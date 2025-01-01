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Киноафиша Фильмы Таинство Цитаты из фильма Таинство

Цитаты из фильма Таинство

Father Мы здесь творили нечто великое. Мы собирались изменить мир. Это было только начало. Почему ты не мог оставить нас в покое? Чем мы здесь вредили?
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Andre [корчится в судорогах] Помоги мне, мать... моя мать, моя сестра, их нет... яд... я в рай не попаду. Не оставляй меня! Я в рай не попаду!
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Father Вы, ребята, кажется, заблудились. Нужно, чтобы кто-то проводил вас до коттеджа?
Sam Turner Нет, всё нормально.
Father Ты уверен? Не хотелось бы вам зайти не туда.
Sam Turner Почему? Есть что-то, что вы не хотите, чтобы мы увидели?
Father Это просто выражение, друзья. Уже поздно. Если хотите лезть в чужие дела — пожалуйста. Но если сунете руку в миску к собаке, не удивляйтесь, если она укусит.
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