[пока Алистер пользуется банкоматом, к нему сзади подходят двое грабителей]

Грабитель [доставая нож] Не кричи. Не смотри на меня. Просто введи ПИН-код и снимай 200.

Молодой в капюшоне Давай, вводи, блядь, ПИН!

Алистер Райл [пока он ждёт, пока банкомат выдаст деньги] На самом деле это просто «ПИН».

Алистер Райл Буква «Н» означает number — номер, личный идентификационный номер. Если ты говоришь «ПИН-код», ты говоришь «номер» дважды. Ты говоришь «Личный идентификационный номер номер». Это просто... неправильно.

[второй грабитель толкает его, он ударяется головой о стену и падает на землю]

Грабитель Думаешь, ты умный п#д#р?

Грабитель Заткнись, ты зажравшийся уёбок. Высокомерный мелкий му#ак.