Alistair RyleЭто буржуазное возмущение, когда мы что-то делаем, что-то говорим. Всё, что мы когда-либо построим или добьёмся. Всё, что хоть немного пахнет великолепием. Как они везде оказались? Как они сделали всё таким чёртовски посредственным? Они думают, что лучше, потому что их больше! Это не пот у них на ладонях, это зависть. Это злоба! И воняет как чёртов сточный канал! Меня до смерти достали бедняки!
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[пока Алистер пользуется банкоматом, к нему сзади подходят двое грабителей]
Грабитель[доставая нож]Не кричи. Не смотри на меня. Просто введи ПИН-код и снимай 200.
Молодой в капюшонеДавай, вводи, блядь, ПИН!
Алистер Райл[пока он ждёт, пока банкомат выдаст деньги]На самом деле это просто «ПИН».
Алистер РайлБуква «Н» означает number — номер, личный идентификационный номер. Если ты говоришь «ПИН-код», ты говоришь «номер» дважды. Ты говоришь «Личный идентификационный номер номер». Это просто... неправильно.
[второй грабитель толкает его, он ударяется головой о стену и падает на землю]
JeremyМожет, у тебя в душе есть что-то особенное, что однажды проявится. И я бы предпочёл, чтобы это случилось в моём лагере, а не в чужом.
[протягивает Алистеру свою визитку]
JeremyЯ предлагаю тебе не просто лучшего адвоката, Алистер, я предлагаю тебе будущее.
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LaurenМой папа расплакался, знаешь, когда я сказал, что меня приняли в Оксфорд. Может, это просто из-за платы за обучение.
MilesТы понимаешь, мой папа бы расплакался, если бы я не поступил в Оксфорд.
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Eager ChapПравильно я понимаю, что вы, может быть, состоите в Клубе Бунтарей?
George BalfourЭ-э, ну, э-э, знаешь, на самом деле говорить нельзя. Вся эта тайна и секреты.
Eager ChapПросто я хотел узнать, как можно подать заявку на вступление.
George BalfourДа. Э-э, дело в том, и мне очень жаль, но, боюсь, если тебе приходится спрашивать, ты не совсем тот человек, который нам нужен.
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Alistair RyleИтак, хорошо, они хотят всё это барахло. Крутая тачка, огромный телевизор. Поэтому берут в долг больше, чем когда-либо смогут вернуть. А потом, когда великий новый лейбористский магазин в небе сгорает дотла, они снова голосуют за нас, чтобы мы всё починили.
Alistair Ryle[смеётся]Так что ты собираешься делать с этим убогим грёб## домиком?
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ChrisТакие, как ты, думают, что можно решить всё за деньги, да? Думаешь, мир вертится только вокруг тебя...
Alistair RyleО, я знаю, я знаю. Ты внутри разрываешься, потому что думаешь, что не любишь меня. Новость для тебя — ты, чёрт возьми, меня любишь. Ты хотел бы быть мной. Просто не можешь в этом признаться, да?
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Dimitri[Джордж хочет стать президентом клуба Бунтарей]Тогда, пожалуй, пора начинать кампанию.