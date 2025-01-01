100% на Rotten Tomatoes — это вам не шутка: 5 причин включить 2 сезон «Платонических отношений», который стартовал на Apple TV+

5,5 часов и рейтинг на КП 8,2: о российском сериале «Большая секунда» мало кто слышал, и зря — те, кто посмотрел, уже его не забудут

«Фильм скучный и злодей на побегушках»: создатель Дэдпула разнес новую «Фантастическую четверку»

«Наубивал уже огромное количество людей»: Устюгов порывался бросить «Ментовские войны» еще до 11 сезона

«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени

Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров

«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли

Книжный Пилат после такого изувечил бы слугу: этот ляп в самом начале «Мастера и Маргариты» Бортко не замечали десятки лет

Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)

Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека