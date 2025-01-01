Меню
Dave Шарлиз, они на луче! Хелен, выследи их! Уильям, рани их! Холли, зарывай их! Хью! Джек! К боевым постам! Кевин! Пеките дальше! Нам всё ещё нужен тот победный торт!
Дэйв Николас! Захвати их!
Private Привет! Ты моя семья?
[трое пингвинов поворачиваются, понимая, что далеко от берега, кивают друг другу и снова обращаются к Private]
Kowalski У тебя нет семьи, и мы все умрём. Извини.
Private Ч-что?
[Skipper толкает Kowalski локтем]
Kowalski Что? Я думал, именно о том мы все и киваем головой.
Skipper [бьёт Kowalski] Никто не умрёт.
[обращается к Private]
Skipper Знаешь, что у тебя есть, малыш? У тебя есть мы. Мы есть друг у друга. И если это не семья, то я не знаю, что тогда.
[отдаёт честь Private, который отвечает тем же]
Skipper [трёт голову Private] Так мило.
[обращается к Kowalski]
Skipper Ковальски, какова наша траектория?
Kowalski Девяносто пять процентов, что мы всё ещё обречены.
Skipper А остальные, э... пять процентов?
Kowalski Приключения и слава, которых пингвины ещё никогда не видели.
Skipper Берусь за это дело.
Private Куда мы идём?
Skipper В будущее, ребята. Великолепное будущее.
Classified Спокойно, пингвины. Теперь вы под защитой Северного Ветра.
Skipper Рядовой, дай мне пакет.
[Рядовой достаёт пакет из тела Рико, отдаёт Скипперу, затем встаёт перед Classified]
Skipper С тобой мы никуда не пойдём.
[жует]
Skipper Мы даже не знаем, кто ты такой.
Classified Северный Ветер — элитное секретное межвидовое...
[Скиппер жует]
Classified элитное секретное межвидовое...
[Скиппер жует ещё]
Classified задание для...
[Скиппер жует ещё]
Classified силы...
[Скиппер жует ещё]
Classified посвящённой помощи...
[Скиппер жует ещё]
Classified помощи...
[Скиппер жует ещё]
Classified посвящённой...
[Скиппер жует ещё]
Classified посвящённой помощи животным, которые не могут
[Скиппер жует ещё]
Classified помочь
[Скиппер жует ещё]
Classified себе сами.
[Скиппер жует последний раз, затем Classified рычит]
Skipper Дебби!
Kowalski Дэйв.
Skipper Дэйв!
Corporal Он взломал нашу систему.
[На экране нет звука, когда говорит Дэйв]
Eva Где звук?
Kowalski Дэйв, твой микрофон выключен.
Classified Нажми на кнопку с изображением микрофона.
Short Fuse Каждый раз, когда злодей звонит, так и происходит.
Dave Алло?
[экран выключается]
Dave Алло?
Kowalski Теперь тебя слышно.
Short Fuse Как же это раздражает!
Kowalski Но мы тебя не видим.
Short Fuse Каждый раз!
Classified Как будто с родителями разговариваю.
[Они прибыли в Шанхай]
Ковальски Мы прибыли в центр Дублина, Ирландия.
Скиппер Нужно слиться с толпой. Танец на реке.
[Они начинают танцевать ривер-данс]
Skipper За мной, ребята! Врываемся!
Private [его зад горит] Горит! Горит! Горит! Горит! Горит! Горит! Горит! Горит! Горит! Горит!
Skipper Никто не любит понтов, Рядовой.
Skipper Леопардовые тюлени! Змеи природы.
Kowalski А разве змеи не змеи природы?
Skipper Откуда мне знать? Я на ёлки-палки замёрзшей тундре живу!
Дейв Дрю! Барри! Больше мощности!
Classified Коротышка, ты должен был пристегнуть их наручниками к плоту!
Short Fuse Я пытался, но у них нет рук — одни ласты, босс! И у меня тоже ласты. Так что это абсолютно бессмысленно!
Skipper Ну, ты! Где Дэйв?
[неоднократно бьёт малыша-кальмара]
Skipper Давай, выкладывай.
Kowalski Сэр, это малыш-кальмар.
[малыш-кальмар начинает плакать, затем Скиппер ставит малыша на землю]
Skipper Прости, дружок.
[Пингвины одеты в немецкие народные костюмы]
Скиппер Мы унесём этот позор в могилу.
Ковальски Согласен.
[начинается хлопковый танец]
[пингвины только что взорвали старый корабль]
Скиппер Ковальски, анализ?
Ковальски Мы реально... круты в этом деле!
Скиппер Парни, мы сделали это! Миссия выполнена! Эй, можем заценить! Дай пять!
[Они все дают пять, пока Скиппер случайно не задевает яйцо, которое они спасли]
Скиппер Ой. Моя ошибка.
[пингвины с восхищением смотрят, как яйцо готовится вылупиться]
Скиппер Смотрите! Это чудо рождения.
Ковальски Момент необычайной красоты.
[Вдруг яйцо Приват взрывается, к отвращению трёх пингвинов]
Скиппер Фуух! Это отвратительно! Кажется, у меня во рту амниотический мешок!
Kowalski Сэр, сколько мы здесь так простоять?
Skipper Пока не достигнем максимальной крутости.
[Пауза]
Skipper Вот оно.
Skipper Твоя очередь, Рядовой.
[Рядовой появляется из-за таблички "Мокрый пол", одетый русалкой]
Skipper Ты только что сделала мой день русалочкой.
Private Скипперу всё равно. План есть — плана нет! Навороченное снаряжение — или нет! Он никогда не бросит своего!
[первые реплики]
Documentary Filmmaker Антарктида — необитаемая пустыня, но даже здесь, на замёрзшем краю Земли, мы находим жизнь. И не просто жизнь: пингвинов. Весёлых, резвых, шатающихся, милых и пушистых. Смотрите, как они падают на свои пухлые попки. Кто же сможет устоять перед этими озорными снежными клоунами...
[старшие пингвины чуть не падают на малышей Скиппера, Рико и Ковальски, они быстро уходят с дороги]
Skipper Серьёзно? Кто-нибудь вообще знает, куда мы идём?
Antarctic Penguin Да какая разница?
Antarctic Penguin Я не задаю вопросов.
Antarctic Penguin Я тоже.
Antarctic Penguin И я.
Skipper Хорошо, полетели тогда к началу колонны и посмотрим сами. Ковальски, Рико, займитесь воздушной разведкой.
[они машут крыльями, но не могут летать]
Kowalski Скиппер, похоже, мы не умеем летать.
Skipper [смотрит на свои крылья] Ну и зачем тогда они?
[Рико, кажется, сообразил что-то. Он хлопает Скиппера по крылу в стиле «дай пять»]
Skipper Вау, мне нравится! Эй, это может стать нашей фишкой! Как назовём? Давай назовём это, эм... «высокий пять».
Private Ну... как я выгляжу?
Kowalski Ты ужасно изуродован и, скорее всего, станешь добычей для охоты.
Private Что?
[Скиппер толкает Ковальски локтем]
Kowalski Что?
Skipper Если мы что и поняли из этого прекрасного приключения, КОВАЛЬСКИ, так это то, что внешность — не главное. Главное — что ты делаешь.
[переполнен эмоциями]
Skipper И посмотри, что ты сделал.
[пингвины из разных стран смотрят на Прайвета, к его радости. Маленькие пингвины выглядывают из-за спин родителей]
Skipper Да, сэр. Ты — самый важный и ценный член этой команды.
[Прайвет отдаёт честь Скипперу, который отвечает тем же. Ковальски и Рико тоже отдают честь. Скиппер делает честь Прайвету, закатывая глаза и показывая язык. Прайвет повторяет и смеётся. Все пингвины и Северный Ветер аплодируют Прайвету]
Дейв [держит микрофон] Я СЧАСТЛИВ! Но всё же...
[понимает, что его месть удалась]
Дейв Теперь, когда я отомстил, я чувствую... пустоту. Как будто всё, что мне нужно было с самого начала — это... БОЛЬШАЯ МЕСТЬ! На самом деле, Робин, запиши это. Завтра мы переходим к следующему: Котятам, потом Щенкам, Зайчикам, Пандочкам...
[видит, что пингвины используют его луч, ахает, затем злится]
Дейв [говорит своим приспешникам в микрофон] Шарлиз, они на луче!
[срывает с себя человеческий костюм и бежит]
Дейв Хелен, охоться на них! Вильям, навреди им! Холли, зарывай их! Хью! Джек! Занимайте боевые посты! Кевин! Выпекай дальше! Нам всё ещё нужен тот праздничный торт!
Dave Единственное, что держит меня на плаву все эти годы — моя ЖГУЧАЯ жажда мести...
[Скиппер и Ковальски в недоумении]
Dave ...и моя драгоценная коллекция сувенирных снежных шаров.
[видит, как Рико глотает все свои снежные шары]
Dave [стонет] Что с тобой не так?
