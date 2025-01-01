Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Дальше живите сами Цитаты из фильма Дальше живите сами

Цитаты из фильма Дальше живите сами

Judd Altman Тяжело видеть людей из прошлого, когда настоящее у тебя настолько катастрофически испорчено, понимаешь.
Horry Callen Добро пожаловать в мой мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Три месяца назад у меня была отличная работа, хорошая квартира, и я был влюблён в свою жену.
Wendy Altman Нет, не был.
Judd Altman Нет?
Wendy Altman Нет. Она год спала с кем-то другим, а ты даже не заметил... Насколько сильно ты был влюблён?
Judd Altman Да... Справедливо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Linda Callen Было бы ужасной ошибкой прожить жизнь, думая, что люди — это сумма всего, что ты видишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman Иногда мне кажется, что ты слишком хорош для меня.
Tracy Sullivan Не глупи, я точно слишком хороша для тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Altman Папа всегда к нему неравнодушен был.
Judd Altman Думаю, он любил нас, потому что мы во многом на него похожи; Филлипа — потому что он совсем другой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wendy Altman Не парься насчёт Челси. У Филипа таких тёрок — как собак нерезаных.
Tracy Sullivan Они все должны быть похожи на моделей Victoria's Secret?
Wendy Altman Она не такая уж красавица.
Tracy Sullivan Да брось! Я бы с ней переспал.
Wendy Altman Да ну, я бы так не говорил при брате.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hillary Altman Ты не можешь покидать этот дом; у нас сидина шива.
Wendy Altman Мам, ты сидишь ровно там, где мы ставим нашу ёлку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quinn Altman Привет, Филлип
Phillip Altman Куинн. Я всегда знал, что в тебе есть холодная сука
Quinn Altman Кто кого узнаёт.
Phillip Altman Точно, киска.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman Папа — наркоман?
Judd Altman Нет, скорее всего, медицинский.
Phillip Altman Так всегда и бывает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Horry Callen Черепно-мозговая травма. Есть вещи, которые я не могу делать.
Judd Altman Какие именно?
Horry Callen Например, вспомнить, что же именно я не могу делать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman Извини, что опоздал
Judd Altman Ты — му#ак.
Phillip Altman Да ну, скажи что-нибудь, чего я не знаю.
Judd Altman У тебя рубашка наизнанку.
Phillip Altman Вот этого я не знал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Moore Ты раньше смеялась над моими шутками.
Judd Altman Нет, не смеялась.
Penny Moore Смеялась.
Judd Altman Смеялся, но твои шутки раньше были смешнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Мне придётся простить её ради этого ребёнка, да?
Phillip Altman Я не эксперт... но, думаю, тебе придётся пойти на куда большие жертвы в будущем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Что с тобой? Ты хоть когда-нибудь думаешь, прежде чем говорить?
Phillip Altman Нет, это бы убило всё удовольствие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wendy Altman Ты должна уже вчера родить от меня ребёнка.
Paul Altman Я над этим работаю.
Wendy Altman Ты проверял свои мужские дела?
Paul Altman Да ну, не сейчас, Венди.
Wendy Altman Может, ты уже давно их исчерпал... Моя комната была рядом с твоей... Моя комната была рядом с твоей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Ты не можешь знать, что это моё.
Quinn Altman Поверь, это твоё.
Judd Altman Странно, но доверие — не первая реакция, когда речь о тебе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman Бонер теперь человек Божий. Вижу, новые сиськи мамы на месте и в строю
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wade Beaufort Хватит гоняться за десятками. Старайся на четвёрку. На пятёрку. Посмотри, какую благодарность они в этом видят. Ты станешь лучшей частью их года.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wendy Altman Итак, ты собираешься переспать с Пенни, чтобы простить Куинна, а потом вернуться на привычный путь и забыть, что когда-то с него сошёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Altman Папа бы возненавидел эти похороны. Это была одна из вещей, за которые я его любил. Он бы считал минуты, чтобы поскорее спуститься с холма, включить игру и начать рассказывать, какой весь этот народ лицемерный и что его на самом деле никто не скучает. Он бы ошибался. Я скучаю по нему.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Мы тут развалились, мама. Не могла бы ты закрыть этот халат, пожалуйста. Закрой его!
Hillary Altman Это просто сиськи, Джадд. Те же, что ты сосал.
Judd Altman Нет, мама, это не те сиськи, которыми ты нас кормила. Это... это... у тебя теперь бионические сиськи.
Hillary Altman Твой отец так не думал. Ему нравилось пихать туда свой п****...
Judd Altman Господи, мама. Спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Я не понимаю этого шивы. Мама же не еврейка, а папа был атеистом.
Wendy Altman Еврей-атеист, и вот чего он хотел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Altman [по телефону с Энни] Успокойся... Успокойся... УСПОКОЙСЯ. Я иду домой, я иду домой.
[всем]
Paul Altman Мне нужно заняться сексом.
Judd Altman О.
Wendy Altman Знаешь, в некоторых культурах люди действительно получают удовольствие от секса.
Paul Altman Ну, не когда это по расписанию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wendy Altman Спать с твоим психологом технически не делает тебя экспертом по отношениям.
Phillip Altman Да? Но я — эксперт по тебе.
Wendy Altman Да? Нет, не ты.
Phillip Altman Да, я. Ты меня воспитывала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Я всю жизнь играл по правилам, чтобы не оказаться именно там, где я сейчас.
Penny Moore Знаешь, где ты сейчас? Прямо сейчас ты в классном катке, в жаркий день, слушаешь классический трек Синди Лаупер под диско-огнями. Расслабься, Джадд. Всё может случиться. И случается постоянно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Quinn Altman Привет, Филлип.
