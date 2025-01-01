Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Если я останусь Цитаты из фильма Если я останусь

Цитаты из фильма Если я останусь

Mia Hall Почему ты никогда не писал песню обо мне?
Adam Я не очень умею писать о том, что делает меня счастливым. Если хочешь песню, придётся как-то меня обмануть.
Mia Hall Что мне нужно сделать, чтобы получить целый альбом?
Adam Да ладно, не будь жадной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Denny Иногда ты делаешь выбор в жизни, а иногда выбор делает тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Миа Холл Что же мне делать? Я словно разрываюсь пополам.
Кэт Ты поедешь в Джульярд и будешь играть на виолончели как бог. Или нет. Ты останешься с Адамом и проживёшь кучу невероятных приключений. Или нет. А может завтра Земля врезается в метеор, а может и нет. Жизнь — это огромный, вонючий, чертов бардак. Но в этом же и её красота. Что бы ты ни выбрала, я тебя поддержу. В любом случае ты выигрываешь. И в любом случае что-то теряешь. Что сказать, детка? Настоящая любовь — та ещё с#ка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Denny Ладно, это мучительно смотреть. Слушай, кто знает, во сколько сегодня вообще принесут почту. Давай, ты должен пойти с нами.
Kat Давай, дорогая, скоро ты уедешь в колледж, куда бы ты ни собиралась. Сколько же у нас ещё будет снежных дней вместе?
Mia Hall Вы серьёзно сейчас играете на чувстве вины?
Kat Мы дадим тебе выбрать музыку.
Mia Hall И взятка.
Denny Дорогая, чувство вины и взятки — это клей, который связывает родителей и подростков из поколения в поколение. Не борись с традициями.
Mia Hall Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mia Hall Не знаю, когда он уходит со сцены, мне просто хочется... облизать его щёку.
Kim Ох... детка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mia Hall Разве не удивительно, как жизнь вдруг меняется? Вот я — Миа, девушка, которая думает о виолончели и Адаме, о том, придёт ли глупое письмо или нет, и вдруг всё меняется...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mia Hall Ты написала мне песню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Миа Холл Почему у меня такое ощущение, что ты вот-вот разрушишь всю мою жизнь?
Адам Немного хаоса никому не вредило.
[целует её]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kat Ей не стоит бояться тусоваться с этими ребятами, они — мы.
Denny Точно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Мия?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mia Hall ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЁ ЭТО ЗАКОНЧИЛОСЬ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Denny Парни играют музыку по двум причинам. Чтобы к девушкам подкатывать и потому что у них есть злость. Но в основном — чтобы к девушкам подкатывать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Mia Hall В 26 лет Людвиг ван Бетховен оглох и завершил карьеру успешного концертного пианиста. Но, решив не позволять такой мелочи, как слух, остановить его музыкальную карьеру, мой приятель Людвиг стал композитором. Оказалось, что новая работа ему по душе. Есть такая старая поговорка: «Жизнь — это то, что происходит, пока ты строишь другие планы». Возьми моего папу. Когда родился мой младший брат Тедди, он бросил группу и пошёл работать на нормальную работу. Но потом он влюбился в преподавание. Теперь он проводит дни в той самой толпе, что и уроки английского в школе. Или моя мама — девчонка из панк-группы, которая нашла себя в работе агента по путешествиям на полставки и супермамы на полную ставку. Сейчас она тусит только с Тедди.
Kat Подвинься, чувак.
Mia Hall А потом есть я. Я думала, что знаю, куда иду. Думала, всё у меня распланировано. Оказалось, я понятия не имела.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mia Hall В мире есть два типа людей, Ким. Те, кто любит настоящий кофе, и те, кто предпочитает всякие понтовые напитки с дурацкими названиями.
Kim Эм, вау. Знаешь, я не стесняюсь того, что обожаю коричный чай латте. Спасибо большое.
Mia Hall Да ну, твоя кружка пахнет так, будто там Рождество вырвало.
Kim Меня устраивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kat Детка, ты уверена, что это пчела?
Adam Да, надо вытащить жало.
Mia Hall Нет, мы этого не будем делать!
Adam Поверь, это единственное, чему я научился в скаутах.
[нежно сосёт её руку]
Adam Вытянул.
[аплодисменты семьи]
Kat Вау.
Willow Гораздо лучше, чем пинцет.
Henry Отстань, женщина, ты уже беременна.
Adam Знаешь, тебе стоит чаще получать укусы. Жаль, что это самый большой прогресс с нашего первого свидания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Твои родители кажутся очень классными.
Mia Hall Так они мне и говорят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kim Привет.
Mia Hall Привет.
Kim Столько людей приходило к тебе, что я уже сбилась со счёта. Там в приёмной около тридцати человек. Кто-то из них — твои родственники, кто-то — нет, но... но мы твоя семья. У тебя ещё есть семья, Мия.
[достаёт телефон, чтобы показать фото]
Kim Смотри. Это моя любимая твоя фотография. Навсегда. Ты была так счастлива в тот день. И как бы ни сложилось, я всегда буду помнить тебя именно такой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nurse Ramirez [медсестра наклоняется к Мии, без сознания и готовящейся к операции, и тихо говорит ей на ухо.] Вот тебе секрет, детка: ты управляешь всем этим. Живи — живи, умри — умри, всё зависит только от тебя. Так что какую бы силу ты ни носила в себе, вытяни её сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Затерянное место
Затерянное место
2024, США, ужасы, триллер
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
«Это позор "Современника"»: Табаков смешал с грязью фильм Меньшова, который стал легендой и разошелся на цитаты
Прошло 5 лет — и тишина? Вот когда выйдет 3 сезон «Метода» с Хабенским — потерпеть осталось совсем чуть-чуть
Погоны отняли, остался только байк: Панфилов вернется на НТВ в «Лихач-4» — вот когда состоится премьера
Ковбой вместо художника: на главную роль в «Титанике» Кэмерон приглашал вовсе не ДиКаприо — но его коллегу погубил акцент (и хамство)
Орлы, Балрог или кто пострашнее? Во «Властелине колец» Саурон — не самый могущественный: вот кто мог одолеть его одной левой
«Надеялись на другой финал»: интервью о «Гарри Поттере» со звездой «Метода» Ангелиной Стречиной — о курьезах, любимых чарах и маховике времени
Теперь мы узнаем, через что прошел Хеймитч: новый приквел «Голодных игр» уже снимают — и вот что нас ждет (видео)
Неразумные, но умом и сообразительностью отличаются: в «Атаке» титаны съели тысячи из-за одного конкретного человека
«Запрещен и слит»: этот фильм про войну показывали только в дальних советских провинциях, а теперь и вовсе забыли
Не упал в лужу, а искупался: 5 «Золотых малин» и куча критики — фильм Гая Ричи, который доказывает, что ему лучше снимать про гангстеров
Мог скакать на Вобле, и горя не знать: почему лошадь Геральта из «Ведьмака» зовут Плотва
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше