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Киноафиша Фильмы Клуб Бунтарей Цитаты из фильма Клуб Бунтарей

Цитаты из фильма Клуб Бунтарей

Alistair Ryle Это буржуазное возмущение, когда мы что-то делаем, что-то говорим. Всё, что мы когда-либо построим или добьёмся. Всё, что хоть немного пахнет великолепием. Как они везде оказались? Как они сделали всё таким чёртовски посредственным? Они думают, что лучше, потому что их больше! Это не пот у них на ладонях, это зависть. Это злоба! И воняет как чёртов сточный канал! Меня до смерти достали бедняки!
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[пока Алистер пользуется банкоматом, к нему сзади подходят двое грабителей]
Грабитель [доставая нож] Не кричи. Не смотри на меня. Просто введи ПИН-код и снимай 200.
Молодой в капюшоне Давай, вводи, блядь, ПИН!
Алистер Райл [пока он ждёт, пока банкомат выдаст деньги] На самом деле это просто «ПИН».
Грабитель Что?
Алистер Райл Буква «Н» означает number — номер, личный идентификационный номер. Если ты говоришь «ПИН-код», ты говоришь «номер» дважды. Ты говоришь «Личный идентификационный номер номер». Это просто... неправильно.
[второй грабитель толкает его, он ударяется головой о стену и падает на землю]
Грабитель Думаешь, ты умный п#д#р?
Алистер Райл Господи, пожалуйста!
Грабитель Заткнись, ты зажравшийся уёбок. Высокомерный мелкий му#ак.
[он плюёт на него и уходит]
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Charlie Извини, я не могу принимать больше двух пациентов подряд без перерыва, так что...
Alistair Ryle Какой тебе перерыв, если ты просто лежишь там?
Charlie Я не просто живая версия носка, в который ты еб###шься.
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Harry Villiers Итак, мы в лучшем университете мира, да?
Alistair Ryle Можно и так сказать.
Harry Villiers И ещё 20 тысяч таких же. Но в Клубе Бунтарей не больше десяти человек. Лучших десять.
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Harry Villiers Я просто возвращаю сексуальность.
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George Balfour Обратно в окопы, ребята.
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Guy Bellingfield Извините, я здесь главный!
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Lauren Майлз, ты что, из высшего общества?
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[последние слова]
Alistair Ryle Это могло быть ошибкой.
Jeremy Люди вроде нас не ошибаются, правда?
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Jeremy Может, у тебя в душе есть что-то особенное, что однажды проявится. И я бы предпочёл, чтобы это случилось в моём лагере, а не в чужом.
[протягивает Алистеру свою визитку]
Jeremy Я предлагаю тебе не просто лучшего адвоката, Алистер, я предлагаю тебе будущее.
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Lauren Мой папа расплакался, знаешь, когда я сказал, что меня приняли в Оксфорд. Может, это просто из-за платы за обучение.
Miles Ты понимаешь, мой папа бы расплакался, если бы я не поступил в Оксфорд.
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Eager Chap Правильно я понимаю, что вы, может быть, состоите в Клубе Бунтарей?
George Balfour Э-э, ну, э-э, знаешь, на самом деле говорить нельзя. Вся эта тайна и секреты.
Eager Chap Просто я хотел узнать, как можно подать заявку на вступление.
George Balfour Да. Э-э, дело в том, и мне очень жаль, но, боюсь, если тебе приходится спрашивать, ты не совсем тот человек, который нам нужен.
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Alistair Ryle Итак, хорошо, они хотят всё это барахло. Крутая тачка, огромный телевизор. Поэтому берут в долг больше, чем когда-либо смогут вернуть. А потом, когда великий новый лейбористский магазин в небе сгорает дотла, они снова голосуют за нас, чтобы мы всё починили.
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Guy Bellingfield Потому что у тебя нет наследия, вот почему.
Dimitri У меня целое наследие.
Guy Bellingfield Нет, приятель, у тебя есть лодка.
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Ed Как сделать из Этона полный бардак? Скажи ему, что он только в Бристоль поступил.
[он и его друг хихикают]
Lauren Моя лучшая подруга учится в Бристоле.
Ed Это очень хороший университет.
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Гарри Вильерс [Димитри] Почему ты не купил Ламборгини?
Гай Беллингфилд Чувак, он грек. Он проводит меры жёсткой экономии.
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Hugo Нас всех могут отчислить из колледжа.
Miles И это самое худшее, что только можно представить, да?
Hugo Майлз, у меня дырявые карманы и нет никого, кто мог бы помочь. Я создан для того, чтобы прятаться в библиотеках.
Miles Я не собираюсь врать полиции, чтобы ты мог шляться в этой чёртовой мантии всю оставшуюся жизнь!
James Дело вот в чём, дружище. Девять против одного, что бы ты ни говорил...
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Alistair Ryle [владелец ресторана, который только что разгромил Riot Club] Заткнись и слушай. Вот как это работает. Ты тихо уходишь, мы сделаем своё дело и щедро заплатим.
Chris Люди действительно позволяют тебе так делать?
Alistair Ryle О, большинство умнее — берут подарки и молчат.
Chris Мне не нужны твои деньги.
Alistair Ryle [смеётся] Так что ты собираешься делать с этим убогим грёб## домиком?
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Chris Такие, как ты, думают, что можно решить всё за деньги, да? Думаешь, мир вертится только вокруг тебя...
Alistair Ryle О, я знаю, я знаю. Ты внутри разрываешься, потому что думаешь, что не любишь меня. Новость для тебя — ты, чёрт возьми, меня любишь. Ты хотел бы быть мной. Просто не можешь в этом признаться, да?
🧡
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Dimitri [Джордж хочет стать президентом клуба Бунтарей] Тогда, пожалуй, пора начинать кампанию.
Guy Bellingfield Ты?
Dimitri Выборы в следующем семестре, да? Что, думаешь, я не годен?
Guy Bellingfield Просто не думал, что ты собираешься в президенты.
Dimitri [голосом Али Джея] Это потому что я грек?
[Беллингфилд улыбается, но не отвечает]
Dimitri Чёрт, Беллингфилд, это из-за того, что я грек?
Guy Bellingfield Нет. Нет, брат, давай. Сколько мы уже знакомы?
Dimitri С первого дня школы, и ты думаешь, что я не могу быть президентом, потому что я грек?
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Alistair Ryle Мы извиняемся. Извиняемся за то, кто мы есть. Мы делаем вид, что одинаковы, и сами себе в этом вручаем. Нам надо перестать извиняться, потому что от этого станет только хуже.
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Chris Ты ничем не лучше кучки пацанов, что бьют витрины. Ты просто избалованный маленький мерзавчик.
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