Rico [бормочет] Не знаю.
Classified Что это?
[они видят множество болезненных орудий, так как их собираются убить на аттракционе]
Classified О, отлично.
Short Fuse О, нет! Вот это да!
Corporal Я не хочу умирать, я такой мягенький!
[перед тем как их убьёт одно из орудий, аттракцион останавливается и идёт назад, чтобы показать, что Рядовой выбил из строя кальмара, управляющего аттракционом]
Classified О, НЕТ, МЫ ПОЛНОСТЬЮ П...Ы! П...Ы! П...ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!
Private [команде Северного Ветра] Я нажал кнопку!
Classified Мы — Северный Ветер, и никто, НИКТО не нарушает наш порядок.
Classified Просто расскажи мне всё, что знаешь.
Skipper Ладно!
[Неразборчиво]
Skipper Никогда не доверяй голландцу в тюльпановой драке.
Classified [делает записи] Тюльпанная драка...
Skipper Канада тайно тренирует армию снежных людей.
Classified Снежный человек...
Skipper Хот-доги на самом деле на 17% состоят из настоящей собаки.
Classified [с раздражением] Не всё-всё! Всё, что касается твоего похищения доктором Октавиусом Брайном...
Skipper Ааа! Почему сразу не сказал?
Skipper Пропала связь. Ковальски! Будь моими глазами.
Skipper [просыпаясь после усыпляющего укола] Что Северный Ветер с нами сделал?
Private [оборачивается и показывает дротик, застрявший у него в спине] Нам значки влепили!
Skipper [вырывает дротик из собственного плеча] Нет, не значки... Усыпляющие дротики!
[оглядывается вокруг и понимает, что они в самолёте]
Skipper Секретно. Этот подлый, грязный тип пытается снять нас с миссии!
Kowalski Он думает, что мы ни на что не способны, потому что мы всего лишь
[делает лапами кавычки]
Kowalski "пингвины".
Skipper А пингвины — это наша плоть и перья! Это мы! И если кого и спасать, так это нам самим.
Kowalski Но сэр, мы сейчас на высоте почти пять миль. Это сильно сужает наши варианты.
Skipper Я САМ СОЗДАЮ СВОИ ВАРИАНТЫ.
[Нажимает кнопку рядом с собой, открывающую грузовой люк]
Дэйв Элайджа, не мог бы ты их унести?
[пока Дэйв готовится использовать свой луч на Прайвете]
Ковальски Ты чудовище!
Дэйв [зло] Да! Я — чудовище. Мне это всем говорили каждый день всю мою жизнь. Но давайте посмотрим, как все будут любить ТЕБЯ, когда ТЫ станешь чудовищем!
Dave Паркер! Поззи! Вперёд, на все колёса!
Dave [настраивает видеосвязь] Как теперь?
Private Ура!
Classified Да! Отлично, выглядит фантастически!
Dave Отлично! Ну, где я остановился?
[смеётся безумно]
Kowalski Дэйв!
Short Fuse Ррр!
Dave Привет, Северный Ветер. Вижу, ты встретился с моими старыми зооподругами.
Skipper Мы никогда не были «друзьями». Там не было никакой связи.
Classified Сдайся, Дэвид. Ты бессилен теперь, когда я украл твою драгоценную сыворотку Медузы.
Skipper Что? Ты же не мог её украсть!
Classified Всё кончено.
Dave Всё кончено?
[притворно озадачен]
Dave Тогда... зачем я тебе звонил? Странно. О! Может, чтобы показать это!
[поворачивает камеру, показывая большой резервуар с сывороткой Медузы]
Kowalski [все вместе вздыхают] Это много сыворотки для четырёх пингвинов.
Dave О, ты думал, что это всё про вас четверых? Нет, нет-нет-нет. Мы только начинаем.
[делает селфи]
Dave А теперь, извините, мне надо сходить за покупками... ЗА МСТИТЕЛЬНОСТЬЮ!
[нажимает кнопку, звучит звонок. снова нажимает — то же самое]
Dave Постой. Как ты... ?
Squid [булькает инструкции]
Dave Что нажать?
Squid [указывает и булькает]
Dave Красную или...
Squid 2 [указывает, булькает и хлопает себя по голове в раздражении]
Dave Я думал, это... но это не это -
[экран гаснет]
Skipper [Дэйв спускается с потолка в человеческом облике] Ты кто?
Dave Люди знают меня как доктора Октавия Брайн, знаменитого генетика, любителя сыра и частого донора радиомарафонов NPR... но вы знаете меня под другим, гораздо более древним именем. Именем, которое, возможно, вы надеялись никогда не услышать снова. ФАНТОМ! Тень прежней жизни! Я... ЭТО...
Dave [срывает маскировку, но парик остаётся на голове] Дэйв!
Skipper [Шёпотом] Ковальски?
Kowalski [Отвечает шёпотом] Извините, сэр, без понятия.
Dave [Поднимает взгляд, видит парик на голове и срывает его] Дэйв!
Skipper Дэйв?
Kowalski Дэйв...?
Dave Дэйв!
Private [Улыбается] Дэйв!
Dave [Раздражённо] ДЭ-Э-В!
Rico [Закатывает глаза] Фу.
[когда Дэйв ломает свой собственный луч, чтобы поймать Привата]
Private А-ля!
[бьёт Дэйва по морде своей задней лапой]
Classified То, чего вы, конечно, не могли знать, так это то, что лаборатория доктора Брайна в Венеции тайно разрабатывает оружие Судного дня под названием: сыворотка Медузы.
Skipper Ах! Но что вы не знаете, так это то, что Дирк...
Kowalski Дэйв.
Skipper Дэйв не собирается использовать свою сыворотку с базукой...
Kowalski Сыворотку Медузы.
Skipper Сыворотку Медузы ни на ком!
Kowalski Это правда.
Skipper Показывай, Рико.
[Рико выплёвывает флакон со сывороткой Медузы на стол. Скиппер торжественно стоит над ним]
Classified [шёпотом] Ты... ты украл сыворотку Медузы?
Skipper Ну, украл сыворотку. Спас день. Выполнил твою работу. Называй как хочешь.
Skipper Если вы не будете с нами работать, лучше работайте на нас. Наш план требует отвлечения.
Classified Я отдаю здесь приказы, и, как бы мне ни было больно это говорить, мне нужно, чтобы вы выступили в роли отвлекающего маневра для нашей операции, понятно?
Skipper Нет. Это наш план, и он требует, чтобы ты устроил отвлечение!
Classified Отвлечение.
Skipper Отвлечение.
Classified Отвлечение!
Skipper Отвлечение!
[Скиппер и Классифайд продолжают спорить, произнося слово «отвлечение»; Ева приземляется перед ними]
Eva Господа. Есть только один способ это решить.
Kowalski Нужно поцеловаться.
Eva План-перебой.
Kowalski Да. План-перебой. Вот что я хотел сказать. План-перебой...
[Скиппер, Ковальски и Рико, всё ещё одетые как немецкие народные певцы, успешно ушли от осьминожьих приспешников Дэйва]
Kowalski Мы их потеряли, Скиппер.
Skipper Как раз вовремя. Эти штаны поднимаются у меня в Бундеслиге!
[после битвы Дэйва делает луч, он становится милым, уменьшается и оказывается заперт в снежном шаре]
Dave Что? Ты шутишь?
[снежный шар падает с клейкой ленты, Скиппер его ловит]
Skipper Дэйв. О-о, посмотри на себя.
Dave Думаешь, это конец? Я только начал! Я почти...
Kowalski Что теперь с ним делать?
[Рико пытается проглотить снежный шар, но Скиппер его отдергивает]
Girl with Snow Globe Ааа...
Dave [к пингвинам] Срочно откройте это!
Skipper Держи, малыш.
[Скиппер бросает снежный шар девочке, Дэйв смотрит на неё]
Girl with Snow Globe Круто.
[девочка кладёт палец на стекло снежного шара. Дэйв кладёт щупальце в то же место и улыбается]
Skipper Надеюсь, ты найдёшь счастье, Дэйв.
[девочка начинает сильно трясти снежный шар]
Girl with Snow Globe Идёт снег, идёт снег, идёт снег, идёт снег!
[Она убегает, тряся снежный шар, Дэйв скулит, к удивлению пингвинов и Северного Ветра]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джон Малкович
Джон Малкович
John Malkovich
Кристофер Найтс
Christopher Knights
Крис Миллер
Chris Miller
Том МакГрат
Том МакГрат
Tom McGrath
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Benedict Cumberbatch
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Peter Stormare
Аннет Махендру
Аннет Махендру
Annet Mahendru
Кен Джонг
Кен Джонг
Ken Jeong
Вернер Херцог
Вернер Херцог
Werner Herzog
Крис Сандерс
Крис Сандерс
Chris Sanders
Майк Митчелл
Майк Митчелл
Mike Mitchell
Конрад Вернон
Конрад Вернон
Conrad Vernon
