мне кажется, ты отличаешься от большинства ребят, что ко мне приходят. Большинство из них — запутанные и потерянные. А ты, похоже, знаешь, чего хочешь.
Joe Buck О, да, сэр, знаю.
Mr. O'Daniel Да. Но уверен, у тебя есть то, что объединяет тебя с остальными. Ты, наверное, одинок.
Joe Buck Не совсем. Ну... немного.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Иногда ты меня просто тошнит, Рэтсо.
Ratso Rizzo Джо, э-э, сделай мне одолжение, а? Это моё место. Я не прав?
Joe Buck Нет, ты не прав.
Ratso Rizzo Знаешь, в своём доме меня не Рэтсо зовут. То есть, в своём доме меня зовут Энрико Сальваторе Риццо.
Joe Buck Ну, я не могу всё это выговаривать.
Ratso Rizzo Тогда просто Рико. По крайней мере, называй меня Рико в моём, чёртовом, доме.
Joe Buck Ладно. Рико, Рико, Рико. Рико, Рико, Рико, Рико. Тебе достаточно?
Ratso Rizzo Хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Меня в кораблях только от качки в машине тошнит. Но, мне кажется, это больше от запаха рыбы, чем от тряски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Знаешь, Кэсс, это забавно, что ты заговорил о деньгах — как раз хотел у тебя кое-что попросить.
Cass Ты хотел попросить у меня денег? А?
Joe Buck Чёрт возьми, ты думаешь, зачем я сюда из Техаса приехал?
Cass Ты хотел попросить у меня денег. С кем, по-твоему, ты имеешь дело? С какой-то старой т###### на 42-й улице? Если ты не заметил, большой техасский бык — я чертовски красивая девушка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Мне нравится, как я выгляжу. Это придаёт мне уверенности. И женщины меня любят, чёрт побери. Чёрт возьми, единственное, в чём я действительно хорош — это в любви. Женщины сходят по мне с ума, это правда! Рэтсо, чёрт возьми! Безумная Энни — её пришлось отправить подальше!
Ratso Rizzo Тогда почему ты ни разу не добился успеха, пока был в Нью-Йорке?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Вот я еду во Флориду, у меня болит нога, задница, грудь, лицо, а чтобы совсем уж было мало — мне ещё и пи-пи хочется.
[Джо Бак смеётся]
Ratso Rizzo Это смешно? Я разваливаюсь на части!
Joe Buck Просто — знаешь, что случилось? Ты просто сделал маленькую остановку, которой не было в плане!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[На могиле его отца]
Ratso Rizzo Он был ещё тупее тебя. Даже своего имени писать не умел. "Х" — вот что должно быть на этом проклятом надгробии, одна большая хренова "Х". Как и у нашей свалки. Закрыто по распоряжению мэрии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck [Риццо чистит ботинки Джо] Эй, ты в этом чертовски хорош. Спорю, мог бы на этом зарабатывать, если бы захотел.
Ratso Rizzo И закончить горбуном, как мой старик? Если ты думаешь, что я урод, то тебе надо было видеть его в конце рабочего дня. Мой старик проводил по 14 часов в метро. Приходил домой — 2,3 доллара мелочью, заляпанной кремом для обуви. Тупой уё###й всю смену кашлял, вдыхая этот воск. Даже пизд###й гробовщик не смог вычистить ему ногти. Пришлось хоронить в перчатках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Давай, мужик, не бей меня. Давай, мужик. Давай, я же калека!
Joe Buck Я тебя не бью!
Ratso Rizzo Давай...
Joe Buck Я тебя ЗАДУШУ до смерти!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Хочешь слухи про эту братско-сестринскую историю? Хэнсел — п##д#с, а Гретель в восторге от себя, так что кому какое дело, да? Загружай салями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Joe Buck У-ху-у-у. Пошли, собачонки. Это ваша неудача, а не моя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Мне надо свалить отсюда, свалить отсюда. Майами-Бич — там можно срубить. Там любой может срубить, даже ты. В Нью-Йорке никакая богатая леди с классом уже не купится на этот ковбойский бред. На улице над тобой смеются.
