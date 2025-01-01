Меню
Abel Morales Когда страшно прыгать — именно тогда и нужно прыгать, иначе всю жизнь останешься на месте, а я так не могу.
Abel Morales Ты должен знать, что я всегда выбирал самый правильный путь. Для меня результат никогда не был под вопросом. Просто какой путь ты выбираешь, чтобы туда добраться, а он всегда один — самый правильный. Вот в чём суть.
Анна Моралес Это тот случай, о котором ты потом пожалеешь.
Лоренс Извините?
Анна Моралес Мой муж — честный человек. Мы не те, кем ты нас считаешь.
Лоренс Думаю, я знал твоего отца.
Анна Моралес Отлично для тебя.
Анна Моралес Мой муж — не мой отец. И близко. Так что, если бы я был на твоём месте, начал бы относиться к нам с большим уважением, иначе он сделает своей миссией в жизни сломать тебя.
[Лоренс поворачивает голову и саркастически улыбается]
Анна Моралес Это было очень неуважительно.
Julian Я чувствую... уязвимость.
Abel Morales Хорошо... Потому что ты уязвим. Мы все уязвимы.
Anna Morales Тебе не понравится, что будет, когда я вмешаюсь.
Anna Morales Я же говорил. Я не собиралась просто стоять и позволять этим людям прийти за мной и моими детьми. В отличие от тебя, который, похоже, вполне устраивается стоять тут, как какой-то чёртов тряпка, я решила что-то с этим сделать.
Julian Что это должно значить?
Abel Morales Я знаю, чего ты хотел, знаю. Но теперь тебе нужно забыть об этом.
Julian Ты дал мне хороший шанс, ты дал мне хороший шанс, верно?
Abel Morales Да
Julian Ты дал мне шанс лучше, чем я заслуживал, да?
Abel Morales Нет. Ты смотришь назад. Смотри вперёд, это единственное, что ты можешь контролировать. Джулиан?
Julian Пожалуйста, позаботься о моей семье.
Anna Morales Здесь идёт настоящая война.
Abel Morales Что это?
Anna Morales Это пистолет. Это чёртова пистолет.
