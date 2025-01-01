[после битвы Дэйва делает луч, он становится милым, уменьшается и оказывается заперт в снежном шаре]
[снежный шар падает с клейкой ленты, Скиппер его ловит]
Skipper
Дэйв. О-о, посмотри на себя.
Dave
Думаешь, это конец? Я только начал! Я почти...
Kowalski
Что теперь с ним делать?
[Рико пытается проглотить снежный шар, но Скиппер его отдергивает]
Girl with Snow Globe
Ааа...
Dave
[к пингвинам]
Срочно откройте это!
[Скиппер бросает снежный шар девочке, Дэйв смотрит на неё]
Girl with Snow Globe
Круто.
[девочка кладёт палец на стекло снежного шара. Дэйв кладёт щупальце в то же место и улыбается]
Skipper
Надеюсь, ты найдёшь счастье, Дэйв.
[девочка начинает сильно трясти снежный шар]
Girl with Snow Globe
Идёт снег, идёт снег, идёт снег, идёт снег!
[Она убегает, тряся снежный шар, Дэйв скулит, к удивлению пингвинов и Северного Ветра]