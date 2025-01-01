Private Привет! Ты моя семья?

[трое пингвинов поворачиваются, понимая, что далеко от берега, кивают друг другу и снова обращаются к Private]

Kowalski У тебя нет семьи, и мы все умрём. Извини.

Private Ч-что?

[Skipper толкает Kowalski локтем]

Kowalski Что? Я думал, именно о том мы все и киваем головой.

Skipper [бьёт Kowalski] Никто не умрёт.

[обращается к Private]

Skipper Знаешь, что у тебя есть, малыш? У тебя есть мы. Мы есть друг у друга. И если это не семья, то я не знаю, что тогда.

[отдаёт честь Private, который отвечает тем же]

Skipper [трёт голову Private] Так мило.

[обращается к Kowalski]

Skipper Ковальски, какова наша траектория?

Kowalski Девяносто пять процентов, что мы всё ещё обречены.

Skipper А остальные, э... пять процентов?

Kowalski Приключения и слава, которых пингвины ещё никогда не видели.

Skipper Берусь за это дело.

Private Куда мы идём?