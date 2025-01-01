Abel MoralesКогда страшно прыгать — именно тогда и нужно прыгать, иначе всю жизнь останешься на месте, а я так не могу.
Abel MoralesТы должен знать, что я всегда выбирал самый правильный путь. Для меня результат никогда не был под вопросом. Просто какой путь ты выбираешь, чтобы туда добраться, а он всегда один — самый правильный. Вот в чём суть.
Anna MoralesТебе не понравится, что будет, когда я вмешаюсь.
Anna MoralesЯ же говорил. Я не собиралась просто стоять и позволять этим людям прийти за мной и моими детьми. В отличие от тебя, который, похоже, вполне устраивается стоять тут, как какой-то чёртов тряпка, я решила что-то с этим сделать.