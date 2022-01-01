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Самый жестокий год Самый жестокий год
Киноафиша Фильмы Самый жестокий год Самый жестокий год, 2014: актеры и роли
A Most Violent Year Самый жестокий год 2014 / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Самый жестокий год, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Си Чендор Джей Си Чендор J. C. Chandor
В ролях
Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Оскар Айзек Оскар Айзек Oscar Isaac Эшли Уильямс Эшли Уильямс Ashley Williams Дэвид Ойелоуо Дэвид Ойелоуо David Oyelowo Альберт Брукс Альберт Брукс Albert Brooks Кристофер Эбботт Кристофер Эбботт Christopher Abbott Каталина Сандино Морено Каталина Сандино Морено Catalina Sandino Moreno Элиес Габел Элиес Габел Elyes Gabel Жизелль Эйзенберг
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