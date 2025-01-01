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Киноафиша Фильмы Соленый принц Цитаты из фильма Соленый принц

Цитаты из фильма Соленый принц

Salt King Люди стремятся только к золоту, и теперь оно у них есть. Но настоящие дары Матери-Земли они не в силах признать!
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Salt King Они сражаются и убивают друг друга, ведут войны, грабят недра матери-Земли ради пустой славы.
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Sister of Salt King Не везде может быть колодец, но важно пытаться.
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