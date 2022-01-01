Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мумбайский мюзикл
Мумбайский мюзикл, 2017: актеры и роли
Bollywood Superstar Monkey
Мумбайский мюзикл
2017 / США
мало голосов
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Мумбайский мюзикл, 2017: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кевин Лима
Kevin Lima
В ролях
Лиа Мишель
Lea Michele
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Галкин постарался: вот как сейчас выглядит Пугачева без фотошопа
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
«Отвернуться и не смотреть»: засветившуюся в купальнике Успенскую растоптали
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Слез сдержать не смог: Киркоров решился на откровения
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Помогать не собираюсь»: Губерниев не стал молчать об участии сына в новом «Голосе»