Joe Buck На улице надо мной никто не смеётся.
Ratso Rizzo За спиной, я видел, как они над тобой смеются, дружище.
Joe Buck Да что ты вообще знаешь о женщинах? Когда в последний раз ты с кем-то был, парень?
Ratso Rizzo Это то, о чём я говорю только в исповеди. Сейчас речь не обо мне.
Joe Buck А когда ты последний раз ходил на исповедь?
Ratso Rizzo Это между мной и моим исповедником. И скажу тебе ещё кое-что. Честно говоря, ты уже пахнешь не очень. А для ловеласа в Нью-Йорке — это серьёзный минус.
Joe Buck Не надо про чистоту. Я ни разу не видел, чтобы ты менял трусы за всё время, что я здесь, в Нью-Йорке. Это уж слишком странно.
Ratso Rizzo Мне не нужно делать такие вещи на людях. Мне незачем себя выставлять.
Joe Buck [жестоко] Нет, спорю, не нужно. Спорю, ты вообще никогда не трахался! Как тебе такое? И ты мне будешь рассказывать, что женщинам нравится!
Ratso Rizzo Я знаю достаточно, чтобы понять, что твой этот большой, тупой ковбойский бред никому не нравится, кроме всех жокеев на 42-й улице. Это — гейский х#й! Хочешь назвать вещи своими именами? Это чисто для п#д#р#в!
Joe Buck Джон Уэйн! Ты хочешь сказать, что он гей?
[после долгой паузы]
Joe Buck Мне нравится, как я выгляжу. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Так и есть. И женщины меня любят, чёрт побери. Чёрт, единственное, в чём я хорош — это в любви. Женщины сходят по мне с ума. Это правда. Рэтсо, чёрт: Безумная Энни — её пришлось отправить подальше.
Ratso Rizzo Тогда почему ты ни разу не срубил, пока был в Нью-Йорке?
Joe Buck Потому что мне нужен менеджмент, чёрт побери. Потому что ты спер у меня двадцать долларов. Вот почему ты перестанешь н#х#й заниматься Флоридой. И, и сдвинешь свою тощую задницу. И заработаешь двадцать долларов за менеджмент, который ты мне должен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sally Buck Ты выглядишь просто шикарно, милый мой, просто шикарно. Сделай старушку бабушку гордой. Ты будешь самым красивым ковбоем на всём параде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Два главных условия для жизни — это солнце и кокосовое молоко. Знаешь об этом? Это факт! Во Флориде там целые заросли кокосовых пальм. На самом деле, мне кажется, их даже на заправках там можно найти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shirley Ты упал. Эй, парень, ты упал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Я — Рико, всегда. Понял? Мы скажем всем новым, что меня зовут Рико.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Понимаю, если девушка заплачет, я бы вырвал своё сердце ради неё.
Jackie - New York [проходя мимо] Я бы назвал это очень маленькой операцией. На самом деле, ты просто сиди удобно, а я вырежу это пилочкой для ногтей, Ратсо.
Ratso Rizzo Меня зовут Риццо.
Jackie - New York Я сказал: Ратсо.
Joe Buck Ну вот, ты его услышал.
Ratso Rizzo О, ничего, Джо. Я, знаешь, привык к таким, кто получает удовольствие, издеваясь над калеками. Впрочем, их в канализации полно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Ну, я надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься. Я по-настоящему опасный человек, это так. И если кто-то сделает мне гадость, как ты... Клянусь, если бы я тогда тебя настиг, сейчас один мёртвый Ратсо лежал бы здесь, понял? Слышишь?
Ratso Rizzo [сухо] Впечатляет. Ты — убийца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cass [Касс говорит по телефону, пока Джо Бак ласкает её] О боже... Ничего, я разговариваю с Бэби. Разговариваю с собакой, Мори... ну пожалуйста, ты меня достал! Вот, почему бы тебе не поздороваться с Бэби?
