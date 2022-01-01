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Киноафиша Фильмы Соленый принц Соленый принц, 1982: актеры и роли
Sol nad zlato Соленый принц 1982 / Чехословакия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Соленый принц, 1982: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мартин Голлы Martin Hollý
В ролях
Либуше Шафранкова Libuše Šafránková Габор Надь Gábor Nagy Кароль Махата Ладислав Худик Ladislav Chudík Дитлинде Турбан Dietlinde Turban
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