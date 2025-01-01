AdamЯ не очень умею писать о том, что делает меня счастливым. Если хочешь песню, придётся как-то меня обмануть.
Mia HallЧто мне нужно сделать, чтобы получить целый альбом?
AdamДа ладно, не будь жадной.
DennyИногда ты делаешь выбор в жизни, а иногда выбор делает тебя.
Миа ХоллЧто же мне делать? Я словно разрываюсь пополам.
КэтТы поедешь в Джульярд и будешь играть на виолончели как бог. Или нет. Ты останешься с Адамом и проживёшь кучу невероятных приключений. Или нет. А может завтра Земля врезается в метеор, а может и нет. Жизнь — это огромный, вонючий, чертов бардак. Но в этом же и её красота. Что бы ты ни выбрала, я тебя поддержу. В любом случае ты выигрываешь. И в любом случае что-то теряешь. Что сказать, детка? Настоящая любовь — та ещё с#ка.
DennyЛадно, это мучительно смотреть. Слушай, кто знает, во сколько сегодня вообще принесут почту. Давай, ты должен пойти с нами.
KatДавай, дорогая, скоро ты уедешь в колледж, куда бы ты ни собиралась. Сколько же у нас ещё будет снежных дней вместе?
Mia HallВы серьёзно сейчас играете на чувстве вины?
DennyПарни играют музыку по двум причинам. Чтобы к девушкам подкатывать и потому что у них есть злость. Но в основном — чтобы к девушкам подкатывать.
[первые реплики]
Mia HallВ 26 лет Людвиг ван Бетховен оглох и завершил карьеру успешного концертного пианиста. Но, решив не позволять такой мелочи, как слух, остановить его музыкальную карьеру, мой приятель Людвиг стал композитором. Оказалось, что новая работа ему по душе. Есть такая старая поговорка: «Жизнь — это то, что происходит, пока ты строишь другие планы». Возьми моего папу. Когда родился мой младший брат Тедди, он бросил группу и пошёл работать на нормальную работу. Но потом он влюбился в преподавание. Теперь он проводит дни в той самой толпе, что и уроки английского в школе. Или моя мама — девчонка из панк-группы, которая нашла себя в работе агента по путешествиям на полставки и супермамы на полную ставку. Сейчас она тусит только с Тедди.
KimСтолько людей приходило к тебе, что я уже сбилась со счёта. Там в приёмной около тридцати человек. Кто-то из них — твои родственники, кто-то — нет, но... но мы твоя семья. У тебя ещё есть семья, Мия.
[достаёт телефон, чтобы показать фото]
KimСмотри. Это моя любимая твоя фотография. Навсегда. Ты была так счастлива в тот день. И как бы ни сложилось, я всегда буду помнить тебя именно такой.
Nurse Ramirez[медсестра наклоняется к Мии, без сознания и готовящейся к операции, и тихо говорит ей на ухо.]Вот тебе секрет, детка: ты управляешь всем этим. Живи — живи, умри — умри, всё зависит только от тебя. Так что какую бы силу ты ни носила в себе, вытяни её сейчас.