[Она подносит телефон к уху своей той-пуделя]
Maury (voice on phone) Привет, Бэби. Привет, Бэби! Привет, ты чёртова собака! Гав-гав-гав! Гав-гав-гав!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Слушай, знаешь, Рэтсо, Рико, я вот что придумал. Когда доберёмся до Майами, я устроюсь на какую-нибудь работу, понял? Потому что, чёрт возьми, я никакой не шулер. Должен же быть какой-то проще способ зарабатывать на жизнь, чем этот!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Я тут новенький в этом городе, хотел бы взглянуть на Статую Свободы.
Cass Она в Центральном парке, писает. Если поторопишься, успеешь на вечернее шоу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Обманывать беременную — это не по-пацански.
Ratso Rizzo Чем ей это обошлось?
Joe Buck Что значит «чем ей это обошлось»?
Ratso Rizzo Да ладно тебе. Прачечный синдикат потерял пару монет. Мне жаль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Party Girl Что случилось? Как ты стал калекой?
Ratso Rizzo Я поскользнулся на банановой кожуре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Извините за грубость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джеки - Нью-Йорк Я хочу задать тебе один вопрос, ковбой. Если ты сидишь здесь, а он — вон там, как он тогда сунет руку в твой карман?
Джо Бак Ну, допустим, ты и я были бы...
Джеки - Нью-Йорк [перебивая] О, я думаю, он уже всё придумал. Споки, сладенький.
[уходит прочь]
Рэтсо Риццо П***с!
Джеки - Нью-Йорк [за кадром] Проволоне!
Рэтсо Риццо П***с!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shirley А почему ковбойша? Ты знал, что у нас получится?
Ratso Rizzo Так ты действительно хочешь заняться делом?
Shirley Кто он?
[Джо смеётся]
Shirley Не говори мне, что вы с ним пара.
[Джо и Риццо смеются]
Gretel McAlbertson Эй. Почему ты смеёшься, Джо? Ты правда ковбой?
Joe Buck Ну, скажу тебе честно. Я не настоящий ковбой, но я — чертовски хороший самец!
Ratso Rizzo Очень дорогой самец, и я — его менеджер.
Shirley Сколько это мне обойдётся?
Ratso Rizzo Двадцать баксов.
Shirley Ладно.
Ratso Rizzo И проезд для меня.
Shirley Отстань, ну!
Ratso Rizzo Согласен, но за такую услугу я беру один бакс на такси. Ладно?
Shirley Да, да, да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ратсо Риццо Ты его не убил, правда? У тебя кровь на куртке.
Джо Бак Я не хочу об этом говорить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Не лезь, ублюдок, к моему радио!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Towny О, Джо, это... это так сложно, я - Ты хороший человек, Джо, я- я- мне не следовало тебя сюда звать, ты... Ты на самом деле замечательный человек. О, Боже, я ненавижу жизнь, я её ненавижу! Пожалуйста, уйди, пожалуйста.
Joe Buck Ты хочешь, чтобы я ушёл?
Towny Нет... то есть да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Я — Джо Бак из Техаса.
Ratso Rizzo Энрико Риццо, из Бронкса.
Joe Buck А я тебе выпью. Ну как тебе такое предложение?
Ratso Rizzo Если не против — я только за.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ralph - Texas Что ты собираешься делать на Востоке?
Joe Buck Там полно богатых дам, Ральф, которые умоляют об этом. И деньги за это платят тоже.
Ralph - Texas Да?
Joe Buck Да. Чёрт возьми, да. А мужчины там в основном педерасты.
Ralph - Texas Ох, спорю, там полный бардак.
Joe Buck Значит, я собираюсь на этом подзаработать!
Ralph - Texas Не знаю. Я ничего об этом не знаю.
Joe Buck Чёрт! Зачем мне тут торчать? У меня есть дела поважнее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Это глупо, такой красавчик, как ты, должен платить. Не стоит быть таким глупым.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Ладно, давай. Ну же. Посмотри.
Joe Buck Не торопи меня, парень. Тут надо не спешить. Надо настроиться, как будто я очаровываю какую-нибудь симпатичную блондинку, понял? А потом, когда я в ударе и в настроении — я резко поворачиваюсь! И вот ты, красавчик такой!
Ratso Rizzo Неплохо. Неплохо. Для ковбоя. Ты нормальный. Ты нормальный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Давай, забирай деньги. Слушай, возьми наличные! Помни ту даму в пентхаусе. Возьми наличные! Эти богатые дамочки выписывают чек ночью, а утром звонят в банк и останавливают платёж. Давай.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Как она?
Joe Buck Да она с ума сошла, если хочешь знать чёрт возьми правду.
Ratso Rizzo Да?
Joe Buck Да. Она превратилась в чёртову уличную кошку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Это замануха.
Joe Buck Да ты понимаешь, что это? Это приглашение на вечеринку, вот что это.
Ratso Rizzo Это пара сумасшедших рекламируются. Где тут написано, куда идти? В магазин Кляйна? Пойдёшь туда — получишь десять лет подписки на Энциклопедию Британнику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shirley «Гей» заканчивается на «И». Ну? Тебе нравится?
Joe Buck Хватит это делать.
Shirley Гей. Фей. Это твоя проблема, детка?
Joe Buck Я тебе покажу, в чём моя прокл### проблема!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Shirley Ну, бывает. Не переживай.
Joe Buck Да со мной такого ни разу не было! Можешь ставить на это свои последние деньги. Где спички, мадам?
Shirley Вон там, за этой штукой. Может, если бы ты меня не называл мадам, всё бы сложилось получше.
Joe Buck Это первый чёрт#вый раз, когда эта штука меня подвела. Это факт. Думаешь, я тебе вру?
Shirley Нет. Нет, я не думаю, что ты врёшь. Просто у меня возник забавный образ. Представила полицейского без дубинки и горниста без горна и так далее, и так далее, и так далее.
[смеётся]
Shirley Ой. Кажется, я только всё усугубляю. Может, нам стоит немного вздремнуть и посмотреть, что будет.
Joe Buck Я не хочу спать.
Shirley А, знаю. Скраббл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Мне страшно.
Joe Buck Чего ты боишься?
Ratso Rizzo Ты знаешь, что с тобой делают, когда узнают, что ты не можешь... Что ты не можешь ходить. О, боже!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Некоторые люди верят, что можно вернуться в другом теле.
Joe Buck Надеюсь, я не вернусь в твоём теле.
Ratso Rizzo Я не прошу тебя. Просто говорю, что можно вернуться кем угодно... собакой... или президентом.
Joe Buck Если бы у меня был такой выбор, я вернулся бы президентом. Я не такой т###й. Ты не думаешь?
Ratso Rizzo Может, тебе стоит немного подумать об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Чёрт возьми, я знаю, как доставить удовольствие. Я доставляю ей удовольствие. Понимаешь, к чему я клоню? У неё там пентхаус, цветной телевизор и больше грёбаных бриллиантов, чем у архиепископа, а когда я попросил у неё денег, она разревелась.
Ratso Rizzo Для чего?
Joe Buck Для денег.
Ratso Rizzo Погоди, для чего деньги?
Joe Buck Чёрт, я жёсткий игрок. Ты не знал?
Ratso Rizzo А как я должен был это знать? Надо же человеку такое говорить.
Joe Buck Я жёсткий игрок!
Ratso Rizzo [резко заставляет Джо замолчать] Ладно, да, ты жёсткий игрок. Но вот так на улице ловить клиентов — это никуда не годится. Надо бы тебе кого-то, кто тебя продвигает.
Joe Buck Думаю, ты попал в точку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Я не про батюшечьи речи, я про то, во что люди верят. Некоторые верят, что можно вернуться в другом теле.
Joe Buck Ну, надеюсь, я не вернусь в твоём теле!
Ratso Rizzo Я не прошу тебя вернуться в моё тело. Я просто говорю, что можно вернуться кем угодно. Можешь вернуться собакой или президентом.
Joe Buck Если бы мне выбирать — быть собакой или президентом, я бы выбрал президента. Я не такой тп###й.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Towny Это моя первая ночь здесь, и для меня было бы честью, если бы ты поужинал со мной. Есть небольшой французский ресторан недалеко отсюда. Итальянский ресторан? Тебе это подходит? Не переживай, как ты одет. Они меня знают. К тому же я скажу, что ты с родео. В городе всегда есть родео, чёрт возьми. К тому же ты выглядишь очень элегантно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hat Shop Owner - New York Нет, это не твоё — оно принадлежит другому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Ну и к чему ты клонишь? Хочешь, чтобы я свалил, а ты пошёл на свою чёртову вечеринку?
Joe Buck Погоди-ка. Я ничего такого не говорил. Правда? Я так говорил? Я им просто скажу: «Если хочешь меня — я никуда без моего кореша не уйду.»
Ratso Rizzo Да я даже не наряжен для вечеринки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck Купи себе лекарств, пока я тебя на своих грёбанных руках не угробил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie - New York Рэтсо.
Ratso Rizzo Риццо — мое имя.
Jackie - New York Вот что я и сказал. Рэтсо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Annie - Texas Ты меня любишь, Джо? Ты меня любишь? Ты меня любишь? Ты — единственный, Джо. Ты — единственный. Ты лучше всех их. Ты лучше всех. Ты меня любишь, Джо? Ты лучше всех их. Ты лучший. Люби меня, Джо. Джо! Джо? Джо. Ты меня любишь, Джо? Ты меня любишь? Люби меня. Ты — единственный, Джо. Ты — единственный. Ты лучший, Джо. Ты лучший.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Где ты был? На 42-й улице? Вот где ты был.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo В Майами дам больше, чем в любом курортном месте страны. Думаю, на душу населения, в какой-то день, там на пляже, э, около трехсот. На самом деле, ты даже почесаться не сможешь, не зацепив пупок кого-нибудь там, в старом месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Сэр, где моя? Чёрный хомбург. Я принёс её одновременно.
Hat Shop Owner - New York Слушай, я тебе говорю, не знаю. У нас тут шляп нет, мистер. Принеси талон — получишь шляпу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Я тебя приглашаю. Если ты не в своем уме, у меня есть место. Я тебя приглашаю, чёрт возьми!
Joe Buck Это ты приглашаешь! Бл#ь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ratso Rizzo Да ты шутишь! Что таким фруктовым чудакам, как они, нужно от таких, как мы?
Joe Buck Там про тебя ничего не сказано. Про тебя там ничего не сказано.
Ratso Rizzo И про тебя там тоже ничего не сказано!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joe Buck [поёт] Мне позвонил Иисус, я взял его на связь. Позвоню ему, набираю, пока не взойдет свет. Мне позвонил Иисус, я взял его на связь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Вива
Viva
Джон МакГайвер
John McGiver
Джон Войт
Джон Войт
Jon Voight
Сильвия Майлз
Sylvia Miles
Рут Уайт
Ruth White
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Brenda Vaccaro
Джонатан Крамер
Jonathan Kramer
Барнард Хьюз
Barnard Hughes
Дженнифер Солт
Jennifer Salt
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
«Зита и Гита» для турдизи: потенциальный хит «Струны души» покажут на «Иви» раньше, чем в Турции
Финал был в августе, а что дальше? Второй сезон «Этерны» уже в пути — но ждать придется дольше, чем хотелось бы
Считали его погибшим? В новом сезоне «Художника» наконец-то узнаем, что стряслось с капитаном Сазоновым
«Тушите свет»: Устюгов считает, что его Шилов мертв, но сцена из финала «Ментовских войн» породила десятки теорий
Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу
Лишь один болливудский фильм установил рекорд, который не покорился даже «Властелину колец»: круче трилогии Джексона ровно в 15 раз
При всех послали на три веселых: Мэдсен спас Тарантино от увольнения на съемках «Бешеных псов» — режиссер признался лишь после смерти коллеги
Гнилая свиная голова: зачем Крамеру такая маска — история самого жуткого символа «Пилы»
Голливуд против хищников — нет, речь не про инопланетян: сцену из этого фильма включают на фермах — и волки в панике убегают
Иностранцы сравнили «Мастера и Маргариты» Бортко и Локшина — комментаторы опять вскипят, узнав вердикт
В эти 2 фильма Disney тайком внедряли ИИ: не увидите подвоха в кадре даже с лупой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше