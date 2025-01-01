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Соленый принц
Цитаты из фильма Соленый принц
Цитаты из фильма Соленый принц
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Цитаты
Salt King
Люди стремятся только к золоту, и теперь оно у них есть. Но настоящие дары Матери-Земли они не в силах признать!
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Salt King
Они сражаются и убивают друг друга, ведут войны, грабят недра матери-Земли ради пустой славы.
🧡
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🥺
🤔
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Sister of Salt King
Не везде может быть колодец, но важно пытаться.
🧡
👏
🥺
🤔
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