Father Вы, ребята, кажется, заблудились. Нужно, чтобы кто-то проводил вас до коттеджа?

Sam Turner Нет, всё нормально.

Father Ты уверен? Не хотелось бы вам зайти не туда.

Sam Turner Почему? Есть что-то, что вы не хотите, чтобы мы увидели?