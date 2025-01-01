Judd AltmanСтранно, но доверие — не первая реакция, когда речь о тебе.
Phillip AltmanБонер теперь человек Божий. Вижу, новые сиськи мамы на месте и в строю
Wade BeaufortХватит гоняться за десятками. Старайся на четвёрку. На пятёрку. Посмотри, какую благодарность они в этом видят. Ты станешь лучшей частью их года.
Wendy AltmanИтак, ты собираешься переспать с Пенни, чтобы простить Куинна, а потом вернуться на привычный путь и забыть, что когда-то с него сошёл.
Paul AltmanПапа бы возненавидел эти похороны. Это была одна из вещей, за которые я его любил. Он бы считал минуты, чтобы поскорее спуститься с холма, включить игру и начать рассказывать, какой весь этот народ лицемерный и что его на самом деле никто не скучает. Он бы ошибался. Я скучаю по нему.
Judd AltmanМы тут развалились, мама. Не могла бы ты закрыть этот халат, пожалуйста. Закрой его!
Judd AltmanЯ всю жизнь играл по правилам, чтобы не оказаться именно там, где я сейчас.
Penny MooreЗнаешь, где ты сейчас? Прямо сейчас ты в классном катке, в жаркий день, слушаешь классический трек Синди Лаупер под диско-огнями. Расслабься, Джадд. Всё может случиться. И случается постоянно.