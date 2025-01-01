Joe BuckМеня в кораблях только от качки в машине тошнит. Но, мне кажется, это больше от запаха рыбы, чем от тряски.
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Joe BuckЗнаешь, Кэсс, это забавно, что ты заговорил о деньгах — как раз хотел у тебя кое-что попросить.
CassТы хотел попросить у меня денег? А?
Joe BuckЧёрт возьми, ты думаешь, зачем я сюда из Техаса приехал?
CassТы хотел попросить у меня денег. С кем, по-твоему, ты имеешь дело? С какой-то старой т###### на 42-й улице? Если ты не заметил, большой техасский бык — я чертовски красивая девушка!
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Joe BuckМне нравится, как я выгляжу. Это придаёт мне уверенности. И женщины меня любят, чёрт побери. Чёрт возьми, единственное, в чём я действительно хорош — это в любви. Женщины сходят по мне с ума, это правда! Рэтсо, чёрт возьми! Безумная Энни — её пришлось отправить подальше!
Ratso RizzoТогда почему ты ни разу не добился успеха, пока был в Нью-Йорке?
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Ratso RizzoВот я еду во Флориду, у меня болит нога, задница, грудь, лицо, а чтобы совсем уж было мало — мне ещё и пи-пи хочется.
Joe BuckПросто — знаешь, что случилось? Ты просто сделал маленькую остановку, которой не было в плане!
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[На могиле его отца]
Ratso RizzoОн был ещё тупее тебя. Даже своего имени писать не умел. "Х" — вот что должно быть на этом проклятом надгробии, одна большая хренова "Х". Как и у нашей свалки. Закрыто по распоряжению мэрии.
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Joe Buck[Риццо чистит ботинки Джо]Эй, ты в этом чертовски хорош. Спорю, мог бы на этом зарабатывать, если бы захотел.
Ratso RizzoИ закончить горбуном, как мой старик? Если ты думаешь, что я урод, то тебе надо было видеть его в конце рабочего дня. Мой старик проводил по 14 часов в метро. Приходил домой — 2,3 доллара мелочью, заляпанной кремом для обуви. Тупой уё###й всю смену кашлял, вдыхая этот воск. Даже пизд###й гробовщик не смог вычистить ему ногти. Пришлось хоронить в перчатках.
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Ratso RizzoДавай, мужик, не бей меня. Давай, мужик. Давай, я же калека!
Ratso RizzoХочешь слухи про эту братско-сестринскую историю? Хэнсел — п##д#с, а Гретель в восторге от себя, так что кому какое дело, да? Загружай салями.
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[первые слова]
Joe BuckУ-ху-у-у. Пошли, собачонки. Это ваша неудача, а не моя.
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Ratso RizzoМне надо свалить отсюда, свалить отсюда. Майами-Бич — там можно срубить. Там любой может срубить, даже ты. В Нью-Йорке никакая богатая леди с классом уже не купится на этот ковбойский бред. На улице над тобой смеются.
Ratso RizzoЗа спиной, я видел, как они над тобой смеются, дружище.
Joe BuckДа что ты вообще знаешь о женщинах? Когда в последний раз ты с кем-то был, парень?
Ratso RizzoЭто то, о чём я говорю только в исповеди. Сейчас речь не обо мне.
Joe BuckА когда ты последний раз ходил на исповедь?
Ratso RizzoЭто между мной и моим исповедником. И скажу тебе ещё кое-что. Честно говоря, ты уже пахнешь не очень. А для ловеласа в Нью-Йорке — это серьёзный минус.
Joe BuckНе надо про чистоту. Я ни разу не видел, чтобы ты менял трусы за всё время, что я здесь, в Нью-Йорке. Это уж слишком странно.
Ratso RizzoМне не нужно делать такие вещи на людях. Мне незачем себя выставлять.
Joe Buck[жестоко]Нет, спорю, не нужно. Спорю, ты вообще никогда не трахался! Как тебе такое? И ты мне будешь рассказывать, что женщинам нравится!
Ratso RizzoЯ знаю достаточно, чтобы понять, что твой этот большой, тупой ковбойский бред никому не нравится, кроме всех жокеев на 42-й улице. Это — гейский х#й! Хочешь назвать вещи своими именами? Это чисто для п#д#р#в!
Joe BuckМне нравится, как я выгляжу. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Так и есть. И женщины меня любят, чёрт побери. Чёрт, единственное, в чём я хорош — это в любви. Женщины сходят по мне с ума. Это правда. Рэтсо, чёрт: Безумная Энни — её пришлось отправить подальше.
Ratso RizzoТогда почему ты ни разу не срубил, пока был в Нью-Йорке?
Joe BuckПотому что мне нужен менеджмент, чёрт побери. Потому что ты спер у меня двадцать долларов. Вот почему ты перестанешь н#х#й заниматься Флоридой. И, и сдвинешь свою тощую задницу. И заработаешь двадцать долларов за менеджмент, который ты мне должен.
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Sally BuckТы выглядишь просто шикарно, милый мой, просто шикарно. Сделай старушку бабушку гордой. Ты будешь самым красивым ковбоем на всём параде.
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Ratso RizzoДва главных условия для жизни — это солнце и кокосовое молоко. Знаешь об этом? Это факт! Во Флориде там целые заросли кокосовых пальм. На самом деле, мне кажется, их даже на заправках там можно найти.
Ratso RizzoО, ничего, Джо. Я, знаешь, привык к таким, кто получает удовольствие, издеваясь над калеками. Впрочем, их в канализации полно.
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Joe BuckНу, я надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься. Я по-настоящему опасный человек, это так. И если кто-то сделает мне гадость, как ты... Клянусь, если бы я тогда тебя настиг, сейчас один мёртвый Ратсо лежал бы здесь, понял? Слышишь?
Cass[Касс говорит по телефону, пока Джо Бак ласкает её] О боже... Ничего, я разговариваю с Бэби. Разговариваю с собакой, Мори... ну пожалуйста, ты меня достал! Вот, почему бы тебе не поздороваться с Бэби?
[Она подносит телефон к уху своей той-пуделя]
Maury (voice on phone)Привет, Бэби. Привет, Бэби! Привет, ты чёртова собака! Гав-гав-гав! Гав-гав-гав!
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Joe BuckСлушай, знаешь, Рэтсо, Рико, я вот что придумал. Когда доберёмся до Майами, я устроюсь на какую-нибудь работу, понял? Потому что, чёрт возьми, я никакой не шулер. Должен же быть какой-то проще способ зарабатывать на жизнь, чем этот!
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Joe BuckЯ тут новенький в этом городе, хотел бы взглянуть на Статую Свободы.
CassОна в Центральном парке, писает. Если поторопишься, успеешь на вечернее шоу.
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Joe BuckОбманывать беременную — это не по-пацански.
TownyО, Джо, это... это так сложно, я - Ты хороший человек, Джо, я- я- мне не следовало тебя сюда звать, ты... Ты на самом деле замечательный человек. О, Боже, я ненавижу жизнь, я её ненавижу! Пожалуйста, уйди, пожалуйста.
Joe BuckНе торопи меня, парень. Тут надо не спешить. Надо настроиться, как будто я очаровываю какую-нибудь симпатичную блондинку, понял? А потом, когда я в ударе и в настроении — я резко поворачиваюсь! И вот ты, красавчик такой!
Ratso RizzoНеплохо. Неплохо. Для ковбоя. Ты нормальный. Ты нормальный.
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Ratso RizzoДавай, забирай деньги. Слушай, возьми наличные! Помни ту даму в пентхаусе. Возьми наличные! Эти богатые дамочки выписывают чек ночью, а утром звонят в банк и останавливают платёж. Давай.
Joe BuckЧёрт возьми, я знаю, как доставить удовольствие. Я доставляю ей удовольствие. Понимаешь, к чему я клоню? У неё там пентхаус, цветной телевизор и больше грёбаных бриллиантов, чем у архиепископа, а когда я попросил у неё денег, она разревелась.
Ratso RizzoЯ не прошу тебя вернуться в моё тело. Я просто говорю, что можно вернуться кем угодно. Можешь вернуться собакой или президентом.
Joe BuckЕсли бы мне выбирать — быть собакой или президентом, я бы выбрал президента. Я не такой тп###й.
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TownyЭто моя первая ночь здесь, и для меня было бы честью, если бы ты поужинал со мной. Есть небольшой французский ресторан недалеко отсюда. Итальянский ресторан? Тебе это подходит? Не переживай, как ты одет. Они меня знают. К тому же я скажу, что ты с родео. В городе всегда есть родео, чёрт возьми. К тому же ты выглядишь очень элегантно.
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Hat Shop Owner - New YorkНет, это не твоё — оно принадлежит другому.
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Ratso RizzoНу и к чему ты клонишь? Хочешь, чтобы я свалил, а ты пошёл на свою чёртову вечеринку?
Joe BuckПогоди-ка. Я ничего такого не говорил. Правда? Я так говорил? Я им просто скажу: «Если хочешь меня — я никуда без моего кореша не уйду.»
Annie - TexasТы меня любишь, Джо? Ты меня любишь? Ты меня любишь? Ты — единственный, Джо. Ты — единственный. Ты лучше всех их. Ты лучше всех. Ты меня любишь, Джо? Ты лучше всех их. Ты лучший. Люби меня, Джо. Джо! Джо? Джо. Ты меня любишь, Джо? Ты меня любишь? Люби меня. Ты — единственный, Джо. Ты — единственный. Ты лучший, Джо. Ты лучший.
Ratso RizzoВ Майами дам больше, чем в любом курортном месте страны. Думаю, на душу населения, в какой-то день, там на пляже, э, около трехсот. На самом деле, ты даже почесаться не сможешь, не зацепив пупок кого-нибудь там, в старом месте.
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Ratso RizzoСэр, где моя? Чёрный хомбург. Я принёс её одновременно.
Hat Shop Owner - New YorkСлушай, я тебе говорю, не знаю. У нас тут шляп нет, мистер. Принеси талон — получишь шляпу.
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Ratso RizzoЯ тебя приглашаю. Если ты не в своем уме, у меня есть место. Я тебя приглашаю, чёрт возьми!