Phillip Altman Куинн! Я всегда знал, что в тебе есть холодная сука!
Quinn Altman Один такой, другого узнает.
Phillip Altman Точно, киска! Итак, о чём вы тут болтаете?
Judd Altman [вместе] Ничего.
Quinn Altman [вместе] Я беременна.
Phillip Altman Мазельтов?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Moore Ты войдёшь?
Judd Altman Мне стоит?
Penny Moore Я бы вошла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hillary Altman Боже, страсть, креативность, эти — эти ракурсы.
Judd Altman Господи Иисусе!
Wendy Altman Ракуры!
Hillary Altman Морт разбирался в женском теле.
Judd Altman Мать!
Hillary Altman И его огромные размеры. Обхват.
Judd Altman Мам!
Hillary Altman Скажу прямо — он был крупный.
Wendy Altman Это должно было быть на надгробии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Мой брак закончился. У меня нет работы.
Hillary Altman Вот почему ты не приходила к нему последние несколько недель? Ты думала, он будет меньше уважать тебя?
Judd Altman Я себя меньше уважаю. У меня ничего нет. Посмотри на меня. Слишком стар, чтобы быть таким никчёмным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джадд Олтман Спасибо!
Уэйд Бофорт За что?
Джадд Олтман До этого момента я думал, что я самый жалкий парень, которого знаю. Уэйд: Пожалуйста.
[Джадд качает головой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Altman Филлип...
Judd Altman ...нужен работа.
Paul Altman Тебе нужна работа.
Judd Altman Со мной всё будет нормально.
Paul Altman Ты правда в это веришь?
Judd Altman Потихоньку прихожу к этому.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman [о ярком красном Ягуаре] Это машина Уэйда?
Judd Altman Одна из его машин. У него их несколько.
Phillip Altman У него несколько? Думаешь, он чем-то компенсирует?
Judd Altman Да. Тем, что у него слишком много денег.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Altman Джадд встречался с Энни шесть месяцев, а я женат на ней шесть лет. Когда ты перестанешь быть таким му#аком по этому поводу?
Phillip Altman Не знаю, может, когда перестанет тебя это бесить до чертиков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman Я не продаю тебе свои акции. Вот что я пытаюсь тебе сказать. Я хочу управлять магазином вместе с тобой.
Paul Altman А как именно ты собираешься помочь бизнесу?
Phillip Altman Я могу помочь тебе развивать его. Новые точки, расширение ассортимента. Что?
Paul Altman Единственное, что ты когда-либо выращивал, — это трава.
Hillary Altman И он в этом был чертовски хорош.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Сейчас не лучшее время, Венди.
Wendy Altman Папа умер.
Judd Altman [Ошарашенно] Что?
Wendy Altman [Плача] Он умер около часа назад.
Judd Altman Говорили, что у него есть время.
Wendy Altman Да, ну, видимо, нет.
Judd Altman Чёрт. Как мама?
Wendy Altman Она — мама. Знаешь, она спрашивала, сколько давать медсёстрам чаевых. Слушай, ещё кое-что. Папа хочет, чтобы мы сели шиву.
Judd Altman Папа умер.
Wendy Altman Да, видимо, это оптимальное время.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman А, ну, на самом деле мы были бы партнёрами, после того как я куплю доли Джадда.
Paul Altman Купить? Младший брат, ты даже костюм купить не можешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Phillip Altman Это одна из тех сложных ситуаций, когда тебе либо нужен кто-то, с кем можно поговорить, либо хочется побыть одному. Было бы здорово, если бы ты мог мне сказать, что именно из этого...
Judd Altman Уйди, пожалуйста.
Phillip Altman Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wendy Altman Любовь вызывает рак, как и всё остальное, но это всё равно любовь. В ней есть свои моменты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Ты схватила меня за х##, понятно. Вот почему я от тебя шарахаюсь.
Annie Altman Я не хотела.
Judd Altman Да брось, не хотела. Что ты там собиралась найти, Энни?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman Возможно, ей не всё равно.
Barry Weissman [смеётся] Я — мудак, Джадд. Я не дурак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judd Altman [Уэнди] Начинаю усложнять. Ты гордишься мной?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Энни громко занимается сексом, и все слушают через радионяню]
Judd Altman Копите деньги, ребята. Бесплатно. Наслаждайтесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wade Beaufort Так я правильно понимаю, ты хочешь сказать, что ухаживать за собой — это по-твоему что-то гейское? Тебе кто-то из приятелей помогает с бритвой? Вот это и есть то, что делает это гейским?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Jason Bateman
Тимоти Олифант
Тимоти Олифант
Timothy Olyphant
Тина Фей
Тина Фей
Tina Fey
Дебра Монк
Debra Monk
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Adam Driver
Конни Бриттон
Конни Бриттон
Connie Britton
Кори Столл
Кори Столл
Corey Stoll
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Jane Fonda
Эбигейл Спенсер
Эбигейл Спенсер
Abigail Spencer
Роуз Бирн
Роуз Бирн
Rose Byrne
Дэкс Шепард
Дэкс Шепард
Dax Shepard
Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Kathryn Hahn
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
100% на Rotten Tomatoes — это вам не шутка: 5 причин включить 2 сезон «Платонических отношений», который стартовал на Apple TV+
5,5 часов и рейтинг на КП 8,2: о российском сериале «Большая секунда» мало кто слышал, и зря — те, кто посмотрел, уже его не забудут
«Фильм скучный и злодей на побегушках»: создатель Дэдпула разнес новую «Фантастическую четверку»
«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени
Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров
«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли
Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
Что стало с матерью Цири? История, о которой умолчал «Ведьмак» — но фанатов до сих пор терзают вопросы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше