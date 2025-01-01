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Цитаты из фильма Таинство
Цитаты из фильма Таинство
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Цитаты
Father
Мы здесь творили нечто великое. Мы собирались изменить мир. Это было только начало. Почему ты не мог оставить нас в покое? Чем мы здесь вредили?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Andre
[корчится в судорогах]
Помоги мне, мать... моя мать, моя сестра, их нет... яд... я в рай не попаду. Не оставляй меня! Я в рай не попаду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Father
Вы, ребята, кажется, заблудились. Нужно, чтобы кто-то проводил вас до коттеджа?
Sam Turner
Нет, всё нормально.
Father
Ты уверен? Не хотелось бы вам зайти не туда.
Sam Turner
Почему? Есть что-то, что вы не хотите, чтобы мы увидели?
Father
Это просто выражение, друзья. Уже поздно. Если хотите лезть в чужие дела — пожалуйста. Но если сунете руку в миску к собаке, не удивляйтесь, если она укусит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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